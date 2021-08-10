معهد روبرت كوخ: الموجة الرابعة من الجائحة بدأت في ألمانيا

أفاد أحدث تقرير صادر عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، بأن الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا قد بدأت بالفعل في ألمانيا.

وفي تقريره الصادر أمس الخميس، تشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة العيّنات الإيجابية بين اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في المعامل من 4 إلى 6 بالمائة حتى منتصف آب/ أغسطس. بينما يظهر التقرير أن

الفئات العمرية الأصغر باتت أكثر تضرراً من العدوى.

وجاء في تقرير المعهد الحكومي الألماني: "يظهر هذا الآن بوضوح بداية الموجة الرابعة، التي تكتسب زخما، لا سيما بسبب العدوى بين الشباب البالغين".

وشهد معدل الإصابة في ألمانيا زيادة منذ بداية شهر تموز/ يوليو الماضي لدى الفئة العمرية ما بين عشر إلى 49 عاما.

يذكر أنه ومنذ بداية فصل الصيف، تسيطر سلالة دلتا الأكثر عدوى على المشهد الوبائي بواقع 99 بالمائة من الحالات النشطة.

وبلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام في البلاد أمس الخميس حوالي 44 حالة لكل 100 ألف نسمة، ولكن مع تقلبات إقليمية قوية.

وتلقى إجمالاً 63,7 بالمائة من السكان جرعة تطعيم واحدة على الأقل، بينما حصل 58,2 على التحصين الكامل، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء ليوم الجمعة (20 أغسطس/ آب 2021)، مشيرة إلى أن مجمل الجرعات التي تمّ إعطاءها في ألمانيا إلى غاية اللحظة بلغ ما مجموعه 98,8 مليون جرعة.

ولا تزال ألمانيا بحاجة إلى أربعة أسابيع اعتمادا على معدل وثيرة التلقيح المسجلة، لتطعيم 75 بالمائة من سكانها. وقد مضى عام و29 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وزير الصحة الألماني يدرس عرض جرعة معززة

يدرس وزير الصحة الألماني ينس شبان تقديم عرض بإعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا على جميع المواطنين. وقال شبان في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة إن الولايات بدأت الآن تدريجيا في تقديم ما يسمى بالتطعيمات الداعمة في مرافق التمريض وللأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، مضيفا أن أولئك الذين تلقوا في السابق لقاحات النواقل فقط يمكن تطعيمهم مرة أخرى.

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وقال الوزير: "في الخطوة الثانية، يمكننا بعد ذلك التفكير في تقديم جرعة معززة لجميع الآخرين". وأضاف شبان: "التطعيم المعزز مسموح به، فهو يقوي ويوسع الحماية التي يوفرها التطعيم"، مضيفا أن اللقاحات متوفرة بالقدر الكافي. وبحسب بيانات الوزير، سيُجرى الاعتماد بشكل أساسي على عيادات الأطباء في عرض الجرعات المعززة. وقال شبان إن العديد من مراكز التطعيم ستصبح على أهبة الاستعداد لهذا الغرض أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، "لكن العيادات الطبية متاحة الآن"، مشيرا إلى أن العيادات تمكنت بمفردها إعطاء ما يصل إلى خمسة ملايين لقاح في الأسبوع".

و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ب د )