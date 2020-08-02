 معهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2020

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أخبار

معهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام

في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، خرج آلاف الألمان المناوئين لتدابير الحكومة للحماية من كورونا في دورتموند للاحتجاج. ومعهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح نهاية العام الحالي.

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac (Reuters/A. Gebert)

جهود ألمانية حثيثة لتطوير لقاح ضد كورونا

أعلن معهد باول ايرليش المسؤول في ألمانيا عن إصدار تصاريح اللقاحات عن تفاؤله بالوصول إلى لقاح ضد كورونا في نهاية العام الجاري، وقال كلاوس سياشوتيك رئيس المعهد اليوم الأحد (9 أغسطس/ آب2020) بأن التصاريح الأولى تصدر في نهاية العام أو في بداية العام المقبل شرط أن تنجح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد هل اللقاح يحمي بالفعل من الإصابة.

وكان رئيس المعهد الألماني قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي للقناة الألمانية الثانية ZDF بأنه متفائل جدا وبأن أخبارا سارة سيعلن عنها قريبا.

Prof. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)

البروفيسور كلاوس سياشوتيك رئيس معهد باول أرليش الألماني

معارضة في الشارع ومن داخل حزب ميركل

وفي مدينة دورتموند الألمانية تجمع اليوم الأحد قرابة 2800 شخص للاحتجاج على التدابير التي تتخذها الدولة للحماية من وباء كورونا، واتسمت المظاهرة بالطابع السلمي.

وذكرت مراسلة ميدانية لوكالة الأنباء الألمانية أن المتظاهرين استجابوا لدعوات من قبل الشرطة والتزموا بمسافة التباعد الاجتماعي. وكانت بيانات سابقة للشرطة، قد أفادت بأن عدد المشاركين في المظاهرة يصل إلى نحو 1500 شخص. وقد تأخرت المسيرة عن موعدها المحدد بعض الشيء، ليرتفع عدد المشاركين في وقت لاحق.

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء الألمانية أن غالبية المتظاهرين لا يرتدون كمامة. وقد لاذ العديد من المتظاهرين إلى الظل تجنبا للشمس الأمر الذي حال دون الالتزام بمسافة تباعد بـ5ر1 متر.

وكانت مبادرة تطلق على نفسها اسم "التفكير الجانبي 231"، هي التي أخطرت بالمظاهرة لدى السلطات المختصة.

وكان بضع مئات من الاشخاص في مدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا تجمعوا أمس السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي برلين فضت الشرطة مظاهرة نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.

محتجون ألمان ضد تدابير الحماية من كورونا

محتجون ألمان ضد تدابير الحماية من كورونا

وفي غضون ذلك أعرب ارمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية عن رفضه للقيام بإغلاق ثان للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بسبب أزمة كورونا على غرار ما حدث في الربيع الماضي.

مختارات

السباق على انتاج لقاح لكوفيد 19 يجري على قدم وساق في جميع أنحاء العالم. وتشارك فيه أيضاً شركة للتكنولوجيا الحيوية من ألمانيا. وتريد تلك الشركة هزيمة الفيروس باستخدام الخميرة.

ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا مرة أخرى في ألمانيا. وقد يرجع ذلك أيضا لعودة المسافرين والسياح من مناطق شديدة الخطورة بعدوى الفيروس. وبداية من السبت سيطلب منهم الخضوع لاختبار للكشف عن كورونا ومن يرفض سيدفع غرامة كبيرة.

تحدثت تقارير من باريس ونيويورك ولندن عن توجه كبير من قبل سكان هذه المدن لمغادرتها إلى الأرياف لتجنب الاكتظاظ في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما لم تشهد العاصمة الألمانية نفس الظاهرة، لكنها تعيش تغيرات ديمغرافية مختلفة.

كشفت دراسة بريطانية أن النساء في ما يعرف بـ"سن اليأس" يصبن بعدوى كوفيد-19 أكثر من اللواتي تأتيهن الدورة الشهرية. ما علاقة ذلك بمستوى الأستروجين؟ وهل يحمي الأخير من فيروس كورونا؟

وفي أعقاب لقاء مع رئيس حكومة ولاية سكسونيا آنهالت، راينر هازلوف، قال لاشيت، أحد المرشحين لرئاسة حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد إن إغلاق البلاد بكاملها مرة أخرى "لا يمكن أن يكون الحل".

وأضاف لاشيت أن هذا الإجراء " كان صحيحا آنذاك، لكننا نحتاج  في المستقبل إلى تدابير منسقة إقليميا وموجهة نحو الهدف". ورأى لاشيت أن الإغلاق يتسبب أيضا في أضرار مثل البطالة وتقليص ساعات الدوام وإشهار الإفلاس.

في الوقت نفسه، برر لاشيت الإغلاق العام في آذار/مارس الماضي، قائلا إن هذا الإجراء كان صحيحا وفقا لما تم علمه آنذاك حيث كان يتعين الحيلولة دون حدوث سيناريو كالذي حدث في مدينة بيرغامو الإيطالية عندما تحملت المستشفيات هناك أعباء تفوق قدراتها بسبب العدد الكبير للمصابين.

وأكد لاشيت مرارا على ضرورة التوازن بين تدابير الحماية من كورونا وبين تقييد الحقوق الأساسية، وهو ما أكسبه سمعة بأنه أحد أنصار تخفيف تدابير مكافحة الوباء.

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني، فقد تم تسجيل 555 إصابة إضافية بفيروس كورونا في ألمانيا مقارنة باليوم السابق. ووفقا للمعهد الألماني أصيب ما لا يقل عن 215,891 شخصًا منذ بداية أزمة كورونا. توفي 9196 شخصًا بسبب الفيروس، وارتفع العدد بواحد  في المائة مقارنة باليوم السابق (اعتبارًا من 9 أغسطس آب، الساعة 8:30 صباحًا). وتم احتساب عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم، آخر مرة بـ 196400 (اعتبارًا من 8 أغسطس).

19,7  مليون مصاب في العالم بكورونا

وعالميا، أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 19.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 726249 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و14930 حالة إصابة و162108 حالات وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و12412 حالة إصابة و 100477 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة مليونين و153010 حالات إصابة و43379 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع أيضا من حيث عدد المصابين مسجلة 882347 حالة إصابة و14854 حالة وفاة.

م.أ.م/ م. س ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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