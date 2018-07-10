 معمر فرنسي مئوي يتراجع عن قرار اعتزال رياضة ركوب الدراجات | عالم المنوعات | DW | 26.10.2018

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منوعات

معمر فرنسي مئوي يتراجع عن قرار اعتزال رياضة ركوب الدراجات

يبدو أن عشاق الرياضة لا يتوقفون عند عمر معين. إذ أعلن معمر فرنسي يبلغ من العمر 106 أعوام أنه سيستكمل التدريب على ركوب الدراجات بالقرب من باريس. فما هو سر صحته الممتازة التي تتيح له تسجيل أرقام قياسية جديدة؟

Robert Marchand aus Frankreich nach Rekordversuch (picture-alliance/dpa/F. Mori)

على الرغم من إعلانه اعتزال رياضة سباق الدراجات الهوائية، استأنف الفرنسي روبير مارشان، البالغ من العمر 106 أعوام، تدريباته الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في مضمار غير مكشوف للدراجات بالقرب من باريس.

وقاد الرجل دراجته في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وقطع مسافة 22.5 كيلومتراً في ساعة واحدة، وكان عمره حينها 105 أعوام، مسجلاً رقماً قياسياً. وسيبلغ مارشان من العمر 107 أعوام الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد وضع فئة خاصة لمن يبلغون من العمر أكثر من 105 أعوام كي يتمكن مارشان من تسجيل رقمه القياسي، في حين قال أطباء مارشان إنه يتعين عليه اعتزال ركوب الدراجات، فتوازنه ليس بنفس القوة، إضافة إلى أن قلبه بدأ يظهر بعض علامات الضعف.

ولد مارشان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشر من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاماً.

ر.ض/ ي.أ (رويترز)

  • two people on bikes (Fotolia/yanlev)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    يمتلك كل ألماني تقريباً دراجة هوائية على الأقل. ويقدر عدد الدراجات الهوائية بألمانيا 72 مليون دراجة. بالإضافة إلى الدراجات الصدئة التي تقبع في المستودعات ولم تحتسب. مع قدوم فصل الربيع لا شيء بإمكانه منع الألمان من ركوب دراجاتهم أو شراء المزيد بأنواعها المختلفة، التي يقف المشتري حائراً أمامها. بدءً من الدراجات الهولندية الكلاسيكية وصولاً إلى الدراجات الجبلية عالية التقنية.

  • Sunset with biker on the Oderbruch bike path (picture alliance / Patrick Pleul)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    تخصص ألمانيا شبكة خطوط خاصة للدراجات الهوائية يبلغ طولها 75 ألف كم، وفقاً لجمعية السياحة الألمانية، وتتميز بنوعية جيدة وخدمات شاملة، كالفنادق والمطاعم ومحطات شحن الدراجات الإلكترونية على لطريق.

  • Fahrräder und Frühling in Deutschland

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    إبن الوز عوام" هذه الفتاة الجميلة خرجت مع والدها في أول يوم أحد ربيعي على الدراجات الهوائية. رُبطت دراجتها بعجلة دراجة والدها الخلفية، حرصاً على راحتها عندما تتعب من القيادة. الأطفال يتعلمون قيادة الدرجات من الصغر.

  • Mother with child in cargo bbike (DW/ S. Wünsch)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    وهناك دراجات مزودة بعربة في مقدمة العجلة الأمامية مخصصة للأطفال. حيث تتسع لأربعة صغار. تعمل إيفا كمربية أطفال، وبالنسبة لها الخروج مع طفلها الذي يعتلي عرشه في العربة الأمامية مع ألعابه في هذه الصورة، بمثابة إجازة. إذ يتوجب عليها كمربية التجول بالدراجة غالباً بوجود أربعة أطفال في العربة.

  • Folded bike (picture-alliance/dpa)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    بعض الدراجات كهذه بإمكانك طيها، وهي سهلة الحمل والنقل، إذ تتميز بخفة وزنها وتحتاج لمساحة صغيرة فقط. وتبدو مثالية للموظفين الذين يتوجب عليهم السفر للوصول إلى عملهم، إذ توفر الكلفة الإضافية لوسيلة نقل أخرى تنقلهم إلى المحطة.

  • two electric mountain bike riders in mountain (Imago/MITO)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    تتوفر الدراجات المزودة بمحركات كهربائية بأشكال مختلفة، كدراجة (البيديليك) الأكثر انتشاراً المدعومة بمحرك كهربائي صغير يجعل صعود المرتفعات أكثر سهولة عبر آلية خاصة داعمة للدواسات. وقد تغلبت على صيتها كـ(مصعد المتقاعدين) بأدائها العالي والإصدارات الجبلية الحديثة منها. وتبلغ قيمتها حوالي 2500 يورو بألمانيا.

  • DW Sendung Shift Smartbike (DW)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    وصلت التكنولوجيا إلى عالم الدراجات الهوائية أيضاً، إذ زُودت الدراجات الذكية بعداد سرعة وحساب الدوسات، وبالتأكيد تطبيق دليل الملاحة. بالإضافة إلى إمكانية فتح وقفل الدراجة عبر تطبيق خاص. والأهم طبعاً وجود تطبيق خاص للحماية ضد السرقات.

  • Bamboo bike traveled to China (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    يميل معظمنا إلى الأشياء الغريبة، وما تزال بعض الدراجات تحتفظ بتصاميم جميلة، إلا أنها غير عملية في الحياة اليومية. أما دراجات البامبو( الخيزران) فهي متينة بما فيه الكفاية لتجوب العالم. ركب كلاً من كارينا وتيم بوزر دراجات البامبو خاصتهم برحلة من هامبورغ إلى مدينة تشنغدو بالصين، حيث قطعت تلك الدراجات 12 ألف كم دون حدوث أي خلل يذكر تقريباً.

  • Uncyclist in mountains (picture alliance/dpa)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    تحررت الدراجة الهوائية الأحادية من ساحة السيرك إلى ساحة المدرسة، كما اكتشفها الرياضيون المتعطشون للمغامرة لخوض تجارب خطرة بركوبها في أعالي الجبال.

  • Olympia 2012 BMX (Reuters)

    ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

    ظهرت مسابقات ركوب الـ بي إم إكس عند بحث الشباب والأطفال، تحت السن القانوني لركوب الدراجات النارية، على بديل لسابقات الدراجات النارية. وهي عبارة عن دراجات هوائية معدلة ومجهزة بعجلات عريضة خاصة لتلقي الصدمات. أصبح سباق بي إم إكس ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية منذ عام 2008. زيلكه فونش/ريم ضوا.


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ركوب الدراجة .. طقوس عشق يمارسها الألمان صغارا وكبارا!

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