معمر فرنسي مئوي يتراجع عن قرار اعتزال رياضة ركوب الدراجات

على الرغم من إعلانه اعتزال رياضة سباق الدراجات الهوائية، استأنف الفرنسي روبير مارشان، البالغ من العمر 106 أعوام، تدريباته الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في مضمار غير مكشوف للدراجات بالقرب من باريس.

وقاد الرجل دراجته في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وقطع مسافة 22.5 كيلومتراً في ساعة واحدة، وكان عمره حينها 105 أعوام، مسجلاً رقماً قياسياً. وسيبلغ مارشان من العمر 107 أعوام الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد وضع فئة خاصة لمن يبلغون من العمر أكثر من 105 أعوام كي يتمكن مارشان من تسجيل رقمه القياسي، في حين قال أطباء مارشان إنه يتعين عليه اعتزال ركوب الدراجات، فتوازنه ليس بنفس القوة، إضافة إلى أن قلبه بدأ يظهر بعض علامات الضعف.

ولد مارشان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشر من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاماً.

ر.ض/ ي.أ (رويترز)