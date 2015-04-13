معمر القدافي

حكم معمر القذافي ليبيا أكثر من 42 سنة. وصل إلى السلطة عام 1969 بعد انقلابه ضد الحكم الملكي آنذاك. في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 هاجمت طائرات حلف الأطلسي موكبه قرب سرت وأصابته، وهناك اعتقلته قوات معارضة وقتلته بطريقة وحشية.

بعد انطلاق الاحتجاجات ضد حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011 تشكلت حكومة معارضة في مدينة بنغازي شرق ليبيا. بعدها دارت معارك عنيفة تحولت إلى حرب أهلية في مختلف أنحاء البلاد بين القوات الموالية للقذافي والمعارضة له. وهو الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار فرض بموجبه حظر جوي فوق ليبيا بهدف حماية المدنيين. وتدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا بشكل أدى إلى سقوط القذافي. غير أن ليبيا تعاني حاليا من الفوضى بسبب غياب حكومة مركزية وسيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق تتنحر فيما بينها.