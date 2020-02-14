معلومات جديدة عن "خلية إرهابية يمينية" في ألمانيا

كشفت صحيفة ألمانية عن تفاصيل تجلت بشكل متزايد في أعقاب تفكيك خلية إرهابية يمينية مشتبه بها. وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (16 فبراير/شباط 2020) استنادا إلى مصادر سلطات التحقيق أن الخلية اليمينية كانت تعمل تحت اسم "النواة الصلبة".

وأضافت الصحيفة أن الرجال المنتمين للخلية كانوا على صلة بجماعة "جنود أودين" وهي جمعية دفاع مدني يمينية متطرفة تأسست في فنلندا في عام 2015، كما امتدت أيضا إلى ألمانيا. وبحسب الصحيفة الألمانية، يظهر أعضاء الجماعة غالبا في ملابس سوداء وتحمل معاطفهم صورة جمجمة "فايكينغ" وهي شعار الجماعة.

ويقبع جميع أعضاء جماعة "النواة الصلبة" الذين تم القبض عليهم أمس الأول الجمعة قيد الحبس الاحتياطي حاليا. وأصدر قضاة التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا على مدار أمس السبت أوامر اعتقال بحق أربعة أعضاء مشتبه بهم من الجماعة وثمانية يشتبه أنهم من مؤيديها.

ويحمل الاثنا عشر رجلا الجنسية الألمانية، ويتشبه أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء ومسلمين لإحداث ظروف تتشابه مع حدوث حرب أهلية.

وبحسب معلومات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، صنفت السلطات الأمنية في ألمانيا الزعيم المشتبه به للجماعة على أنه مصدر يميني متطرف يعرض أمن البلاد للخطر.

وأوضحت المجلة أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنفت "فرنر إس" (53 عاما) المنحدر من منطقة أوغسبورغ على هذا النحو قبل عدة أشهر. وأشارت المجلة إلى أن الشرطة صنفت مؤخرا على المستوى الاتحادي 53 شخصا على أنهم يمينيون متطرفون، ومصدر خطر أمني.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)