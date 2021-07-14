معلقون سعوديون ينتقدون دور الإمارات في اليمن علنا!

ينتقد معلقون موالون للحكومة السعودية علناً دور الإمارات في اليمن، في تحرك نادر يعكس التوتر السياسي والاقتصادي بين الحليفين الخليجيين والذي أدى أيضاً إلى مواجهة علنية حول السياسة النفطية.
وتحاول السعودية احتواء صراع على السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة المعترف بها والمدعومة من الرياض والجماعة الانفصالية الرئيسية المدعومة من الإمارات والذي يهدد بتوسيع حرب تسعى السعودية جاهدة للخروج منها.
وقال الكاتب السياسي سليمان العقيلي، الذي يعبر عادة عن المواقف الرسمية السعودية، في تغريدة على تويتر أمس السبت: "إذا لم تساعد أبوظبي في تنفيذ اتفاق الرياض المتعلق بأزمة جنوب اليمن وظلت على حالها في تعطيله، فأعتقد أن العلاقات السعودية الإماراتية ستظل تحت الاختبار!".
وكتب عبد الله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية شبه الرسمية على تويتر "المملكة، حكومة وشعباً، لن تسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن اليمن للإضرار بأمنها، فإن طال صبرها فله حدود".
ووسائل التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة وثيقة من قبل السلطات في منطقة الخليج ويمتنع المعلقون الموالون للحكومة في السعودية عادة عن انتقاد حلفاء المملكة.
ولم ترد السلطات السعودية والإماراتية بعد على طلب من رويترز للتعليق.
ويأتي انتقاد المعلقين بعد خلاف علني بين الرياض وأبوظبي عرقل تحديد مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها، للسياسة النفطية. وتوصلت المجموعة إلى اتفاق على زيادة إمدادات النفط عندما اجتمعت مجددا اليوم بعد توصل البلدين الخلجيين المنتجين للنفط إلى تفاهم.
بيد أن محللين يقولون إن التنافس الاقتصادي المتنامي يكشف عن خلافات بين السعودية والإمارات مع تحرك المملكة لتحدي هيمنة جارتها بوصفها مركز الأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة.
وضعف التحالف الإقليمي بين السعودية والإمارات بعد أن برزت المصالح الوطنية إلى الواجهة. وكان البلدان قد وحدا قواهما لتعزيز وضعهما في منطقة الشرق الأوسط وخارجها ومحاربة الجماعات الإسلامية.
م.ع.ح/أ.ح (رويترز)
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