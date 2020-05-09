 معظم مناطق ألمانيا دون الحد المسموح لعدد الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2020

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أخبار

معظم مناطق ألمانيا دون الحد المسموح لعدد الإصابات بكورونا

ذكر معهد "روبرت كوخ" أن الغالبية العظمى من المناطق في ألمانيا لا تزال دون الحد الأقصى في تسجيل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد. ولكن المعهد سجل ارتفاعا متزايدا في معدل استنساخ العدوى.

صورة من الأرشيف

يقول معهد روبرت كوخ إن معظم مناطق ألمانيا دون الحد الأقصى المسموح لعدد الإصابات بكورونا.

بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأوبئة فإن ثلاث مناطق تخطت الحد الأقصى، حتى صباح اليوم السبت (التاسع من أيار/مايو 2020)، وهي غرايتس في ولاية تورينغن، وكوسفيلد في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، وشتاينبورغ في ولاية شليزفيغ-هولشتاين.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت يوم الأربعاء الماضي على تخفيف العديد من القيود المفروضة على الحياة العامة في مواجهة جائحة كورونا. وفي حالة تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه للإصابات الجديدة، وهو تسجيل منطقة لأكثر من 50 حالة إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع واحد، سيتعين على المنطقة إعادة تطبيق القيود الصارمة التي كانت مفروضة من قبل إلى حد كبير.

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ووفقا لبيانات المعهد، يوجد حاليا حوالي 10 مناطق يزيد فيها عدد الإصابات الجديدة عن 25 حالة لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع الواحد. بينما تسجل مناطق أخرى أعدادا أقل من هذا المعدل، وهناك مناطق لا تسجل حاليا أي إصابات جديدة.

وبحسب المعهد، سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت نحو 168500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1250 حالة مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن 143300 شخص، بزيادة قدرها عن 1600 شخص مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات المعهد أمس الجمعة، ارتفع معدل الاستنساخ إلى 0.83، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد في المتوسط. وكان المعهد سجل معدل استنساخ أول أمس الخميس بقيمة 0.71، وبقيمة 0.65 يوم الأربعاء الماضي.
 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

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