 ″معظمهم من النساء″.. داعش يختطف 130 عائلة بدير الزور | أخبار | DW | 13.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

"معظمهم من النساء".. داعش يختطف 130 عائلة بدير الزور

قال مراقبون إن تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش) شن هجوما مباغتا على مخيم بمحافظة دير الزور السورية وعمد لاختطاف نحو 130 عائلة. وحسب المرصد السوري فإن "اعش" اقتاد المخطوفين إلى مناطق سيطرته بشرق نهر الفرات.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in (picture-alliance/ZUMA Wire/Planet Pix)

صورة من الأرشيف لبعض مقاتلي "داعش" في سوريا.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بتواصل المخاوف على حياة 130 عائلة اختطفهم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في هجوم مباغت شنه على مخيم البحرة بمحافظة دير الزور.

مختارات

أعلنت قوات الأسد في بيان بثه الإعلام الرسمي استعادة كامل مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية، والتي كانت تعد آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. (09.11.2017)

نقلت تقارير إعلامية عن قائد بالتحالف العسكري الذي يقاتل دعما لدمشق بأن حافلات تقل مقاتلي "الدولة الإسلامية" وصلت إلى محافظة دير الزور السورية، في وقت ترسل تركيا تعزيزات لقواتها إلى كليس الحدودية. (14.09.2017)

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن التنظيم عمد لاختطاف نحو 130 عائلة، غالبيتهم من النساء، حيث اقتادهم إلى مناطق سيطرته ضمن الجيب الأخير له شرق نهر الفرات.

وكان تنظيم "داعش" قد تمكن من السيطرة على مخيم البحرة أمس الجمعة لساعات عبر خلايا تابعة له من ضمن المخيم، لكن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، استعادته بعد ذلك، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وعلى الصعيد ذاته، لا تزال المعارك العنيفة متواصلة بين عناصر التنظيم من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية المدعمة من التحالف الدولي من جانب آخر، وذلك على محاور الباغوز والسوسة وهجين ومحاور أخرى متفرقة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث الجيب الأخير للتنظيم في المنطقة، ويترافق ذلك مع عمليات قصف جوي من قبل طائرات التحالف على مواقع التنظيم ومحاور القتال.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


مختارات

عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

تنظيم "داعش" الإرهابي يتخلى عن معقله السوري السابق مدينة الرقة، هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الميليشيات الكردية غالبيتها فتتحدث عن نهاية المعارك الكبيرة في المدينة وحولها. (18.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

استعدادات أخيرة لقوات قسد والتحالف الدولي لتطهير شرق سوريا من داعش 08.10.2018

تستعد قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لبدء معركتها الاخيرة لتطهير آخر معاقل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. اذ لا يزال التنظيم يسيطر في شرق سوريا على منطقة صغيرة تحيط ببلدة هجين القريبة من الحدود مع العراق. ومن شأن انتصار مقاتلي سوريا الديموقراطية وقات التحالف ان يشكل الفصل الأخير في المعركة التي انطلقت قبل أكثر من أربعة أعوام.

Syrien Rebellenkämpfer Neue syrische Armee

المرصد السوري: نقل مئات الجهاديين من دير الزور إلى إدلب 25.09.2018

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "قوات النظام السوري وقوات إيرانية نقلت أكثر من 400 من عناصر تنظيم "داعش" من منطقة البوكمال القريب من العراق إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب".

Syrien Angriffe Provinz Idlib

موسكو تتّهم واشنطن باستخدام قنابل محرمة في دير الزور السورية 09.09.2018

نقلت وكالة تاس عن الجيش الروسي قوله إن طائرتين أمريكيتين أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية أمس. وقال الجيش الروسي إن الضربات الجوية استهدفت قرية هجين وأدت إلى حدوث حرائق لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  