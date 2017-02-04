معزة مسروقة تتسبب في إيقاف "المترو" قبل أن ينكشف أمرها!

ذكر موقع صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ"، أن رجلاً تسبب في إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي "شاتليه" و"كونكورد" وسط العاصمة الفرنسية باريس، عقب ركوبه المترو مطلع هذا الأسبوع.

وأتضح فيما بعد أن المعزة التي يحملها الرجل مسروقة من حديقة "تويلري"، بالقرب من متحف اللوفر الشهير. وأوضح الموقع الألماني أن الرجل سرق المعزة وفر بها مُستقلاً مترو الأنفاق. وأضاف أن موظفي المترو طلبوا من الرجل النزول من وسيلة النقل هذه، بيد أنه رفض وتصرف "بطريقة عدوانية وخطيرة"، حسب نفس المصدر.

وأشار موقع "تاغيس شبيغل" الألماني إلى أن ترام الخط 1 الذي استقله الرجل، والذي يمر بعدد من المواقع السياحية في العاصمة الفرنسية باريس، أضطر للتوقف بين المحطتين "شاتليه" و"كونكورد"، من أجل السماح للشرطة بالتدخل.

وفي نفس السياق، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق لحظات تواجد الرجل برفقة المعزة المسروقة داخل مترو الأنفاق، إذ شتم السارق امرأة تعمل في مترو الأنفاق ووصفها بـ"المعزة الغبية"، كما أنه هدد قوات الأمن بأنه سيلحق الضرر بالحيوان الذي برفقته.

وكتبت امرأة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تغريدة تقول فيها "كيف سأشرح لهم في مكتب (الشغل) أنني تأخرت بسبب معزة"، فيما أضاف شخص آخر ساخراً أن مترو الأنفاق وجد "كبش فداء" لتأخره.

وفيما تم إلقاء القبض على سارق المعزة، تم إعادة الحيوان إلى مكانه الطبيعي في حديقة "تويلري"، قبل أن تعود حركة مترو الأنفاق إلى طبيعتها من جديد.

ر.م/ع.ج.م