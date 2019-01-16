 معركة بين حركة الشباب وجنود صوماليين بعد هجوم على فندق | أخبار | DW | 01.03.2019

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أخبار

معركة بين حركة الشباب وجنود صوماليين بعد هجوم على فندق

اندلعت معركة بالأسلحة النارية في مقديشو بين جنود صوماليين وعناصر من حركة الشباب تحصنوا في مبنى قريب من فندق استهدفوه بتفجير انتحاري مساء أمس الخميس وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل.

Explosion in Mogadischu, Somalia (Reuters/F. Omar)

مقاديشو، عمليات انقاذ لضحايا تفجير (صورة من الأرشيف)

أعلنت الشرطة الصومالية أن مواجهات اندلعت اليوم (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019) بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الصومالية تحصنت في مطعم بعد هجوم انتحاري أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.

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وتردد صوت إطلاق نار كثيف في أنحاء العاصمة الصومالية خلال الليل، ومع حلول الفجر قالت الشرطة إن عدد القتلى، الذي يبلغ 13 حتى الآن، يرتفع في أعقاب الانفجار الذي وقع بفندق مكة المكرمة في شارع مليء بالفنادق والمحال والمطاعم.

ونقلت رويترز عن ضابط بالشرطة الصومالية القول "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين في الفندق والمباني القريبة. المتشددون لا يزالون في الداخل وتبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا. أكدنا حتى الآن مقتل 13 وإصابة عدد كبير".

وأضاف "عدد القتلى مرشح للزيادة. كان من الصعب للغاية على قوات الأمن دخول المبنى الليلة الماضية بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء جراء الانفجار. الآن موعد حلول الفجر، ونأمل أن تنتهي العملية في الساعات المقبلة".

ورأى شهود من رويترز سكان مذعورين في المدينة يبحثون عن أقارب مفقودين خلال الليل، وأجروا عددا لا يحصى من المكالمات الهاتفية لإيجاد أي شخص رأى أفراد عائلاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الصومالية أن مواجهات اندلعت الجمعة بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الصومالية تحصنت في مطعم، بعد ساعات على هجوم انتحاري أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.

 ويعاني الصومال من الفوضى وانعدام القانون والعنف منذ 1991. وتقاتل جماعة الشباب الإسلامية للإطاحة بحكومة يساندها الغرب ويحميها جنود حفظ سلام من الاتحاد الأفريقي.

م.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب)

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قتلى وجرحى في تفجير انتحار لحركة الشباب في مقديشو

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قتلى وجرحى في تفجير انتحار لحركة الشباب في مقديشو  

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