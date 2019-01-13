 معرض ″32 إنسان - لقاء″.. كسر الصورة النمطية عن المهاجرين | ثقافة ومجتمع | DW | 19.01.2019

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ثقافة ومجتمع

معرض "32 إنسان - لقاء".. كسر الصورة النمطية عن المهاجرين

أدت عوامل عدة إلى قولبة الصورة الذهنية عن اللاجئين لدى الرأي العام الألماني، ما دفع عدة مبادرات ومشاريع لمحاولة تسهيل الاندماج المجتمعي والتعريف بالآخر وتشجيع التسامح والتعددية. معرض صور قدم مساهمة مميزة في هذا المضمار.

الكاميرا وسيلة اندماج- معرض صور يحكي قصص مهاجرين

الكاميرا وسيلة اندماج- معرض صور يحكي قصص مهاجرين

القاعة مكتظة عن آخرها: 200 إنسان من مختلف الأعمار والمنابت والمشارب. وسائل إعلام عربية وألمانية محلية بأضوائها الساطعة وكاميراتها الدائرة. بورتريهات (صور وجوه) لاثنين وثلاثين مهاجراً تشع ابتسامات. وبجانب كل شخصية مصورة نبذة مختصره عن بطلها: ماضيه، ومشاريعه، وأحلامه، وأمانيه...الخ.

البورتريه وسيلة للاندماج

معرض "32 إنسان - لقاء" ثمرة تعاون وجهد دؤوب من المهاجر السوري محمد عيسو (25 عاماً) والألماني توماس شونفيلدر (73 عاماً). الفكرة طورها محمد وتوماس من أجل "المساهمة بإدماج اللاجئين الجدد في المجتمع الألماني"، يقول محمد في حديثه مع مهاجر نيوز، ويضيف أن الرسالة الثانية التي كانت على عاتقه كسوري لاجئ إلى ألمانيا هي تسليط الضوء على "معاناة اللاجئين".

بالنسبة لتوماس، الذي يحمل عدة شهادات جامعية من بينها الهندسة المعمارية ودبلوم علم الاجتماع وهو مصور فوتوغرافي منذ عقود، المشروع فني ولكنه أولاً وقبل كل شيء هو مشروع سياسي، إذ يريد أن يقدم مساهمة شخصية منه ضد معاداة الأجانب، على حد تعبيره.

ولكن لماذا اختار توماس البورتريه بالذات كوسيلة لنقل رسالته؟ يجيب على ذلك بأن "البورتريه هو شيء شخصي جداً. قدمنا أناساً من سوريا وأفغانستان وأفريقيا كوسيلة ضد تنميط الناس ووضعهم ضمن مجموعات وفرق حسب الدين أو العرق أو القومية أو المنبت الجغرافي وغيرها".

معرض صور- قصة 32 مهاجرا

معرض صور- قصة 32 مهاجرا

كاريتاس تغيث وتدمج

لم يكن للمعرض، الذي تنقل على مدار أسابيع بين عدة صالات عرض في منطقة أيويسكيرشن الواقعة في أقصى غرب ولاية شمال الراين-ويستفاليا ويقارب عدد سكانها 200 ألف نسمة، ليرى النور لولا دعم جمعية كاريتاس والمسؤولين عن شؤون الاندماج في المنطقة الإدارية. وكاريتاس جمعية إغاثية كاثوليكية تنشط في كثير من بلدان العالم وتقدم الخدمات الإغاثية الطارئة والمساعدات التنموية والخدمة الاجتماعية.

انخرط محمد عيسو في الحراك الشعبي السلمي في سوريا كناشط صحفي في مدينته رأس العين. لكنه اضطر للخروج من بلده واستقر به المطاف في نهاية عام 2014 لاجئاً إلى ألمانيا. بعيد وصوله شرع في تعلم اللغة الألمانية ثم عمل حتى نهاية العام قبل الماضي في أعمال تتطلب جهدا عضليا.

في 2018 أنجز محمد ثلاثة مشاريع مع جمعية كاريتاس: فيلم يتناول الاندماج، وإعطاء دورة تدريبية في التصوير، ومعرض "32 إنسان - لقاء". ويعمل مع الجمعية على مشروع جديد وهو عبارة عن فيديو قصير عن الأديان في منطقة أيويسكيرشن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. والهدف القادم للشاب السوري إنهاء مستوى B 2 من اللغة الألمانية لكي يتمكن من دراسة الإخراج.

Fotoausstellung 32 Menschen ( Mohammed Isso/Thomas Schönwälder)

"تعلمنا من أخطاء الماضي"

نجاحات الشاب السوري محمد عيسو ليست يتيمة ولا منعزلة؛ إذ أثبت الكثير من المهاجرين الجدد قدرتهم على الاندماج. وقد لقيت تلك الإنجازات استحساناً وثناء من قبل مسؤولين ألمان. في الشهر الأخير من عام 2018 أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل الألمان إينغو كرامر في مقابلة مع صحيفة "أوغسبورغر ألغيماينة" المحلية، أنه شخصياً "متفاجئ بسرعة اندماج اللاجئين" الواصلين منذ 2015. وأضاف "من أصل أكثر من مليون لاجئ يتابع 400 ألف منهم تدريباً مهنياً أو حصلوا على وظيفة"، مؤكداً "نعم، لقد نجحنا في إدماجهم".

وأوضح كرامر أن "معظم الشبان المهاجرين يتحدثون جيداً اللغة الألمانية بعد عام من الدروس التي يستطيعون متابعتها في مدرسة لتعليم اللغات". وأضاف "يتعين علينا ألا نخاف من الهجرة بل يتعين أن نعتبر الأشخاص الذين يأتون إلى بلادنا ويعملون فيها عنصر إثراء".

في نفس الاتجاه ذهبت المكلفة بشؤون الاندماج في حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا سراب غولر، وقالت في حوار سابق مع مهاجر نيوز "إن أكبر إنجازات ألمانيا في الاندماج هو الإدماج في سوق العمل"، مؤكدة أن النجاح لا يشمل فقط اللاجئين الجدد بل يتعداه إلى "العمال الضيوف" (القدامى). غير أن المسؤولة المحلية في الولاية، التي احتضنت إحدى مناطقها الإدارية معرض "32 إنسان - لقاء"، لفتت النظر إلى "الفشل في الاندماج المجتمعي: الناحية الثقافية والقيم السياسية كالديمقراطية ومعايير وعادات المجتمع"، بيد أنها عادت واستدركت أن ألمانيا "تعلمت من أخطاء الماضي".

خالد سلامة - مهاجر نيوز 2019

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في شاحنة

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  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


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في خطوة جديدة لمواجهة مشكلة تحديد أعمار مقدمي طلبات اللجوء القاصرين، طالب وزير الصحة ينز شبان بدراسة إمكانية الاستعانة بالموجات فوق الصوتية لتحديد العمر، بالمقابل يشكك أطباء في سلامة استخدام أجهزة الأشعة السينية. (10.01.2019)  

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"منذ أيّام، ينتظر 49 مهاجرا برًا آمنًا يرسون فيه"، لكن لا حياة لمن تنادي، إذ ترفض إيطاليا ومالطا ودول أخرى استقبالهم، فيما تطالب ألمانيا وهولندا بـ"حل تضامني أوروبي دائم" لمأساة هؤلاء وغيرهم ممن يتم إنقاذهم. (07.01.2019)  

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

عبر البحار والدروب الوعرة يفر لاجئون من بلدانهم. وفي العالم هناك ما لا يقل عن 68 مليون لاجئ، وكل القارات معنية بمسألة الهجرة واللجوء، التي تعكس تفاقم الهوة بين الدول والمجتمعات. جولة مصورة تقربنا من هذه الظاهرة العالمية. (22.12.2018)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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