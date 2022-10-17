 معرض فرانكفورت 2022 - إسبانيا ضيف الشرف فماذا عن العرب؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.10.2022

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ثقافة ومجتمع

معرض فرانكفورت 2022 - إسبانيا ضيف الشرف فماذا عن العرب؟

يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي أكبر سوق للكتاب بالعالم. وسيركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية الديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".

الازدحام داخل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نسخة 2019.

الازدحام داخل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نسخة 2019، التي سبقت جائحة كورونا مباشرة، حيث أقيمب المعرض "ديجيتال" في 2020.

على مدار خمسة أيام، بداية من الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الأحد 23 من الشهر نفسه يفتح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أبوابه للزوار من جديد، بدون قيود أو شروط، بعدما كانت موصدة في 2020 ومفتوحة بقيود في 2021، بسبب جائحة كورونا.

في الأيام الأولى ستكون الزيارة مقصورة فقط على المتخصصين، وبداية من يوم الجمعة مسموح للجمهور العادي بزيارة صالات المعرض وشراء الكتب.

وقبل أسبوع من انطلاق فعاليات المعرض، أعلنت متحدثة باسم منظمي معرض فرانكفورت أن "4000 عارض من 95 دولة سجلوا أنفسهم للمشاركة" في نسخة العام الحالي، من أكبر معرض للكتاب في العالم.

وكان مدير المعرض يورغن بوس قد ألمح قبل شهور إلى أن الأعداد ستقترب مما كانت عليه قبل كورونا تقريبا. علما بأن المعرض في نسخة عام 2020 أقيم بشكل افتراضي "ديجيتال"، وفي العام الماضي حضر أكثر من ألفي عارض وكانت نصف قاعات العرض خاوية وزاره 70 ألف شخص، في مقابل 130 ألفا دخلوا على فعالياته عبر العالم الافتراضي، بحسب شبكة "RND" الإخبارية الألمانية.

صورة تظهر القاعات خاوية تقريبا في اليوم الأول من نسخة معرض فرانكفوت 2021

صورة تظهر القاعات خاوية تقريبا في اليوم الأول من نسخة معرض فرانكفوت 2021. هذه الصورة لن تتكرر هذا العام، بعدما ألغيت القيود والشروط الصارمة على الحضور التي ارتبطت بفيروس كورونا.

ليست إسبانيا فقط هي ضيف الشرف!

مختارات

وقال المنظمون في يونيو/ حزيران إن هناك مؤشرات تفيد بأنه سيكون هناك تمثيل قوي على نحو خاص لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، إلى جانب إسبانيا ضيف شرف المعرض، وأضافوا أن هناك اهتماما خاصا بإتاحة نافذة لدور نشر ومؤلفين أوكرانيين.

وقد وصل الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول) إلى ألمانيا في زيارة دولة تدوم عدة أيام، حيث استقبلهما الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وكانت هناك أيضا لقاءات مخطط لها مع المستشار شولتس وعشاء على شرف الملك الإسباني في قصر بيليفو في برلين. وهذه أول زيارة للملك إلى ألمانيا منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يصل العاهل الإسباني وزوجته إلى فرانكفورت بعد ظهر الثلاثاء وسيشاركان الرئيس الألماني في إعلان افتتاح المعرض رسميا في الخامسة مساء الثلاثاء، ثم يقومان بزيارة لأروقة المعرض الأربعاء.

ويشارك في المعرض 320 جهة عرض من إسبانيا، بحسب بيانات المكتب المنظم للمعرض. ويستخدم الجناح الإسباني في المعرض أحدث التقنيات. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا من أكبر أسواق الكتب في العالم. وقال يورغن بوس، مدير المعرض، إن دعوة ضيف الشرف ليست محصورة على الدولة ذاتها، بل تشمل أيضا المنطقة اللغوية، موضحا أن اللغات الإقليمية الكاتالونية والجاليكية والباسكية ممثلة أيضا في معرض فرانكفورت.

وبحسب بيانات مديرة الجناح الإسباني، إلفيرا ماركو، تم خلال عامي 2019 و2022 ترجمة حوالي 400 كتابا من الإسبانية إلى الألمانية.

لقاء ضاحك بين الرئيس الألماني والملك الإسباني وزوجتيهما في قصر بيليفو في برلين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

لقاء ضاحك بين الرئيس الألماني والملك الإسباني وزوجتيهما في قصر بيليفو في برلين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

الكتب الصوتية والترجمة ومبادئ الديمقراطية

وأوضح بوس أن الصالة 3 المخصصة لدور النشر الناطقة بالألمانية، تم حجزها بالكامل تقريبا، وقال إنه نظرا للطفرة الصوتية سيكون هناك في الصالة 1.3 منطقة مخصصة للكتب الصوتية والبودكاست ولفت إلى أن معرض العام الحالي سيركز على موضوع الترجمة.

وذكر بوس حديثه قبل شهور أن المعرض سيبرز المبادئ الأساسية الديمقراطية التي وصفها بأنها الحامض النووي للمعرض وتابع أن المعرض يقف مع التنوع والتعددية وفي مواجهة كل نوع من أنواع التمييز.

يذكر أن وجود دور نشر من اليمينيين الجدد في المعرض في السنوات الماضية كان قد أثار احتجاجات، حيث ألغت الكاتبة ياسمينا كونكه ظهورها في المعرض في 2021 بسبب وجود دار نشر "يونغ أويروبا (أوروبا الشابة)" اليمينية، وتبعها بعد ذلك كتاب وكاتبات آخرون. وفي المقابل، برر المعرض قراره بالسماح بمشاركة دور نشر يمينية بحرية الرأي والنشر.

ويقول يورغن بوس إن معرض فرانكفورت للكتاب هو "أكبر معرض ثقافي دولي في العالم ومنصة تجارية ومساحة نقاش في نفس الوقت".

جائزة السلام لكاتب أوكراني

كما هو الحال في كل عام تنعكس أوضاع العالم في النقاشات داخل أروقة المعرض وهذا العام تم تفريغ المنصة المشتركة للناشرين الروس، بسبب قرب القائمين عليها من نظام بوتين، بينما يُسمح للناشرين الأوكرانيين بتقديم أنفسهم على منصة مساحتها 100 متر مربع مع منصة. معرض الكتاب يوم السبت هو كل شيء عن المؤلفين الأوكرانيين. ينتهي معرض الكتاب في 23 أكتوبر/ تشرين الأول بمنح الكاتب والمترجم والموسيقي الأوكراني سيرغي جادان جائزة السلام لعام 2022، والمقدمة من اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني.

وذكرا مجلس اتحاد بورصة الكتاب الألماني، أن الكاتب الأوكراني تم تكريمه " لعمله الفني الممتاز وكذلك لموقفه الإنساني الذي اتخذه مع الناس في الحرب وساعدهم مخاطرا بحياته".

تجدر الإشارة إلى أن جادان (47 عاما) يعد واحدا من أهم الأصوات المعبرة عن الأدب الأوكراني المعاصر وهو لا يزال يعيش في مدينة خاركيف الأوكرانية حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المجلس.

وتقدر قيمة جائزة السلام من تجارة الكتاب الألماني بـ 25 ألف يورو وتمنحها المؤسسة لشخصيات تقدم إسهاما في مجال الأدب أو العلوم أو الفنون من أجل تحقيق فكرة السلام، وتمنح المؤسسة هذه الجائزة منذ عام 1950.

الكاتب والمترجم والموسيقي الأوكراني سيرغي جادان الفائز بجائزة السلام لعام 2022، لاتحاد تجارة الكتب الألماني.

كان جادان قبل الحرب كاتبا معروفا في ألمانيا أيضا وتم ترجمة أعماله ومنها روايات وقصص ومقالات إلى العديد من اللغات.

الحضور العربي

أعلنت مؤسسة "جائزة الشيخ زايد للكتاب" الإماراتية أنها ستشارك هذا العام "بحضور مميز". وبحسب موقع صحيفة "الخليج" فإنها ستشارك "لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات المطروحة في الأدب والحركة الثقافية في المنطقة العربية". وأوضح موقع "الخليج" أن المشاركة "تتضمن حفل استقبال وندوتين تسعى الجائزة من خلالها إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات أهمها، آفاق نمو تجارة الكتب في العالم العربي، ورحلة الأدب العربي من المقاهي إلى المنصات الإلكترونية. كما تتناول المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه الناشرين الدوليين الذين يدخلون السوق العربية، فضلاً عن التطورات التي يشهدها عالم الأدب العربي اليوم".

ومن الشخصيات التي ستحضر فعاليات جائزة الشيخ زايد الكاتبة ميسون صقر، الفائزة بجائزة 2022، وكاتب المقالات والمترجم المصري سمير جريس، والباحثة الألمانية سونيا حجازي، والمستعرب الألماني والمترجم والصحفي ستيفان فايدنر، بحسب "الخليج".

ومنذ حلّ العالم العربي ضيف شرف على المعرض عام 2004، بدأت مؤسسات رسمية وخاصة في المداومة على الحضور، حتى وإن كان أحيانا حضورا رمزيا. ويقول الكاتب عارف حمزة، بموقع مجلة قناص الثقافية "كانت تلك المبادرة (عام  2004) فرصة كبيرة لترجمة وترويج الأدب العربي في ألمانيا، وفي أوروبا. وكانت هناك حركة تَرْجَمَة جيدة في ذلك الوقت، وأغلبها كان لأسماء مكرسة وكلاسيكية، ولكنها سرعان ما خبت في السنوات اللاحقة"، حسب قوله.

ويوضح عارف حمزة، أنه "عند زيارة الأكشاك المخصصة لدور النشر العربية ... يتفاجأ المرء بأن غالبية تلك الدور حكومية وتروّج فقط للكتب المتخصصة في المسائل الدينية" ويضيف حمزة، حينما كان يتكلم عن نسخة 2021، "وللأسف لا تجد إقبالاً واسعاً من دور النشر ولا من المكتبات. حتى إن كثيراً من الزائرين العرب، الذين يبحثون عن الكتب باللغة العربية في ألمانيا وأوروبا، والذين صاروا يشكلون جالية كبيرة هناك، يُصابون بخيبة الأمل".

ويخشى مهتمون بأن تقل المشاركة العربية أكثر هذا العام بسبب الأزمة المالية وارتفاع التكاليف وانفجار الأسعار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا وضعف الاعتمادات التي تخصصها عدد من الحكومات العربية لدعم دور النشر.

لكن كالعادة يحضر عرب المهجر، أولئك الناشرون العرب، الذين زاد عددهم الآن في ألمانيا وأوروبا بشكل عام.

ص.ش/م.س 

  • Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020 | Amartya Sen

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    من جديد

    افتتح أكبر معرض للكتاب في العالم مرة أخرى في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن اقتصر عام 2020 على وجوده افتراضياً بسبب جائحة كورونا. وكان قد توافد عليه أكثر من 300 ألف زائر عام 2019، وشاركت فيه 7450 منصة عرض من 104 بلدان.

  • Frankfurter Buchmesse 2019

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    إجراءات وقاية

    يستقبل المعرض هذا العام 25 ألف زائر يومياً، ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت فقط؛ من أجل تتبع المخالطين، مع ضرورة الحصول على تطعيم واختبار سلبي وارتداء الكمامات. وتم تقليل أعداد المشاركين لتسمح القاعة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل مناسب. كما سيكون المعرض هجيناً ما بين أرض الواقع والعالم الرقمي، إذ ستتم القراءات عبر الفيديو بشكل رقمي وأخرى من داخل المعرض.

  • Margaret Atwood Autorin GB Porträt

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    ضيفة الشرف

    من المتوقع أن تشارك هذا العام 60 دولة، من بينها ضيفة الشرف كندا، التي حصلت على الدعوة عام 2019، وتسلمتها بالنيابة عن الدولة الكاتبة الكندية المعروفة مارغريت آتوود، صاحبة رواية "حكاية خادمة". ويأمل زوار المعرض أن تزور آتوود المعرض مرة أخرى هذا العام.

  • Ein Mann steht vor einem Bücherregal bei der Frankfurter Buchmesse 1949. (picture-alliance/R. Koll)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    بداية جديدة في فرانكفورت

    مر 72 عاماً على أول معرض للكتاب في فرانكفورت، إذ منحت كراسي قابلة للطي ورفوف مصفوفة مؤقتة من الكتب الزوار في سبتمبر 1949 نظرة عن سوق الكتاب في ألمانيا. التطلع نحو ثقافة وأدب من بلدان أخرى غير خاضعة للرقابة كان كبيراً. والتقسيم بين الشرق والغرب أدى إلى تأسيس معرض للكتاب في فرانكفورت (ألمانيا الغربية) وآخر في لايبزيغ (ألمانيا الشرقية).

  • Plakat der Buchmesse aus dem Jahr 1949. (picture-alliance/dpa/frm)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    التعطش للأدب

    بعد قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بفترة وجيزة، تم تنظيم معرض الكتاب في فرانكفورت من قبل نادي الكتاب وتجار كتب ملتزمين. ومن الثامن عشر إلى الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1949، كان بإمكان ناشرين وبائعي الكتب وكتاب ومهتمين مشاهدة ما يعرضه 205 عارضاً وتكوين شبكة اتصالات. قدم 14 ألف زائر إلى كنيسة باولوس بفرانكفورت، حيث تم عرض 8500 كتاب.

  • Schwarz-weiß Foto, das einen Blick in die Messehalle der Frankfurter Buchmesse zeigt.(picture-alliance/dpa/R. Koll)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى

    توسعت مساحة معرض الكتاب بشكل كبير، بحيث كانت دور نشر أكثر من الخارج ترغب في عرض كتبها. في عام 1951 تم الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى. هذا واستفادت تجارة الكتب في ألمانيا من منح جائزة السلام لدور النشر الألمانية التي تجتذب جمهوراً دولياً. وفي عام 1953 وللمرة الأولى، كان عدد دور النشر الأجنبية أكثر من دور النشر الألمانية في المعرض.

  • Zwei Männer des Burda-Verlags in Fußball-Trikot bei der Frankfurter Buchmesse 1954. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    حمى كرة القدم

    الغرض من تأسيس معرض فرانكفورت للكتاب كان سياسياً بامتياز، إذ كان الهدف هو تقديم ألمانيا الجديدة بعد الحقبة النازية، وهجرة الكثير من الناشرين والكتاب إلى الخارج، كأمة محبة للقافة أمام العالم. وبعد فوز المنتخب الألماني بكأس العالم لكرة القدم عام 1954، اجتاحت حمى كرة القدم المعرض أيضاً. في الصورة موظفو دار نشر "بوردا" يرتدون ملابس رياضية.

  • Schild mit Verweis auf die Frankfurter Buchmesse im Jahr 1957. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    موعد الخريف التقليدي

    تحول موعد المعرض في أكتوبر/ تشرين الأول بسرعة في فرانكفورت إلى تقليد. أما معرض الكتاب في لايبزيغ فكان في المقابل يبدأ في الربيع حتى يتمكن الناشرون وتجار الكتب ورجال الأدب وكذلك الكتاب من الالتقاء في كلا الموعدين. كثير من المهاجرين ـ ناشرين وأدباء ـ وطئت أقدامهم ألمانيا مجدداً لحضور معرض الكتاب. في عام 1957 عرضت 1300 من دور النشر إصداراتها الجديدة.

  • Besucher der Frankfurter Buchmesse 1964 zwischen Bücherständen. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    مركز تجارة التراخيص

    الإصدارات الجديدة لدور النشر الألمانية كانت أيضاً مرآة لجمهورية ألمانيا الفتية. فمعرض فرانكفورت لم يكن مكاناً لعرض الأدب الرفيع والكتب المصورة القيمة فقط، بل ابتداءً من منتصف الستينيات، أضيفت إليه كتب نصائح شعبية وكتب جيب رخيصة. آنذاك تحولت فرانكفورت إلى مركز حيوي للتراخيص الدولية والكتاب إلى بضاعة.

  • Polizei und Demonstrierende vor der Messehalle Frankfurt im Jahr 1968. (picture-alliance/dpa/H. Heuse)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    ثوار الأدب

    سنوات الاحتجاجات الطلابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية تركت أيضاً بصماتها على معرض الكتاب. ففي عام 1968 دخل المعرض في فرانكفورت سجل التاريخ "كمعرض الشرطة". فقد أغلق عناصر الشرطة مدخل المعرض، حيث عبر متظاهرون عن غضبهم من منح جائزة السلام للرئيس السنغالي سنغور. وحتى الاحتجاجات ضد دور النشر اليمينية أربكت حركة المعرض.

  • Eine Frau hält Salman Rushdie's Satanische Verse auf der Frankfurter Buchmesse 1989 in den Händen und liest darin. (picture-alliance/dpa/W. Eilmes)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    فضائح الأدب

    في كل مرة، تسببت فضائح حول إصدارات كتب مثيرة سياسياً صدى إعلامياً واسعاً، كما حصل في 1989 مع "آيات شيطانية" للكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي. وحتى حظر القصة الغرامية Esra لماكسيم بيلر، الذي استولى بعد مفاوضات شاقة على محبوبته السابقة، أوقدت حتى 2008 الخواطر.

  • Porträt von Peter Handke. (Imago/Agencia EFE/C. Cabrera)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    الفائز بجائزة نوبل للأدب بيتر هاندكه

    وحتى كتب بيتر هاندكه، الفائز بجائزة نوبل للأدب 2019 ستثير بالتأكيد نقاشات خلافية هذا العام في المعرض. وقد حقق الاختراق الأول في 1966 بقطعته المسرحية "شتم الجمهور" التي يتعرض فيها الممثلون بالشتم في وجه الجمهور. كما أن موقفه المساند للصرب في حرب البلقان وكتابه " إنصاف صربيا" يثيران الجدل.

  • Indische Zeichen bei der Frankfurter Buchmesse 2006. (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    محور البلدان المضيفة

    بواسطة "محور البلدان"، الذي يعتني بالبلد المضيف، يمنح المعرض لبلدان منتقاة منذ 1988 فرصة تقديم عطائها الأدبي. إيطاليا كانت البلد المضيف الأول.

  • Zwei Frauen nehmen jeweils ein Buch aus einem Bücherregal bei der Buchmesse Frankfurt. (picture-alliance/dpa/A.Dedert)

    عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم

    تنوع الكتب للجميع

    نموذج معرض فرانكفورت للكتاب بمنح البلدان المضيفة المجال وتحويل الاهتمام العام إلى أدبها الوطني أصبح تقليداً في العالم. فتجارة حقوق الترجمة هي اليوم مكون محوري في معرض الكتاب. أكثر من 390 ألف كتاب وكتب مسموعة وأخرى إلكترونية ومنتجات رقمية يتم عرضها في فرانكفورت. إعداد: هايكه موند وغابي رويشر/ م.أ.م