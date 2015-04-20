يعتبر معرض فرانكفورت للكتاب واحدا من أهم معارض الكتب في العالم ومن أهم التظاهرات الثقافية أيضا. لا يعتبر المعرض فرصة للناشرين لبيع الكتب فقط، بل مكانا للقاء آلاف المثقفين والكتاب. يستضيف المعرض كتبا من غالبية اللغات.

يعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أكثر تظاهرة ثقافية من نوعها، إذ يشارك فيه عشرات الآلاف من المثقفين والكتاب ويعرض أحدث طبعات الكتب والمطبوعات الأخرى. ويشهد المعرض إلى جانب المئات من الندوات وحلقات النقاش عقد صفقات كبيرة في مجال النشر وحقوق الطبع والملكية الفكرية. يُقام المعرض سنويا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام تعود تقاليده إلى أكثر من 500 سنة.