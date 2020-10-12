معرض فرانكفورت للكتاب.. ما هي "رواية العام" باللغة الألمانية؟

في كل عام مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب، تمنح جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية جائزة الكتاب الألماني إلى "رواية العام" باللغة الألمانية. وتقدرهذه الجائزة بإجمالي 37 ألفا و500 يورو، ويحصل الفائز على 25 ألف يورو، بينما يتلقى المؤلفون الخمسة الآخرون في القائمة المختصرة 2.500 يورو لكل واحد منهم.
تحتوي القائمة الطويلة على عشرين رواية من بين ما مجموعه 197 رواية قدمها 125 ناشراً للفوز بجائزة الكتاب الألماني لهذا العام. أعلنت جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية في فرانكفورت عن بلوغ مستوى جديد مرتفع للأعمال الروائية المرشحة هذا العام. وسيتم اختيار أفصل إصدار في حفل توزيع الجوائز المقرر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
حتى ذلك الحين تمرّ عملية اختيار الرواية الفائزة بمراحل متعددة. ونشرت لجنة التحكيم الثلاثاء (24 أغسطس/ آب 2021)، قائمة طويلة تضم عشرين رواية و يمكن الإطلاع عليها على الصفحة الرسمية لجائزة الكتاب الألماني. من بين الأعمال المرشحة، سيتم اختيار ستة كتب في القائمة المختصرة التي سيتم نشرها في 21 سبتمبر/ أيلول، وفق كنوت كوردسن المتحدث باسم لجنة التحكيم لهذا العام والمكونة من سبعة أعضاء. وكوردسن يعمل محرراً في قسم الثقافة بمحطة بافاريا الإذاعية (Bayerischer Rundfunk).
ومن بين الناشرين المشاركين، يوجد 83 ناشراً من ألمانيا، 22 من سويسرا، 19 من النمسا وواحد من لوكسمبورغ. ويمكن لكل دار نشر تقديم كتابين كحد أقصى. 110 عملاً تأتي من برنامج الربيع الحالي، ولن يتم إطلاق 67 عملاً حتى الخريف القادم. وتمّ نشر 20 رواية في الخريف الماضي ومع ذلك يمكن للجنة التحكيم طلب عناوين إضافية من قائمة التوصيات من الناشرين.
يذكر أن جائزة الكتاب الألماني تعد من أهم الجوائز في هذا المجال، وقد تمّ منحها منذ عام 2005 من قبل مؤسسة الترويج لثقافة الكتاب والقراءة التابعة لجمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية. وذهبت جائزة العام الماضي إلى آنه فيبر عن روايتها "أنيته، بطلة ملحمية".
(د.ب. أ/ إ.م)
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
بداية جديدة في فرانكفورت
كراسي قابلة للطي ورفوف مصفوفة مؤقتة من الكتب كانت تمنح لزوار معرض فرانكفورت للكتاب الأول في سبتمبر 1949 نظرة عن سوق الكتاب في ألمانيا. والتطلع إلى ثقافة وأدب من بلدان أخرى غير خاضعين للرقابة كان كبيرا. والتقسيم بين الشرق والغرب أدى إلى تأسيس معرض للكتاب في فرانكفورت (ألمانيا الاتحادية) وآخر شرقي في لايبزيغ (ألمانيا الديمقراطية).
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
التعطش للأدب
بعد قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بقليل تم تنظيم معرض الكتاب في فرانكفورت من قبل نادي الكتاب وتجار كتب ملتزمين. ومن الـ 18 إلى الـ 23 سبتمبر 1949 كان بإمكان ناشرين وبائعي الكتب وكتاب ومهتمين مشاهدة ما يعرضه 205 عارضا وربط الاتصالات الأولى. 14.000 زائر قدموا إلى كنيسة باولوس بفرانكفورت حيث تم عرض 8500 كتاب.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى
معرض الكتاب توسع حجمه بشكل كبير بحيث أن دور نشر أكثر من الخارج كانت ترغب في عرض كتبها. وفي 1951 تم الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى. وتجارة الكتب في ألمانيا استفادت من منح جائزة السلام لدور النشر الألمانية التي تجتذب جمهورا دوليا. وفي 1953 وللمرة الأولى كان عدد دور النشر الأجنبية أعلى من دور النشر الألمانية.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
حمى كرة القدم
قصد مؤسسي معرض فرانكفورت للكتاب كان سياسيا بامتياز. وكان الهدف هو تقديم ألمانيا بعد الدكتاتورية النازية وهجرة الكثير من الناشرين والكتاب إلى الخارج كأمة ثقافة أمام العالم. وبعد الفوز الألماني في بطولة العالم لكرة القدم في 1954 اجتاحت حمى كرة القدم الوطنية أيضا المعرض. موظفو دار نشر Burda كانوا يرتدون ملابس رياضية.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
موعد الخريف التقليدي
موعد المعرض في أكتوبر تحول بسرعة في فرانكفورت إلى تقليد. أما معرض الكتاب في لايبزيغ فكان في المقابل يبدأ في الربيع حتى يتمكن الناشرون وتجار الكتب ورجال الأدب وكذلك الكتاب من الالتقاء في كلا الموعدين. وكثير من المهاجرين ـ ناشرون وأدباء ـ وطئت رجلهم مجددا ألمانيا لحضور معرض الكتاب. وفي 1957 عرضت 1300 من دور النشر إصداراتها الجديدة.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
مركز تجارة التراخيص
والإصدارات الجديدة لدور النشر الألمانية كانت أيضا مرآة لجمهورية ألمانيا الفتية. ففي معرض فرانكفورت لم تكن تعرض فقط الأدب الرفيع وكتب مصورة قيمة، بل ابتداء من منتصف الستينات كتب مشورة شعبية وكتب جيب رخيصة. وفرانكفورت تحولت في الأثناء إلى مركز حيوي للتراخيص الدولية والكتاب إلى بضاعة.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
ثوار الأدب
وسنوات الاحتجاجات الطلابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلفت أيضا في معرض الكتاب بصماتها. ففي 1968 دخل المعرض في فرانكفورت سجل التاريخ "كمعرض الشرطة". موظفو الشرطة أغلقوا مدخل أروقة المعرض حيث عبر متظاهرون عن غضبهم من منح جائزة السلام للرئيس السنغالي سنغور. وحتى الاحتجاجات ضد دور النشر اليمينية أربكت حركة المعرض.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
فضائح الأدب
وفي كل مرة تسببت فضائح حول إصدارات كتب مثيرة سياسيا صدى إعلاميا واسعا. كما حصل في 1989 مع "آيات شيطانية" للكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي. وحتى حظر القصة الغرامية Esra لماكسيم بيلر الذي استولى بعد مفاوضات شاقة على محبوبته السابقة، أوقدت حتى 2008 الخواطر.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
جائزة نوبل للأدب المتأخرة
وتم منح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 في عام 2019 حيث حازت عليها الكاتبة البولندية أولغا توكارجوك وتلقت خبر فوزها اثناء تواجدها في ألمانيا. ومن المرتقب أن تزور أولغا توكارجوك معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
الفائز بجائزة نوبل للأدب بيتر هاندكه
وحتى كتب بيتر هاندكه، الفائز بجائزة نوبل للأدب 2019 ستثير بالتأكيد نقاشات خلافية هذا العام في المعرض. وقد حقق الاختراق الأول في 1966 بقطعته المسرحية "شتم الجمهور" التي يتعرض فيها الممثلون بالشتم في وجه الجمهور. كما أن موقفه المساند للصرب في حرب البلقان وكتابه " إنصاف صربيا" يثيران الجدل.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
محور البلدان المضيفة
وبواسطة "محور البلدان" الذي يعتني ببلد مضيف يمنح المعرض لبلدان منتقاة منذ 1988 فرصة تقديم عطاءها الأدبي. وإيطاليا كانت البلد المضيف الأول. وفي 2006 عرضت الهند تنوعها اللغوي والخطي. وفي هذا العام ستكون النرويج البلد المضيف.
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في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
تنوع الكتب للجميع
نموذج معرض فرانكفورت للكتاب بمنح البلدان المضيفة المجال وتحويل الاهتمام العام إلى أدبها الوطني وجد تقليدا في العالم. فتجارة حقوق الترجمة هي اليوم مكونا محوريا في معرض الكتاب. أكثر من 390.000 كتاب وكتب مسموعة وأخرى إلكترونية ومنتجات رقمية يتم عرضها في فرانكفورت. إعداد: هايكه موند وغابي رويشر/ م.أ.م