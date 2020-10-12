معرض فرانكفورت للكتاب.. ما هي "رواية العام" باللغة الألمانية؟

في كل عام مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب، تمنح جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية جائزة الكتاب الألماني إلى "رواية العام" باللغة الألمانية. وتقدرهذه الجائزة بإجمالي 37 ألفا و500 يورو، ويحصل الفائز على 25 ألف يورو، بينما يتلقى المؤلفون الخمسة الآخرون في القائمة المختصرة 2.500 يورو لكل واحد منهم.

تحتوي القائمة الطويلة على عشرين رواية من بين ما مجموعه 197 رواية قدمها 125 ناشراً للفوز بجائزة الكتاب الألماني لهذا العام. أعلنت جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية في فرانكفورت عن بلوغ مستوى جديد مرتفع للأعمال الروائية المرشحة هذا العام. وسيتم اختيار أفصل إصدار في حفل توزيع الجوائز المقرر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

حتى ذلك الحين تمرّ عملية اختيار الرواية الفائزة بمراحل متعددة. ونشرت لجنة التحكيم الثلاثاء (24 أغسطس/ آب 2021)، قائمة طويلة تضم عشرين رواية و يمكن الإطلاع عليها على الصفحة الرسمية لجائزة الكتاب الألماني. من بين الأعمال المرشحة، سيتم اختيار ستة كتب في القائمة المختصرة التي سيتم نشرها في 21 سبتمبر/ أيلول، وفق كنوت كوردسن المتحدث باسم لجنة التحكيم لهذا العام والمكونة من سبعة أعضاء. وكوردسن يعمل محرراً في قسم الثقافة بمحطة بافاريا الإذاعية (Bayerischer Rundfunk).

ومن بين الناشرين المشاركين، يوجد 83 ناشراً من ألمانيا، 22 من سويسرا، 19 من النمسا وواحد من لوكسمبورغ. ويمكن لكل دار نشر تقديم كتابين كحد أقصى. 110 عملاً تأتي من برنامج الربيع الحالي، ولن يتم إطلاق 67 عملاً حتى الخريف القادم. وتمّ نشر 20 رواية في الخريف الماضي ومع ذلك يمكن للجنة التحكيم طلب عناوين إضافية من قائمة التوصيات من الناشرين.

يذكر أن جائزة الكتاب الألماني تعد من أهم الجوائز في هذا المجال، وقد تمّ منحها منذ عام 2005 من قبل مؤسسة الترويج لثقافة الكتاب والقراءة التابعة لجمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية. وذهبت جائزة العام الماضي إلى آنه فيبر عن روايتها "أنيته، بطلة ملحمية".

(د.ب. أ/ إ.م)