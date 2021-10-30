"معجزة شفاء".. أربع فوائد مهمة للعسل

بخلاف تناوله كطعام صحي مفيد أو تجميل المخبوزات به، أو استخدامه لتحلية المشروبات، يمكن استخدام العسل لأغراض أخرى تناول موقع "فرويندين" الألماني أربعة منها:
آلام الحلق
إذا كان الحلق ملتهبا ويسبب لك آلاما فبإمكانك أن تضع مقدار ملعقة من العسل في مشروبك الساخن، فهي "يمكنها أن تصنع المعجزات". إما إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فمن المفيد أيضًا تناول ملعقة من العسل قبل الذهاب إلى الفراش لتخفيف أعراض السعال الجاف، والذي عادة ما يكون أسوأ في الليل، بحسب الموقع المذكور.
تهيج المعدة
هناك أمراض وأطعمة وأساليب حياة تتسبب في تهيج المعدة فيظهر هذا التهيج في عدة أشكال منها الغثيان وآلام في البطن. وفي حالة الغثيان وآلام البطن يساعد العسل على تهدئة المعدة. ومن الأفضل تناول مشروب ساخن مهدئ للمعدة مثل النعناع والبابونج والشمر ووضع ملعقة من العسل في هذا المشروب، لكن من فضلك لا تتناول المشروب ساخنًا جدًا لأن هذا يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة.
تنظيف البشرة
يمكن للعسل أن يخفف وبسرعة من البثور والعيوب والإصابات الصغيرة للبشرة على سبيل المثال في شكل قناع للوجه يعزز حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويمنع الالتهابات. ويمكنك أن تعدي بنفسك ما يسمى "ماسك وجه" (قناع) العسل. ويوضح موقع "فرويندين" الألماني طريقة عمل هذا القناع لتنظيف البشرة بالشكل التالي:
خذي مقدار ملعقتي طعام من العسل وسخنيه تسخينا خفيفا ثم اخلطيه بمقدار ملعقتين من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون. ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم اغسليه تماما بالماء الفاتر.
صحة الأمعاء
يقول موقع "ام اس ان" إنّ هناك فائدة أخرى للعسل، فهو يعتبر من المواد العضوية التي تغذي البكتيريا النافعة التي تعيش في أمعائنا وتعزز عملية الهضم وصحة الأمعاء.
ص.ش/ع.ش
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
منظف للبشرة
يمكن استخدام العسل كوسيلة لتنظيف البشرة بعيدا عن مستحضرات تنظيف البشرة غالية الثمن. فالعسل مضاد للبكتيريا وللالتهابات ولطيف على الجلد، وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولأولئك الذين يعانون من مشكلة حبّ الشباب.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
لشعر بملمس حريري
يمكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو يمنح الشعر ملمسا حريريا وناعما. الطريقة: بعد دهن العسل على الشعر يترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله جيدا.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج الجروح والخدوش
بدلا من استخدام مراهم علاج الجروح الكيميائية، يمكن استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل وسائل العلاج الطبيعية للجروح.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج الحروق
أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فالعسل يهدئ الجلد ويعزز شفاءه. طريقة العلاج: بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج ينصح بدهن الحرق بالعسل وتضميده بضمادة أو غلاف بلاستيكي، مع ضرورة تغير الضمادة يوميا. واستخدام العسل لتبريد الحروق يكون ممكنا عندما تكون طفيفة فقط، وفي حالات الحروق الشديدة لابد من الذهاب إلى الطبيب.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
اضطرابات المعدة
يمكن علاج اضطرابات المعدة باستخدام العسل. وهنا ينصح بتذويب ملعقة من العسل مع قليل من خلّ التفاح في كوب من الماء. وهذا المشروب كفيل بتخليص معدتك من البكتيريا المعدية الضارة.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
لتخفيف آلام الحلق
وللعسل دور مهم في تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال. الطريقة: نقوم بتذويب ملعقتين كبيريتين من العسل في كوب ماء مغلي مع إضافة القليل من الزنجبيل والقرفة وملعقة من عصير الليمون.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
ترطيب الشفاه
لأولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتين، يمكنهم التخلص من هذه المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه بمزيج العسل مع قليل من زيت جوز الهند. وللحصول على نتائج جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات في اليوم.
-
العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج التهابات العدوى الفطرية
أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة المهبل يمكن أن يساعد في قتل الفطريات المهبلية. وينصح بدهن العسل وتركه مدة 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء وتكرار ذلك مرة كل 24 ساعة.
الكاتب: دالين صلاحية