 معجزة المكسيك - تحطمت الطائرة واحترقت ونجا جميع الركاب! | عالم المنوعات | DW | 01.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

معجزة المكسيك - تحطمت الطائرة واحترقت ونجا جميع الركاب!

الحظ وسط الكارثة، هذا هو حال ركاب طائرة "ايرومكسيكو"، فرغم إصابة العشرات إلا أنه لحسن الحظ خرج جميع الركاب والطاقم من بين حطام الطائرة قبل تحولها إلى كتلة لهب، وبعضهم لم يحتج حتى للإسعافات الأولية، في معجزة قلما تحدث.

Mexiko Durango Flugzeugunglück (picture-alliance/Xinhua)

لاشك أن ركاب طائرة "ايرومكسيكو" محظوظين، إذ تمكنوا من الخروج من الطائرة قبل أن تتحول إلى كتلة من اللهب. الحادث. أسفر عن جرح 97 شخصا، بحسب مسؤولين، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى رغم الأضرار الشديدة وتصاعد أعمدة الدخان من الطائرة، وقالت السلطات إن حالة معظم المصابين ليست خطيرة. وكان الطيار الأكثر تضررا جراء الحادث لكن حالته مستقرة.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة "أيروميكسيكو"، وهي من طراز "امبراير 190"، مساء الثلاثاء (31 يوليوز/ تموز 2018) في ولاية دورانجو شمال المكسيك، وكان على متنها 103 أشخاص بينهم رضيعان وطاقم من أربعة أفراد.

  وشوهد عشرات من الركاب المصابين بجروح طفيفة وهم يغادرون الطائرة بينما ارتفعت سحابة من الدخان الرمادي في الحقل الذي سقطت فيه الطائرة.

وعبرت راكبة تدعى جاكلين فلوريس للصحفيين عن "امتنانها للرب" بعد نجاتها، وقالت بأن الطائرة سقطت بعد قليل من إقلاعها وسط أمطار غزيرة. وقالت إنها قفزت مع ابنتها من فتحة في بدن الطائرة بينما كان الدخان يملؤها والنار مشتعلة فيها. وأضافت فلوريس، التي قالت إنها مكسيكية لكنها تعيش في بوجوتا بكولومبيا، "فتاة صغيرة غادرت الطائرة وهي تبكي لأن ساقيها احترقتا".

من جانبه، كتب وزير النقل المكسيكي، خيراردو رويز إيسبارزا، في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أن الطائرة تحطمت في الساعة 4:00 مساء.

فيما أفاد حاكم ولاية دورانجو، خوسيه روساس إيسبورو، أن الطائرة تعرضت لرياح قوية قبل أن تسقط فجأة، مستشهدا بما قالته هيئة مراقبة الحركة الجوية في المطار. وأبلغ مؤتمرا صحفيا بأن جناح الطائرة الأيسر اصطدم بالأرض موقفا عن العمل محركين قبل أن تتوقف الطائرة على مسافة 300 متر من المدرج.

وبحسب حاكم الولاية، قدّم الركاب المساعدة لبعضهم بهدف الخروج سريعا من الطائرة عبر الفتحات التي أحدثها الحادث في المقصورة.

ولحدود الساعة لم يتم الكشف عن السبب وراء الحادث، في حين قالت الشركة المصنعة للطائرة إنها أرسلت فريقا من الفنيين إلى موقع الحادث وعبرت عن استعداداها لدعم التحقيق.

م.م

  • Flugzeugkatastrophe auf Teneriffa 1977

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    كارثة مطار تنريف في جزر الكناري

    هو الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران الحديث ولقي 583 شخصا مصرعهم بسببها، فبعد إغلاق المطار الرئيسي في جزر الكناري في العاصمة غران كناريا بسبب تفجيرات أرغمت جميع الطائرات إلى التوجه إلى مطار تنريف الصغير وصادف أن يكون الضباب كثيفا ويمنع الرؤيا في المطار وفي هذا الأثناء تحركت طائرة الخطوط الهولندية على المدرج الوحيد في المطار للإقلاع وفي الوقت نفسه هبطت طائرة بان أمريكا على المدرج فوقعت الكارثة.

  • Malaysia Flugzeugabsturz

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    الرحلة 370 المفقودة

    في الثامن من آذار/ مارس الماضي انطلقت الرحلة 370 للخطوط الماليزية من كوالامبور متوجه إلى الصين. بعد ساعتين من الإقلاع فقد الاتصال بالطائرة ولم يعرف اتجاهها. ورغم عمليات البحث الكبيرة والمشاركة الدولية الضخمة فيها لم يعثر على أي اثر للطائرة ولا يعرف لغاية اليوم فيما إذا كانت الطائرة قدسقطت أو اسقطت أو ربما قد هبطت بسلام في مكان ما.

  • Lockerbie Attentat

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    قضية لوكربي

    قد تكون قضية لوكبري أشهر قضية جنائية مرتبطة بحادث طيران. في سنة 1988 سقطت طائرة تابعة لشركة بان أمريكان في قرية لوكربي الاسكتلندية. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 259 مصرعهم بسبب الحادث، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بالحادثة واستمرت المحكمة الدولية الخاصة بالقضية سنوات طويلة وفي سنة 2001 أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد.

  • Concorde Absturz 2000

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    نهاية أسطورة كونكورد

    طائرة كونكورد هي من أشهر الطائرات في القرن الماضي وتميزت بشكلها الغريب وسرعتها العالية، وكانت أول طائرة مدنية أسرع من الصوت. في سنة 2000 اصطدمت طائرة كونكورد بفندق قريب من مطار شارل ديغول الفرنسي بعد قليل من إقلاعها. كونكورد كانت إحدى أكثر الطائرات أمانا في العالم ولم تتعرض لأية حادث لسنين طويلة، لكن عيبها الوحيد كان إطاراتها الحساسة، وهو كان سبب حادثها الأخير. توقفت رحلات كونكورد بعد هذا الحادث.

  • MH17 Flugzeugabsturz Absturzstelle Ukraine Separatist 19.7.2014

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    إسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا

    طائرة ماليزية أخرى قادها حظها السيء لأن تكون جزء من كارثة غامضة لا يعرف تفاصيلها. الرحلة 17 المتوجهة من العاصمة الهولندية إلى كوالامبور. أسقطت الطائرة بالقرب من مدينة شاختارسك في شرق أوكرانيا واتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين في شرق البلد بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو روسي الصنع.

  • Flugzeug Iran Air

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    رحلة إيران إير رقم 655

    في شهر تموز / يوليو 1988 أسقطت قوات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج طائرة إيرانية مدنية متوجهة من مطار بندر عباس الإيراني إلى مطار دبي، لأن قوات البحرية اشتبهت بالطائرة الإيرانية وصنفتها على أنها طائرة مقاتلة من صنف F14. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 290 مصرعهم جراء الحادث. الطرفان الأمريكي والإيراني توصلا إلى اتفاق في سنة 1996 يقضي بتعويض عائلات الضحايا.

  • Brasilien Frankreich Absturz Air France AF 447 Flugzeugkatastrophe

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    حادثة الرحلة 447 الفرنسية

    وهي الرحلة المتوجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس في سنة 2009 واعتبرها البعض من أسوء حوادث الطيران للخطوط الفرنسية. اختفت الطائرة فوق المحيط الأطلسي ومن ثم العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الجثث في المحيط. بعد عامين من الحادث عثر على الصندوق الأسود للطائرة، فيما أشارت التحقيقات النهائية للحادث إلى أن مشاكل فنية كانت وراء الحادث.

  • Mali Algerien Flugzeugabsturz PK Paris

    بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

    سقوط طائرة جزائرية في مالي

    في شهر تموز / يوليو 2014 سقطت طائرة مدنية جزائرية في مالي بعد 50 دقيقة من إقلاعها. يعتقد أن سبب سقوط الطائرة هو سوء الأحوال الجوية. أكثر من مليار شخص يستعمل خطوط الطيران كل عام في السفر، ويلقي نحو 500 شخص مصرعهم كل عام بسبب حوادث الطيران. سوء الأحوال الجوية هو المسبب الأكبر لحوادث الطيران في العالم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ

رغم التقدم العلمي وارتفاع جودة أنظمة الأمان في الطائرات، إلا أن حوادث الطيران مستمرة رغم قلتها، وغالبا ما تجذب الأنظار إليها بسبب ارتفاع عدد الضحايا. في ملف للصور تعرفوا على بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ. (30.07.2014)  

مواضيع ذات صلة

Singapur Flugschau Flieger von oben

تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم 05.01.2017

توجد في العالم 60 شركة كبيرة للطيران. فما هي شركات الطيران الكبيرة الأكثر أمانا في العالم؟ وما هي الأسوأ؟ مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية قدمت قائمة للشركات اعتمادا على بيانات عام 2016.

Unequal Scenes Fotoprojekt von Johnny Miller

مواجهة عدم المساواة اقتصادياً.. أي دور للتقنيات الحديثة؟ 13.06.2018

الفوارق في الدخل بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعاً لتشكل هوة تقسم عالمنا هذا، استخدام الطائرات بدون طيار وصحافة الموبايل يمكن أن يساعد في توثيق هذا التطور مواجهته.

Themenbild Facebook

 