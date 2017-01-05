معجزة المكسيك - تحطمت الطائرة واحترقت ونجا جميع الركاب!

لاشك أن ركاب طائرة "ايرومكسيكو" محظوظين، إذ تمكنوا من الخروج من الطائرة قبل أن تتحول إلى كتلة من اللهب. الحادث. أسفر عن جرح 97 شخصا، بحسب مسؤولين، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى رغم الأضرار الشديدة وتصاعد أعمدة الدخان من الطائرة، وقالت السلطات إن حالة معظم المصابين ليست خطيرة. وكان الطيار الأكثر تضررا جراء الحادث لكن حالته مستقرة.
وتحطمت الطائرة التابعة لشركة "أيروميكسيكو"، وهي من طراز "امبراير 190"، مساء الثلاثاء (31 يوليوز/ تموز 2018) في ولاية دورانجو شمال المكسيك، وكان على متنها 103 أشخاص بينهم رضيعان وطاقم من أربعة أفراد.
وشوهد عشرات من الركاب المصابين بجروح طفيفة وهم يغادرون الطائرة بينما ارتفعت سحابة من الدخان الرمادي في الحقل الذي سقطت فيه الطائرة.
وعبرت راكبة تدعى جاكلين فلوريس للصحفيين عن "امتنانها للرب" بعد نجاتها، وقالت بأن الطائرة سقطت بعد قليل من إقلاعها وسط أمطار غزيرة. وقالت إنها قفزت مع ابنتها من فتحة في بدن الطائرة بينما كان الدخان يملؤها والنار مشتعلة فيها. وأضافت فلوريس، التي قالت إنها مكسيكية لكنها تعيش في بوجوتا بكولومبيا، "فتاة صغيرة غادرت الطائرة وهي تبكي لأن ساقيها احترقتا".
من جانبه، كتب وزير النقل المكسيكي، خيراردو رويز إيسبارزا، في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أن الطائرة تحطمت في الساعة 4:00 مساء.
فيما أفاد حاكم ولاية دورانجو، خوسيه روساس إيسبورو، أن الطائرة تعرضت لرياح قوية قبل أن تسقط فجأة، مستشهدا بما قالته هيئة مراقبة الحركة الجوية في المطار. وأبلغ مؤتمرا صحفيا بأن جناح الطائرة الأيسر اصطدم بالأرض موقفا عن العمل محركين قبل أن تتوقف الطائرة على مسافة 300 متر من المدرج.
وبحسب حاكم الولاية، قدّم الركاب المساعدة لبعضهم بهدف الخروج سريعا من الطائرة عبر الفتحات التي أحدثها الحادث في المقصورة.
ولحدود الساعة لم يتم الكشف عن السبب وراء الحادث، في حين قالت الشركة المصنعة للطائرة إنها أرسلت فريقا من الفنيين إلى موقع الحادث وعبرت عن استعداداها لدعم التحقيق.
م.م
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
كارثة مطار تنريف في جزر الكناري
هو الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران الحديث ولقي 583 شخصا مصرعهم بسببها، فبعد إغلاق المطار الرئيسي في جزر الكناري في العاصمة غران كناريا بسبب تفجيرات أرغمت جميع الطائرات إلى التوجه إلى مطار تنريف الصغير وصادف أن يكون الضباب كثيفا ويمنع الرؤيا في المطار وفي هذا الأثناء تحركت طائرة الخطوط الهولندية على المدرج الوحيد في المطار للإقلاع وفي الوقت نفسه هبطت طائرة بان أمريكا على المدرج فوقعت الكارثة.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
الرحلة 370 المفقودة
في الثامن من آذار/ مارس الماضي انطلقت الرحلة 370 للخطوط الماليزية من كوالامبور متوجه إلى الصين. بعد ساعتين من الإقلاع فقد الاتصال بالطائرة ولم يعرف اتجاهها. ورغم عمليات البحث الكبيرة والمشاركة الدولية الضخمة فيها لم يعثر على أي اثر للطائرة ولا يعرف لغاية اليوم فيما إذا كانت الطائرة قدسقطت أو اسقطت أو ربما قد هبطت بسلام في مكان ما.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
قضية لوكربي
قد تكون قضية لوكبري أشهر قضية جنائية مرتبطة بحادث طيران. في سنة 1988 سقطت طائرة تابعة لشركة بان أمريكان في قرية لوكربي الاسكتلندية. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 259 مصرعهم بسبب الحادث، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بالحادثة واستمرت المحكمة الدولية الخاصة بالقضية سنوات طويلة وفي سنة 2001 أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
نهاية أسطورة كونكورد
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
إسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا
طائرة ماليزية أخرى قادها حظها السيء لأن تكون جزء من كارثة غامضة لا يعرف تفاصيلها. الرحلة 17 المتوجهة من العاصمة الهولندية إلى كوالامبور. أسقطت الطائرة بالقرب من مدينة شاختارسك في شرق أوكرانيا واتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين في شرق البلد بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو روسي الصنع.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
رحلة إيران إير رقم 655
في شهر تموز / يوليو 1988 أسقطت قوات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج طائرة إيرانية مدنية متوجهة من مطار بندر عباس الإيراني إلى مطار دبي، لأن قوات البحرية اشتبهت بالطائرة الإيرانية وصنفتها على أنها طائرة مقاتلة من صنف F14. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 290 مصرعهم جراء الحادث. الطرفان الأمريكي والإيراني توصلا إلى اتفاق في سنة 1996 يقضي بتعويض عائلات الضحايا.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
حادثة الرحلة 447 الفرنسية
وهي الرحلة المتوجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس في سنة 2009 واعتبرها البعض من أسوء حوادث الطيران للخطوط الفرنسية. اختفت الطائرة فوق المحيط الأطلسي ومن ثم العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الجثث في المحيط. بعد عامين من الحادث عثر على الصندوق الأسود للطائرة، فيما أشارت التحقيقات النهائية للحادث إلى أن مشاكل فنية كانت وراء الحادث.
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بعض أشهر حوادث الطيران في التاريخ
سقوط طائرة جزائرية في مالي
في شهر تموز / يوليو 2014 سقطت طائرة مدنية جزائرية في مالي بعد 50 دقيقة من إقلاعها. يعتقد أن سبب سقوط الطائرة هو سوء الأحوال الجوية. أكثر من مليار شخص يستعمل خطوط الطيران كل عام في السفر، ويلقي نحو 500 شخص مصرعهم كل عام بسبب حوادث الطيران. سوء الأحوال الجوية هو المسبب الأكبر لحوادث الطيران في العالم.
الكاتب: زمن البدري