 معاناة ذوي البشرة السوداء في العراق .. ″عنصرية وتمييز″! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.01.2022

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ثقافة ومجتمع

معاناة ذوي البشرة السوداء في العراق .. "عنصرية وتمييز"!

فئة معينة في المجتمع العراقي تشكو من "التمييز والعنصرية" وإهمال حقوقها حتى على مستوى المناصب في الدولة. يبلغ عدد أفرادها نحو نصف مليون مواطن، يشكون من معاملتهم كمواطنين من "الدرجة الثانية". DW عربية التقت بعضهم.

أعضاء فرقة موسيقية من ذوي البشرة السمراء

يبلغ عدد العراقيين من ذوي البشرة السوداء نحو 400 ألف مواطن، يعانون من التمييز،بحسب قول كثير منهم.

 يواجه أصحاب البشرة السوداء في العراق تمييزًا بسبب لونهم. ويتوزعون في عموم مناطق العراق، خصوصًا في المدن الجنوبية، وبالذات في البصرة. ويبدو أن صعوبة الحصول على فرص عمل، هي أبرز ما يواجهونه، سواء كان العمل في القطاع العام أو الخاص. هذا ما واجهته على سبيل المثال الشابة زهراء حميد (25 عامًا) من مدينة البصرة، فهي تكافح منذ سنوات للحصول على وظيفة تساعدها على تحمل الأوضاع الإقتصادية الصعبة وتأمين حياتها وحياة أسرتها.

"نشعر وكأننا أقل أهمية"

تقول زهراء حميد لـDW عربية: "حقًا فرص العمل غير متكافئة للجميع، نحن آخر من يُفكر بتوظيفنا والسبب واضح، هو لون بشرتنا الأسمر. يؤدي هذا التمييز بشعوري أننا مواطنون من الدرجة الثانية ولسنا عراقيين، وأننا أقل أهمية من بقية أفراد المجتمع. اشعر بذلك من خلال تجولي بين الشركات والمحال التجارية بحثًا عن فرصة العمل، أقل ما أفعله هو الإنسحاب وترك التقديم على العمل".

ماجد الخالدي: أبناء البشرة السمراء يواجهون التمييز داخل المجتمع العراقي

ماجد الخالدي: أبناء البشرة السمراء يواجهون التمييز داخل المجتمع العراقي

رغم معاناة زهراء المستمرة وراء بحثها عن عمل، لم تتهاون أمام طموحها، فهي مستمرة بالبحث عن بيئة عمل ملائمة تخلو من مظاهر التمييز، وينظر إلى مهاراتها وليس على أساس الشكل والمظهر الخارجي". رغم الصعوبات لم تيأس زهراء وبقيت تبحث عن فرص لتحقيق طموحها في الحصول على وظيفة، فهي تأمل أن تجد مكان عمل يقدرها على أساس الخبرة والمهارات: "نحن عراقيون، نحمل الجنسية العراقية، فلماذا هذا التمييز ضدنا؟ لا أعرف"، تقول زهراء.

"قصة نجاح" استثنائية

الإعلامية رندا عبدالعزيز (27 عامًا) حققت نجاحًا في مجال عملها كمذيعة أخبار في قناة العراقية الرسمية، فهي أول مذيعة في العراق من هذه الشريحة من المجتمع، بعد أن دخلت مجال الإعلام عن طريق "الصدفة"، على حد قولها.

لم تجد رندا أن لون بشرتها قد وقف عائقا أمام حصولها على عمل في مجال الإعلام، وهو مجال يصعب على نساء أُخريات خوضه. تقول رندا: "أتمنى أن يصبح الدخول إلى مجال الإعلام، عاملا مشجعا لنساء آخريات من ذوات البشرة السمراء، يدفعهن لدخول مجالات عمل أخرى، سواء في الإعلام أو غيره، وأن لا يشكل لون بشرتهن أي مانع لتحقيق أهدافهنّ". وأضافت رندا بالقول: "إن التمييز الذي يواجهه أصحاب البشرة السمراء، يصادفهم مع فئة من المجتمع وليس كله، كما أن التمييز صفة موجود في كل الديانات والقوميات والطوائف، ولا يقتصر على جماعة معينة من المجتمع".

المذيعة رندا عبد العزيز

المذيعة رندا عبد العزيز

ظهور رندا في نشرات الأخبار بعث الأمل مرة أخرى في نساء البشرة السوداء في الحصول على وظائف كانت حكرًا لغيرهم، وتكاد تخلو أي مؤسسة إعلامية في العراق منهم، سواء من الذكور أو الإناث. وهذا ما تعتبره رندا خطوة ناجحة بعثت فيها الأمل من جديد.

وبعد عام 2003، أصبح متاحاً لجميع المواطنين، تأسيس منظمات أو جمعيات إنسانية تتبنى قضايا مجتمعية مختلفة. في البصرة، يعمل "تجمع أبناء البشرة السمراء" من أجل الحصول على حقوق أبناء البشرة السوداء التي حرموا منها على مدى عقود. مؤسسو وأعضاء التجمع جميعهم من أصحاب البشرة السوداء التي وجدت فكرة تأسيس التجمع بابا للمطالبة بالحقوق.

"احتقار عنصري وليس تمييز"

يقول ماجد الخالدي (32 عامًا) وهو مسؤول الإعلام في "تجمع أبناء البشرة السمراء": "أتت فكرة تأسيس هذا التجمع من الحاجة الماسة لإنشاء تجمع يعمل لصالح أفراد البشرة السمراء، المحرومة من أبسط حقوقها وهي فرص العمل، إضافة إلى خلو مؤسسات الدولة من مناصب لأبناء البشرة السمراء، سواء على المستوى الحكومي كمنصب وزير أو عضو برلمان أو مدير عام، أو حتى عضو في لجان حكومية."

ويقول الخالدي: "هذا التمييز الذي نعانيه، يصدر من كل الجهات، بدءًا من الدولة وصولًا إلى أبسط مواطن، استطيع تسميته احتقار عنصري وليس تمييزا" بحسب وصفه. ويضيف بالقول :"يتعمد فئة من أفراد المجتمع إطلاق لفظة (العَبد)، ويتكرر مشهد التمييز على مستوى الفن، ففي المسلسلات وعلى خشبة المسرح العراقي، دائمًا ما يُساء إلى الأسمر على أنه فقير وبلا حقوق".

ويشير الخالدي: " أن التعيينات والوظائف محصورة بين أشخاص متنفذين في الدولة، يتقاسمونها فيما بينهم. كما نحن نرفض رفضًا قاطعًا المشاركة في العملية السياسية، لا في السابق ولا الوقت الحالي، فلا داعي للإنتماء إلى حزب من أجل الحصول على عمل".

سعد سلوم، خبير في شؤون التنوع ومؤسس معهد دراسات التنوع في بغداد يقول لـDW عربية: "أن الأفرو-عراقي هم مكون عراقي لا يختلف عن أي مكون آخر، عانى التمييز الإجتماعي على أساس اللون، وليس هناك أي اهتمام بثقافتهم وهويتهم ذات الخصوصية".

ويضيف سلوم: "لا يضم الدستور العراقي أي قانون أو تشريع يضمن حقوق المكونات العراقية، وما لدينا هي مواد دستورية تذكر الأقليات أو كما تسمى في الدستور المكونات الدينية المعترف بها رسميًا، وهي: المسلمين، المسيحيين، الأيزيديين، والصابئة المندائيين، كما أن الأفرو - عراقي هم فئة غير معترف بها من الناحية الدستورية والتشريعات. ولهذا، هناك ضرورة لتشريع قانون لضمان حقوقهم أسوة ببقية الأقليات المذكورة في الدستور".

وبحسب الدراسات المتعددة التي أقامها سلوم عن المكونات العراقية، وجد أن أعداد اصحاب البشرة السوداء لا يتجاوز الـ400 ألف شخص. ويقول: "أن التقارير الدولية التي تذكر أن اعدادهم بالملايين هذا غير صحيح وهو يستند إلى معلومات خاطئة من أجل تضخيم أعدادهم بسبب الثقافة السائدة في المجتمع، وهي ثقافة الكم، كلما كان العدد أكبر، كلما تحسب لك الجهات الأخرى حسابًا".

أزهر الربيعي – البصرة

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


 

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رغم أنّ المصريين من ذوي البشرة السمراء، فإنّ ذوي البشرة السوداء بمصر يعانون من التفرقة فيما تعاني نساؤهم من التحرش وحتى الضرب. ملكة جمال السودان السابقة المقيمة في مصر أطلقت تدوينة "يوميات بنت سمراء" كصرخة احتجاج.  

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