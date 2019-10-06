 معاملة سيئة وظروف قاسية .. معاناة الأطفال اللاجئين تتجاوز الحدود | ثقافة ومجتمع | DW | 20.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

معاملة سيئة وظروف قاسية .. معاناة الأطفال اللاجئين تتجاوز الحدود

وصل هذا العام حوالي 13 ألف طفل إلى الجزر اليونانية، حيث يعانون من ظروف حياتية قاسية، بحسب تقرير دولي جديد. وسط تحذيرات للدول الأوروبية وإقتراحات بتحسين وضع هذه الفئة من اللاجئين.

Lesbos Flüchtlingslager Moria Kinder (AFP/A. Messinis)

كان أكثر من ربع المهاجرين واللاجئين الذين عبروا الحدود إلى أوروبا عبر طرق البحر المتوسط هذا العام 2019 من الأطفال، سافر الكثيرون منهم دون ذويهم. وبعد رحلات محفوفة بالمخاطر ومليئة بالمعاناة، لا يزال هؤلاء الأطفال يواجهون أخطاراً جمة بعد عبور الحدود، كما تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتقول باسكال مورو، مديرة مكتب المفوضية في أوروبا: "قد يكون هؤلاء الأطفال فروا من النزاعات أو فقدوا أفراد أسرهم أو ابتعدوا عن ديارهم لعدة أشهر، أو ربما لسنوات، وارتكبت بحقهم بعض من الانتهاكات الفظيعة خلال رحلاتهم، لكن معاناتهم لا تتوقف عند الحدود".

وأكد تقرير صادر عن اللجنة النسائية للاجئين في مارس / آذار 2019 أن العديد من الأولاد والبنات الذين يعبرون البحر من ليبيا يتعرضون للعنف الجنسي أو الاستغلال وهم في طريقهم إلى ليبيا أو خلال إقامتهم فيها".

ويمكن أن يستمر تعرض الأطفال للإيذاء حتى بعد وصولهم إلى أوروبا، وفقا للأمم المتحدة، وذلك نتيجة للظروف السيئة في مراكز الاستقبال والإقامة. وتوضح مورو أنه  "في كافة أنحاء أوروبا، يتم وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في كثير من الأحيان في مراكز كبيرة لا يتوفر فيها سوى الحد الأدنى من الإشراف، مما يعرضهم لمزيد من الانتهاكات والعنف والاضطرابات النفسية، الأمر الذي يزيد من خطر انتقالهم إلى أماكن أخرى أو حتى اختفائهم".

Griechenland Geflüchtete auf der Insel Samos (Infomigrants/N. Ahmadi)

أطفال لاجئون في جزيرة ساموس اليونانية

مخيمات اليونان لا تناسب الأطفال

انخفض عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا عبر مسارات البحر الأبيض المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى نحو 81 ألف شخص، فيما كان الرقم حوالي 103 آلاف في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما تشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير جديد  لها. ومع ذلك، شهدت اليونان زيادة كبيرة في عدد الوافدين، حيث استقبلت هذا العام أعداداً أكثر من إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص مجتمعة. ومن بين الذين وصلوا إلى اليونان هذا العام نحو 13 ألف طفل، بمعدل واحد من كل أربعة من إجمالي المهاجرين الوافدين، وكان حوالي 2100 منهم غير مصحوبين بذويهم.

يقول تقرير الأمم المتحدة إنه مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، كان 8300 طفل يعيشون في مخيمات مكتظة وقذرة على جزر بحر إيجة اليونانية، في ظل "ظروف محفوفة بالمخاطر الشديدة". وبينما أعلنت السلطات اليونانية عن خطط لتحسين الوضع في المخيمات ووضع الأطفال المهاجرين في حاضنات مجتمعية خاصة بهم، فإن معظم الأطفال غير المصحوبين بذويهم يعيشون في سكن غير مناسب.  ووفقاً للتقرير فإنه "لا تتوافر إقامة متناسبة مع السن سوى لــ 26 بالمئة من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم والبالغ عددهم 4600 في اليونان، مما يعرض الباقين لمخاطر تشمل العنف الجنسي والتشرد".

دعوة للتضامن الأوروبي

Griechenland Flüchtlinge auf der Insel Lesbos (DW/Oliver Sallet)

ظروف قاسية يعيشها الأطفال اللاجئون في مخيمات جزيرة ليسبوس

في جميع أنحاء أوروبا، تم إدخال تحسينات على ظروف اللاجئين، كما يشير تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولكن هناك الكثير مما يجب عمله لمساعدة الأطفال المهاجرين واللاجئين. كان من بين توصيات المفوضية أنه يجب على الدول الأوروبية السماح بنقل الأطفال المهاجرين من المخيمات اليونانية إلى دول أوروبية أخرى، وتسريع وتيرة عملية لم شمل الأسرة.

كما يدعو التقرير الدول إلى:

- وضع حد عاجل لاحتجاز المهاجرين من الأطفال

- تعيين أوصياء مدربين أو موظفين للخدمة الاجتماعية

- ضمان حصول الأطفال من اللاجئين والمهاجرين على التعليم

مختارات

بعد أكثر من شهرين على اختفائها، تم العثور على جثة طالبة اللجوء الكينية ريتا، الأم لطفلين، والتي كانت تقطن في مركز لإيواء اللاجئين في ولاية براندنبورغ الألمانية. ويطالب عشرات الناشطين السلطات بالعدالة لموت ريتا. (31.08.2019)

يُعد تعليم الأطفال اللاجئين بنداً أولَ في جدول منظمات دولية والسلطات في لبنان. كثير من الأموال أنفقت تحصيناً لجيل عايش مرارة الحرب وتداعيات اللجوء، لكن ثمة ما يستحق التنبه إليه: آلاف التلاميذ اللاجئين غير معترف بتعليمهم! (09.09.2019)

كما يواجه بعض الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا تحديا يتمثل في الاعتراف بهم كأطفال، وحسب التقرير فإنه في جميع أنحاء أوروبا، يتم استخدام إجراءات غير موثوقة وغير متسقة لتقييم وتحديد أعمار الأطفال، ما ينتج عنه تسجيل عدد من الأطفال بشكل غير صحيح على أنهم بالغين. ولهذا يدعو التقرير إلى استخدام أساليب شاملة ومتعددة التخصصات عند تقييم عمر الطفل.

وتقول المفوضية من خلال اتخاذ الخطوات الموضحة في هذا التقرير، ستكون الدول قادرة على رفع مستوى الحماية المتاحة للأطفال أثناء تنقلهم وستكون مجهزة بشكل أفضل لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم الفضلى، والتي قد تشمل حلولاً خارج أوروبا.

في جنوب إسبانيا، حيث يصل معظم المهاجرين عن طريق البحر، وكذلك في إيطاليا ومنطقة ايفروس في اليونان، يتم استخدام صور الأشعة السينية للمعصم بشكل عام لتحديد العمر. ومع ذلك، ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن لهذه الطريقة هامش خطأ يصل إلى أربع سنوات.

في بعض مناطق إسبانيا، يتم فحص الأطفال أيضا للتحقق من مدى تطور أعضائهم الجنسية. وإن تعريف شخص ما بشكل خاطئ على أنه شخص بالغ يؤدي إلى خطر وضعه في مراكز إيواء البالغين وكذلك فقدان أنظمة حماية الأطفال، بما في ذلك دعم موظفي الرعاية الاجتماعية. ونظرا لأن "الطرق العلمية لا يمكن أن توفر سوى تقدير نسبي" للعمر ، فإن المفوضية العليا للاجئين توصي باستخدام "الأساليب الشاملة والفحوص المختلفة الصارمة" في جميع أنحاء البلدان الأوروبية لتحديد العمر.

مهاجر نيوز  ماريون ماكغريغور/ عماد السيد

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


مختارات

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

يعيش اللاجئون في المخيمات اللبنانية تحت ظروف صعبة. مهاجر نيوز قصد "المخيم 002" في بلدة الطَيْبِة البقاعية، على بعد أكثر من 80 كلم من بيروت، لتوثيق مشاهدات أبطالها صغار وسعادتهم مؤجلة وأحلامهم مُعلّبة. (18.02.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Ungarn Grenze Zaun

الداخلية الألمانية تحذر من "موجة لجوء أكبر" من 2015 06.10.2019

حذر وزير الداخلية الألماني من تدفق لاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015، وذلك في ظل زيادة أعداد اللاجئين في الجزر اليونانية، ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التضامن من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

Österreich - Innenministerkonferenz in Innsbruck - Seehofer

من أنقرة إلى أثينا...رحلة زيهوفر الصعبة لحلّ أزمة اللاجئين! 03.10.2019

ارتفاع قياسي في أعداد القادمين من تركيا إلى اليونان وأوضاع كارثية على الجزر اليونانية. هي مؤشرات على أن الاتفاق التركي الأوروبي مهدد بالانهيار بحسب مراقبين. وزير الداخلية الألماني يسافر اليوم إلى أنقرة وبعدها إلى أثينا.

Griechenland Feuer im Moria Flüchtlingslager auf Lesbos

ما سبب زيادة عدد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان؟ 06.10.2019

في الأشهر الأخيرة ازداد عدد المهاجرين الذين وصلوا من تركيا إلى اليونان، ما أدى إلى تفاقم الوضع في الجزر اليونانية، وأثار قلق الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا. فما هي العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع؟

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار