معاقل للجراثيم – ستة أشياء تجنب لمسها مباشرة على متن الطائرة

رغم أن السفر بالطائرة مريح إلا أنها قد يكون مصدر عدوى بفيروسات وجراثيم متواجدة على أماكن بعينها على متن الطائرة. ورغم تطهير الطائرات وتنظيفها تبقى تلك الجراثيم في أماكن معينة يمكن أن تنتقل للراكب بسهولة. نصائح لتجنب ذلك.

إذا سافرت إلى بلاد أخرى بغرض السياحة أو العمل أو الدراسة أو غيرها؛ فإنك غالبا ستستخدم الطائرة للوصول إلى تلك البلد، فهي في النهاية أسرع وأكثر وسائل السفر راحة.

وعادة ما يتم تطهير الطائرات وتنظيفها بشكل كامل لكي تكون مستعدة لاستقبال المسافرين الجدد. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي ينبغي عليك ألا تلمسها بشكل مباشر على متن الطائرة، لأنها معاقل للجراثيم، التي قد تصيبك بالأمراض.

وحدد موقع "كوكسي" (kukksi) الألماني في تقرير له ستة أشياء بالذات على الطائرة يجب على المسافر أن يحترس منها وهي:

المائدة التي تطوى في المقعد أمامك

عندما يحين موعد الوجبة على الطائرة نضع طعامنا ومشروباتنا على الطاولات القابلة للطي أمام المقعد ونبدأ في تناول الطعام والشراب، رغم ذلك، يجب ألا تلمس الطاولات القابلة للطي نفسها. فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة أريزونا أن هذه الطاولات غالبًا ما تكون ملوثة بجراثيم "المكورات العنقودية الذهبية" (MRSA) وكذلك فيروسات "نوروفيروس" (Norovirus)، وهما من مسببات الأمراض للإنسان.

مسند الذراع وبكتريا "إي كولاي"

وجد باحثون أن بكتريا "العصيات القولونية"، أو ما تعرف بـ "إي كولاي" (E. coli) تشعر بالراحة خاصة على مسند الذراع، ويمكنها البقاء هناك لمدة 96 ساعة على قيد الحياة.

الجيب الصغير على المقعد الأمامي

يوجد دائمًا بمقاعد الطائرة جيب صغير تجده على المقعد الأمامي لك وغالبًا ما توجد به أوراق بها تعليمات السلامة والأمان أو المجلات الخاصة بشركة الطيران وما تحويه من معلومات وعروض للتسوق على متن الطائرة. والحقيقة أن ذلك الجيب هو منبع فيروسات وجراثيم مثل المكورات العنقودية الذهبية والتي يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 168 ساعة. وكثيرا ما يترك الركاب قمامة أو مناديل مستعملة في هذا الجيب ولا يتم تنظيفه كثيرًا.

متى تكون النظافة مطلوبة على وجه الخصوص؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

مقبض باب المرحاض وزر صرف المياه

يعد مقبض باب المرحاض واحدًا من أكبر مصادر الجراثيم على متن الطائرة. لأن كل مسافر تقريبا يذهب إلى المرحاض في لحظة ما خلال الرحلة، وينسى البعض ببساطة غسل أيديهم، ثم ينتهي الأمر بالجراثيم على مقبض باب المرحاض. وبما أننا نتكلم عن المرحاض فإن زر صرف مياه المرحاض يكون ملوثا أيضًا بالجراثيم. لأن معظم الناس يستخدمون هذا الذر أولاً قبل أن يغسلوا أيديهم، بحسب ما أوضح موقع "كوكسي" (kukksi) الألماني.

المقاعد الموجودة في الممر

لأسباب مختلفة يسند الركاب أيديهم على ظهور المقاعد في الممر، سواء كان الشخص في طريقه إلى المرحاض أو عائدا منه، خصوصا عندما يحدث اضطراب بالطائرة نتيجة الدخول في مطبات هوائية ولهذا فإن ظهور المقاعد في الممر يوجد عليها عدد غير قليل من الجراثيم.

الأغطية والوسائد

الأغطية والوسائد مريحة جدًا، خاصة في الرحلات الطويلة. وتوفرها شركات الطيران للركاب بما فيها من فيروسات لحقت بها من قبل الركاب السابقين. ولهذا السبب يجب عليك دائمًا التأكد من أنها مغلفة ولم تستخدم قبلك وإلا فالأفضل أن تحضر معك وسائدك وأغطيتك الخاصة.

كيف تحمي نفسك من الجراثيم على متن الطائرة؟

لكي تغادر الطائرة دون حمل فيروسات معك يجب عليك غسل يديك بانتظام أو تنظيفها بمطهر إذا لمست مثلا الطاولة القابلة للطي، كما يمكنك ارتداء قفازات أو حتى استخدام مناديل حتى لا تلمس بشكل مباشر الأشياء التي ذكرها موقع "كوكسي" الألماني في تقريره.

ص.ش