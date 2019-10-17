 معارضة شعبية قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق ″بريكست″ | أخبار | DW | 19.10.2019

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أخبار

معارضة شعبية قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"

يعقد البرلمان البريطاني السبت جلسة لإجراء تصويت تاريخي لا تبدو نتائجه محسومة، حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن بريكست، قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

Brexit Gegner (picture-alliance/M. Dunham)

سيبدأ مجلس العموم البريطاني اليوم السبت ( 19 تشرين الأول / أكتوبر 2019)  جلسة تاريخية لمناقشة الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة.

 

مختارات

يثقل كاهل رئيس الوزراء البريطاني الجديد همّ الخروج من الاتحاد الأوروبي. خارجياً تثار أسئلة عن "قرب" جونسون من ترامب، وملامح سياسة لندن تجاه السعودية وإيران و"صفقة القرن"، وقدرة جونسون على التغريد بعيداً عن باريس وبرلين. (24.07.2019)

دعت المستشارة الألمانية ميركل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى السعي من أجل خروج منتظم لبلاده من الاتحاد الأوروبي وذلك خلال استقبالها للضيف البريطاني في برلين مساء الأربعاء. (21.08.2019)

ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتسوية شروط الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، وذلك قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق. لكن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل. وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيس الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وفي حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

وبذل بوريس جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون. وقد أكد أنه "ليس هناك مخرج أفضل" من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 تشرين الأول/ أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم "تجاوز" عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون "أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير".

وبالتزامن مع الجلسة الخاصة للبرلمان البريطاني، تتهيأ الأجهزة الأمنية لمظاهرة معارضة نظمتها "حملة تصويت الشعب" الداعية إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت الحملة، المدعومة من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إنها تريد أن تجعل المسيرة إلى البرلمان "واحدة من أكبر وأهم الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق". ومن المتوقع أن يخرج مئات الآلاف من الناس إلى وسط لندن اليوم للمشاركة.

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التوصل لاتفاق حول البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

من جهته أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في أن يوافق نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أتمنى أن يوافق مجلس العموم البريطاني على نتائج المفاوضات بشأن بريكست، هذا هو شرط تمكن أوروبا من التعاطي مجددا مع قضايا مهمة مثل الهجرة ومستقبل الاقتصاد الأوروبي والسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية".

ع.أ.ج/ ص ش (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

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