تتمثل معاداة السامية في رفض اليهود ومعاداتهم والاعتداء عليهم بناء على مواقف عنصرية تحمّلهم مسؤولية المآسي والظلم وغياب العدالة الاجتماعية. وتعد معاداة السامية جريمة يعاقب عليهيا القانون في ألمانيا ودول أخرى.
شكلت معاداة السامية الفكرة المركزية للنازيين. وهو الأمر الذي قاد إلى المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية. غير أن ألمانيا ما بعد الحرب اتخذت إجراءات تعتبر معاداة السامية جريمة يعاقب عليها القانون. ويدعو المسؤولون الألمان بشكل متكرر إلى تشديد هذه الإجراءات عقب الاحتجاجات التي تنتهك القانون الألماني.