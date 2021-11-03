معاداة السامية

تقارير: علاقة ربطت شرطية ألمانية بمنفذ هجوم على كنيس يهودي

في تحقيق استقصائي شاركت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، تمّ الكشف عن توقيف شرطية عن العمل كانت تربطها صداقة مع منفذ هجوم هاله المعادي للسامية، بعد أن تمّ العثور على رسائل أرسلتها له في زنزانته.