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معاداة السامية

تتمثل معاداة السامية في رفض اليهود ومعاداتهم والاعتداء عليهم بناء على مواقف عنصرية تحمّلهم مسؤولية المآسي والظلم وغياب العدالة الاجتماعية. وتعد معاداة السامية جريمة يعاقب عليهيا القانون في ألمانيا ودول أخرى.

شكلت معاداة السامية الفكرة المركزية للنازيين. وهو الأمر الذي قاد إلى المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية. غير أن ألمانيا ما بعد الحرب اتخذت إجراءات تعتبر معاداة السامية جريمة يعاقب عليها القانون. ويدعو المسؤولون الألمان بشكل متكرر إلى تشديد هذه الإجراءات عقب الاحتجاجات التي تنتهك القانون الألماني.

Das Handout zeigt Nemi El Hassan, Journalistin und Moderatorin. (zu dpa WDR-Intendant: El-Hassan wird «Quarks» nicht moderieren) +++ dpa-Bildfunk +++

وسيلة إعلام ألمانية تقرر بشأن العمل مع نعمة الحسن 03.11.2021

محطة "دبليو دي آر" الألمانية تقرر وقف العمل مع الصحفية نعمة الحسن، معلّلة ذلك بـ "انعدام الثقة للعمل المشترك" مستقبلا. يأتي الإعلان عن القرار بعد صدور مقال للصحفية دافعت فيه عن نفسها بوجه الاتهامات بمعاداة السامية.

Die irische Autorin Sally Rooney. Die 30-Jährige wurde für ihre Bestseller-Romane bereits vielfach ausgezeichnet, eine Verfilmung wurde zum Hit. Nun erscheint ihr dritter Roman «Schöne Welt, wo bist du» auf Deutsch. (zu dpa Neuer Roman von Sally Rooney: Bücher für die Generation Netflix) +++ dpa-Bildfunk +++

لماذا ترفض الكاتبة الإيرلندية سالي روني ترجمة روايتها للعبرية؟ 13.10.2021

رفضت الكاتبة والأديبة الإيرلندية، سالي روني، ترجمة روايتها الأخيرة "أيها العالم الجميل! أين أنت؟" للعبرية من قبل دار نشر إسرائيلية. قرار الكاتبة أثار ردود فعل متباينة بين التضامن معها واتهامها بمعاداة السامية.
Edgar Franke (SPD, v.l.), Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, verneigen sich an der Synagoge in Halle/Saale an den Kränzen zum Gedenken an die Opfer des Halle-Attentats. Zwei Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in Halle wird der Opfer gedacht. Am 09. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin vor dem Gotteshaus und in einem nahen Dönerimbiss einen jungen Mann.

في ذكرى هجوم هاله.. تحذير من زيادة الجرائم المعادية للسامية 09.10.2021

في وقت تستذكر فيه ألمانيا ضحايا هجوم هاله، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء في برلين، بعد بضعة أيام فقط من "رفض فندق استقبال موسيقيّ بسبب قلادة على شكل نجمة داوود"، وسط تحذيرات من زيادة الجرائم المعادية للسامية.
German Chancellor Angela Merkel gestures as she delivers remarks following her meeting with Israeli President Reuven Rivlin in Jerusalem October 4, 2018. REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

خبيرة إسرائيلية: "ميركل كانت تقف دائما إلى جانب اليهود" 09.10.2021

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل في زيارة وداع قبل مغادرتها منصبها. ستلتقي ميركل مع عدد من القيادات السياسية الإسرائيلية. لكن وبحسب باحثة في تل أبيب فإن هناك شعور بالقلق من انتهاء فترة ولاية ميركل.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

القضاء الألماني ينظر في شكوى ضد قرار إدانة حركة مقاطعة إسرائيل 07.10.2021

نظرت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين شكوى مقدمة من أعضاء حركة مقاطعة إسرائيل، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان الألماني بإدانة الحركة وتصنيف أسلوب عملها بالمعادي للسامية، معتبرين القرار انتهاكا لحقوقهم الأساسية.
Policemen stand in front of the synagogue during a vigil of the Initiative against Anti-Semitism Gelsenkirchen in Gelsenkirchen, western Germany, on May 14, 2021. - Germany vowed unwavering protection of its synagogues after scattered demonstrations over the escalating conflict in the Middle East saw protesters shout anti-Israeli slogans and burn Israeli flags, and around 180 people shouted anti-Israeli slogans at a march in Gelsenkirchen in the evening of May 12, 2021. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

السجن ثلاث سنوات لألماني أدين بالتحريض على اليهود في مظاهرة 06.10.2021

خلال التصعيد بين إسرائيل وحماس في مايو/ أيار الماضي، شهدت ألمانيا مظاهرات ضد إسرائيل من بينها تجمع أمام الكنيس اليهودي في غيلزنكيرشن، رددت فيه شعارات معادية للسامية. والآن حُكم على أحد المشاركين بالسجن لمدة طويلة.
Union's Kevin Moehwald, left, and Haifa's Bogdan Planic, right, challenge for the ball during a group E Europa Conference League soccer match between 1. FC Union Berlin and Maccabi Haifa FC in Berlin, Germany, Thursday, Sept. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

كشف متورط بمعاداة السامية في مباراة برلين وماكابي حيفا 06.10.2021

في وقت لاحق لإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق بشأن الواقعة، أعلن نادي يونيون برلين الألماني الكشف عن هوية شخص واحد من المتورطين في السلوك المعادي للسامية تجاه مشجعي مكابي حيفا الإسرائيلي.

Unionmannschaft wird nach 3:0 Sieg von den Fans gefeiert / / Fuﬂball Fussball / UEFA Europa Conference League UECL / Saison 2021/2022 / 30.09.2021 / 1.FC Union Berlin FCU vs. Maccabi Haifa im Olympiastadion / DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / *** Union team celebrated by fans after 3 0 win Sport Football Soccer UEFA Europa Conference League UECL season 2021 2022 30 09 2021 1 FC Union Berlin FCU vs Maccabi Haifa at Olympiastadion DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

مشجعون ألمان متهمون بمعاداة السامية بعد مباراة مع فريق إسرائيلي 01.10.2021

قال منتدى الشباب في الجمعية الألمانية-الإسرائيلية إن عدداً من مشجعي يونيون برلين الألماني لكرة القدم وجهوا هتافات عنصرية خلال مباراة فريقهم أمام مكابي حيفا الإسرائيلي. ما الذي جرى بالضبط؟
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN Quarks Logo der Sendung © WDR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im WDR-Zusammenhang bei Nennung Bild: WDR (S1), WDR-Pressestelle/Fotoredaktion, Köln, Tel: 0221/220 -2408 oder -4405, Fax: -8471, fotoredaktion@wdr.de

المذيعة نعمة الحسن ومعاداة السامية: تضامن وانتقادات 22.09.2021

لا تزال قضية المذيعة الألمانية-الفلسطينية نعمة الحسن تتفاعل، حيث دعا أكثر من 400 شخص في رسالة موجهة للقناة الألمانية (WDR) إلى استمرار التعاون معها. فما هي خلفيات قضية الحسن وسبب تعليق القناة تقديمها أحد برامجها العلمية؟
04.12.2020 *** Synagoge in Halle, Sachsen-Anhalt. Am 9. Oktober 2019 versuchte der Rechtsextremist Stephan B. in die Synagoge einzudringen, um dort versammelte jüdische Gläubige zu töten.

تقارير: علاقة ربطت شرطية ألمانية بمنفذ هجوم على كنيس يهودي 21.09.2021

في تحقيق استقصائي شاركت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، تمّ الكشف عن توقيف شرطية عن العمل كانت تربطها صداقة مع منفذ هجوم هاله المعادي للسامية، بعد أن تمّ العثور على رسائل أرسلتها له في زنزانته.
Al-Quds-Tag 2015 Ca. 700 Menschen protestieren am alljährlich stattfindenden Al-Quds-Tag in Berlin gegen Israel. Mehrere hundert Gegendemonstranten protestieren auf mehreren Kundgebungen entlang der Demonstrationsroute gegen Antisemitismus. Al Quds Day 2015 Approx 700 People Protest at annually held Al Quds Day in Berlin against Israel several Hundred Counter-demonstrators Protest on several Rallies along the Demonstration route against Anti-Semitism

ألمانيا: وقف برنامج مذيعة بسبب مشاركتها في "مسيرة القدس" 14.09.2021

على خلفية مشاركتها قبل أعوام في "مسيرة القدس"، أعلنت محطة "دبليو دي آر" وقف برنامج للمذيعة نعمة الحسن، بهدف إجراء مراجعة دقيقة. ونأت الحسن بنفسها عن المسيرة، وقالت إن مشاركتها فيها كانت "خطأ".
Pope Francis delivers his homily as he celebrates Pentecost mass on May 23, 2021 at St. Peter's Basilica in The Vatican. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

البابا يحذّر من خطر "فتيل" معاداة السامية في أوروبا 12.09.2021

بابا الفاتيكان فرنسيس يحذر من "تهديد معاداة السامية" على أوروبا، في ظل ارتفاع ملحوظ للاعتداءات المسجلة ضد الجالية اليهودية في عدد من دول أوروبا. ووباء كورونا ساهم في تفاقم هذا الوضع المثير للقلق على نطاق واسع.

German Chancellor Angela Merkel speaks with President of the Central Council of Jews in Germany Josef Schuster as they take part in a ceremony to mark the 80th anniversary of Kristallnacht, also known as Night of Broken Glass, at Rykestrasse Synagogue, in Berlin, Germany, November 9, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

ميركل: يجب التصدي بحزم للعنصرية ومعاداة السامية وكراهية اليهود 31.08.2021

ميركل تؤكد مجددا على "مسؤولية ألمانيا الأبدية في الحفاظ على ذكرى هذه الجريمة (هولوكوست) ضد الإنسانية، حية"، وعلى حماية اليهود والتصدي لمعاداة السامية. ورئيس المجلس المركزي لليهود يشكرها على "صمودها وتضامنها مع إسرائيل".
German Chancellor Angela Merkel lays a wreath in the Hall of Remembrance in the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, October 4, 2018. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

بسبب أحداث أفغانستان.. ميركل تلغي زيارة وداعية إلى إسرائيل 26.08.2021

كان من المقرر أن تلتقي المستشارة ميركل كبار المسؤولين في إسرائيل، في زيارة وداعية بعد 16 عاما لها في منصب مستشار ألمانيا، وكانت ستحصل على الدكتوراه الفخرية من "التخنيون"، لكن الأحداث المتلاحقة في أفغانستان حالت دون ذلك.

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ألمانيا تقاطع مؤتمراً أممياً مثيراً للجدل عن مناهضة العنصرية 24.07.2021

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الاتحادية لن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية والذي يطلق عليه اسم "مؤتمر ديربان" مبررة ذلك بمخاوف من أن يتم بالمؤتمر "تجديد تشويه صورة إسرائيل".
Hakenkreuze und fremdenfeindliche Sprüche sind am 21.12.2014 an einem Moschee-Neubau in Dormagen (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Die Täter brachten zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag an dem Rohbau etwa 40 bis 50 Schmierereien an, teilte die Polizei mit. Foto: Linda Hammer/dpa (recrop) pixel

هجمات عبر الانترنت وأخرى واقعية.. مخاوف المسلمين في أوروبا! 09.07.2021

يتعرض مسلمون في أوروبا للتهديدات والاعتداءات ورسائل الكراهية عبر الحدود. والآن يريد خبراء من مجلس أوروبا الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة عن كثب وتقديم توصياتهم إلى صناع القرار السياسي بهدف مواجهتها.
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