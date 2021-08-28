 مظاهرة نسائية نادرة في أفغانستان: نطالب بحقوقنا ولسنا خائفات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مظاهرة نسائية نادرة في أفغانستان: نطالب بحقوقنا ولسنا خائفات

نظمت عشرات النساء تظاهرة قل مثيلها في أفغانستان للمطالبة بالحق في العمل والتعليم، في ظل النظام الجديد الذي يواجه مصاعب اقتصادية وارتيابا من قبل الشعب. وتعهدت المتظاهرات بالبقاء في الشارع إلى أن يتم الاستماع لمطالبهن.

نساء يتظاهرن في هرات الأفغانية

مظاهرة نسائية نادرة في هرات الأفغانية للمطالبة بالحق في العمل والتعليم

"نحن هنا للمطالبة بحقوقنا، لسنا خائفات". على وقع هذا الشعار تظاهرت حوالي خمسين امرأة، اليوم الخميس (الثاني من سبتمبر/أيلول 2021)، في هرات بغرب أفغانستان للضغط على نظام طالبان الجديد قبل إعلان تشكيلة حكومته المرتقبة. وهتفت النساء "من حقنا الحصول على التعليم والعمل والأمن"، ورفعت بعضهن لافتات تطالب باحترام حقوق المرأة.

مختارات

ورددت المتظاهرات: "لسنا خائفات، إننا متحدات"، بدون أن يتعرض لهنّ طالبان الذين يسعون للظهور في صورة أكثر اعتدالا منذ أن سيطروا على البلد مجددا، في تباين مع العقوبات الشديدة التي كانوا ينزلونها بكل من يخالف تعليماتهم حين حكموا البلد بين 1996 و2001.

وأوضحت فاريشتا طاهري إحدى المتظاهرات في اتصال هاتفي أجرته معها وكالة فرانس برس"نحن هنا للمطالبة بحقوقنا" مضيفة "النساء والفتيات يخشين ألا تسمح لهنّ طالبان بالذهاب إلى المدرسة والعمل".

جرت التظاهرة في هرات، أكبر مدن غرب أفغانستان، وهي تعتبر منفتحة نسبيا وتقع على طريق الحرير القديم بالقرب من الحدود الإيرانية.

وكانت واحدة من المتظاهرات على الأقل ترتدي البرقع فيما اكتفيت الأخريات بارتداء الحجاب. وقالت فاريشتا طاهري وهي فنانة ومصورة "إننا على استعداد حتى لارتداء البرقع إن قالوا لنا ذلك، لكننا نريد أن تتمكن النساء من الذهاب إلى المدرسة والعمل" مضيفة "في الوقت الحاضر، معظم النساء اللواتي يعملن في هرات يبقين في منازلهن، وسط الخوف والغموض".

Afghanistan Herat | Protest Frauen

تخشى النساء الأفغانيات من التضييق عليهن ومنعهن من العمل في ظل حكم طالبان

وحين حكمت طالبان أفغانستان في السابق، منعت النساء والفتيات من التعليم والعمل، ولم يكن بوسعهن الخروج بدون وليّ ذكر. وإن كان قادة طالبان يؤكدون منذ سيطرتهم على البلد مجددا أنهم تغيروا، وأعلنوا مرارا عزمهم على تشكيل حكومة "جامعة"، فإن هذه الوعود خالفتها تصريحات أدلى بها نائب مدير المكتب السياسي لطالبان في قطر شير محمد عباس ستانيكزاي الأربعاء.

وسئل ستانيكزاي عن التشكيلة الحكومية المقبلة التي قد يتم إعلانها الجمعة، فألمح إلى أنه"قد لا يكون" فيها نساء في مناصب وزارية أو مناصب مسؤولة، وأن مشاركتهن فيها قد تكون في مراتب دنيا".

وتعارض النساء اللواتي يتظاهرن في هرات هذا الاحتمال، وقالت إحداهن مريم ابرام "نحن نشاهد الأخبار، لا نرى أي امرأة خلال الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها طالبان". وقالت بصيرة طاهري إحدى منظمات التظاهرة "تجري مفاوضات لتشكيل حكومة، لكنهم لا يتحدثون عن مشاركة النساء ... نريد أن تجري طالبان مشاورات معنا".

مشاهدة الفيديو 02:34

أفغان يتحدون طالبان ويرفعون الأعلام في ذكرى الاستقلال

وإن كانت البنات ذهبن إلى المدرسة في هرات في نهاية آب/أغسطس، بعد أيام فقط على انهيار القوات الحكومية والفصائل المحلية، فإن الوضع تدهور مع سيطرة طالبان على كابول، وتبقى العديد من النساء في منازلهن ولا يجرؤن على الخروج في الشارع.

وروت مريم ابرام "حتى في المدينة، لا نرى الكثير من النساء، والطبيبات أو الممرضات النادرات اللواتي تجرأن على العودة إلى العمل يشكين من أن عناصر طالبان يسخرون منهنّ". وقالت للبي بي سي "الناس أكثر وعيا بكثير، لديهم الآن تطلعات مختلفة لأفغانستان، وتطلعات تجاه الحكومة"، مشددة على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل "أداة قوية جدا" للتعبئة.

وفي هرات، تتوعد النساء بالبقاء في الشارع إلى أن يتم الاستماع إلى مطالبهن. وتؤكد بصيرة طاهري "سنواصل تظاهراتنا، بدأت في هرات وستمتد قريبا إلى ولايات أخرى".

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)

مشاهدة الفيديو 04:20

هكذا يرى لاجئون أفغان بألمانيا أفغانستان في عهد طالبان

مواضيع ذات صلة

Sabiullah Mudschahid (M), Sprecher der Taliban, spricht auf seiner ersten Pressekonferenz im Medieninformationszentrum der Regierung in Kabul. In der ersten Pressekonferenz seit ihrer faktischen Machtübernahme in Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban versöhnliche Töne angeschlagen. +++ dpa-Bildfunk +++

طالبان: الحكومة خلال أيام وتعيين النساء فيها غير متوقع 28.08.2021

رغم أن الغارة الأمريكية كانت ضد "داعش" بعد الهجوم الدموي في كابول إلّا أن طالبان أدانتها. ألمانيا وبريطانيا أكدتا أن أي اعتراف بالحركة يجب أن يكون مشروطا. طالبان أعلنت أنها بصدد تشكيل حكومتها. فهل يتم تعيين النساء فيها؟

A handout photo obtained via the Bundeswehr on August 21, 2021 shows evacuees from Afghanistan leaving an Airbus A400 transport aircraft of the German Air Force Luftwaffe in Tashkent, Uzbekistan. Picture taken August 21, 2021. Marc Tessensohn/Bundeswehr/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. PARTS OF THE IMAGE HAVE BEEN PIXELATED AT SOURCE.

برلين: طالبان توافق على السماح لأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس 25.08.2021

قال دبلوماسي ألماني رفيع إن بلاده تلقت ضمانات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد انتهاء الموعد المحدد، فيما أكدت وزيرة الدفاع ما وعدت به ميركل بأن ألمانيا ستبقى وفية مع من خدموا معها.

ARCHIV - 15.07.2020, Berlin: Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin, aufgenommen bei einem dpa-Interview in ihrem Büro in der CDU-Parteitzentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Kramp-Karrenbauer beklagt eine steigende Bereitschaft, mit Gewalt zu drohen oder Gewalt anzuwenden. (zu dpa CDU-Chefin für besseren Schutz ehrenamtlicher Politiker) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

خلال سقوط كابول.. وزيرة الدفاع الألمانية وسلفها لهما انشغالات أخرى 17.08.2021

يتابع العالم ماذا يجري في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة. حلف الناتو كان فاعلا خلال العشرين عاما الماضية ومن ذلك القوات الألمانية. لكن ماذا كانت تفعل وزيرة الدفاع وسلفها خلال الأيام الأخيرة للسلطة الأفغانية؟