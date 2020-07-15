 مظاهرة لـ″غرينبيس″ لحث برلين على وقف بيع الأسلحة للشرطة الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2020

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أخبار

مظاهرة لـ"غرينبيس" لحث برلين على وقف بيع الأسلحة للشرطة الأمريكية

"غرينبيس" تنظم وقفة في برلين لحث الحكومة على وقف بيع الأسلحة للشرطة الأمريكية المتهمة بقتل موطنين من اصل إفريقي. ويأتي ذلك عقب بحث استقصائي للمنظمة خلص إلى استخدام الشرطة الأمريكية لأسلحة ألمانية.

وقفة لمنظمة غرينبيس تطالب ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى الشرطة الأمريكية.

منظمة "غرينبيس" تطالب وزير التجارة الألماني بيتر ألتماير بوقف بيع الأسلحة الألمانية والتي تدعم "عنصرية الشرطة الأمريكية العنيفة".

نظمت منظمة "غرينبيس" المعنية بالسلام والبيئة مظاهرة أمام وزارة الاقتصاد الألمانية صباح اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز) احتجاجا على توريد أسلحة ألمانية للشرطة الأمريكية، مطالبة وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بوقف تصدير الأسلحة إليها.

ويأتي ذلك بعد أن قامت المنظمة ببحث استقصائي خلص إلى أنّ ثلاثة "من سلطات الشرطة التي تعرضت لانتقادات هذا العام بسبب العنف العنصري على وجه الخصوص" تحصل على أسلحة ألمانية الصنع.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تسلق نحو عشرة نشطاء سياجا ونصبوا في باحة الوزارة 16 من الدرايا الكرتونية، وهي عبارة عن مجسمات ظلية ترمز إلى أهداف التصويب. وكُتب على إحدى اللافتات: "السيد ألتماير: لا تصدر أسلحة للعنف العنصري للشرطة الأمريكية".

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بتوقيت برلين - هل تجاوز العنصرية ممكن، أم مجرد حلم؟

وقال خبير شؤون التسليح في المنظمة، ألكسندر لوتس، في بيان إنّ "العنصرية القاتلة لدى قوات الشرطة الأمريكية سر معروف للجميع. ومع ذلك، فإن الحكومة الألمانية توافق على بيع أسلحة ألمانية هناك. يتعين التوقف عن ذلك".

وبعد وفاة جورج فلويد جثم رجل شرطة على عنقه، اندلعت احتجاجات قوية داخل وخارج الولايات المتحدة منددة بالعنف والعنصرية.

ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي اتهمت فيها الشرطة الأمريكية بالعنصرية، وإنما توجد حالات سابقة عديدة تمّ فيها إطلاق الرصاص الحي على مواطنين من اصل إفريقي. ومن بين الحالات الثلاثة التي شملتها دراسة منظمة "غريبيس" واقعة مقتل سيدة سوداء في منزلها برصاص الشرطة في لويسفيل، ما أثار الجدل مجددا حول مدى تورط الشرطة في مقتلها. وحسب  منظمة "غرينبيس" فإن الأسلحة المستخدمة في الواقعة كما في الواقعتين الآخريين من صنع شركة "سيكلر وكوخ" أو شركة "زيغ زاور" الألمانيتين.

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بلجيكا: تساؤلات بشأن العنصرية في جهاز الشرطة

ويضيف ألكسندر لوتس في بيانه أنه و"طالما أنه لا يوجد إصلاحات حقيقية في الشرطة الأمريكية، وأن العنصرية تُسقط ضحايا جدد، لا ينبغي لألمانيا تصدير أسلحة بعد الآن إلى الولايات المتحدة، ويتعين عليها حظر إصدار تراخيص للولايات المتحدة لإنتاج أسلحة صغيرة وخفيفة".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في متنزه لو شامب دي مارس في العاصمة الفرنسية (6/6/2020)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    باريس: احتجاج في متنزه لو شامب دي مارس

    قبل بضعة أيام، قامت الشرطة الفرنسية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وكان في البداية قد تم حظر المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها عند برج إيفل وخارج السفارة الأمريكية. لكن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ضد العنصرية، حتى خارج باريس. عنف الشرطة ضد السود منتشر بشكل خاص في الضواحي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Liége (picture-alliance/abaca/B. Arnaud)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لييج: مظاهرة رغم الحظر

    بلجيكا، مثل معظم البلدان الأوروبية، لديها نصيب من الاستغلال الاستعماري وإخضاع مناطق أخرى من العالم: فقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية مملوكة ملكية خاصة للملك ليوبولد الثاني، الذي تم إنشاء نظام الظلم العنصري نيابة عنه. وقد جرى التظاهر ضد العنصرية في بروكسل وأنتفيرب ولييج؛ على الرغم من الحظر المتعلق بفيروس كورونا.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in München (picture-alliance/Zumapress/S. Babbar)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    ميونيخ: بافاريا ذات التعددية

    في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، نظمت واحدة من أكبر المظاهرات في ألمانيا تجمع فيها 30 ألف شخص. كما خرجت مظاهرات في مدن ألمانية أخرى كبيرة منها كولونيا وفرانكفورت وهامبورغ. أما في برلين، فتحتم على الشرطة منع وصول المتظاهرين لبعض الوقت إلى ميدان ألكسندر بسبب توافد الكثير من الناس للمشاركة في المظاهرة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Wien (picture-alliance/H. Punz)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    فيينا: 50 ألف متظاهر ضد العنصرية

    في العاصمة النمساوية فيينا ذكرت الشرطة يوم الجمعة أن 50 ألف شخص تجمعوا، في واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة، في البلد الذي شهد العام الماضي "فضيحة إيبيزا" والسقوط المدوي للائتلاف الحكومي اليميني في 2019. وبحسب صحفيين، كُتبت عبارة "حياة السود مهمة" على سيارة للشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sofia (picture-alliance/AA)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    صوفيا: لفت الانظار للعنصرية في بلغاريا أيضا

    كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تحظر بلغاريا حاليا التجمعات التي تضم أكثر من عشرة مشاركين. ومع ذلك اجتمع المئات في العاصمة صوفيا. المتظاهرون صرخوا بكلمات جورج فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس"، لكنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى العنصرية في المجتمع البلغاري.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Turin (picture-alliance/NurPhoto/M. Ujetto)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    تورين: احتجاج في زمن كورونا

    بسرعة، قامت هذه المرأة في تورين بتدوين مخاوفها السياسية على الكمامة التي لا تزال ضرورية بسبب كورونا: "حياة السود مهمة أيضًا في إيطاليا". المظاهرات ضد العنصرية بما في ذلك تلك التي أقيمت في روما وميلانو، ربما تكون أكبر التجمعات التي شهدتها إيطاليا منذ بدء إجراءات كورونا. وإيطاليا هي واحدة من الدول المستقبلة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Lissabon (picture-alliance/NurPhoto/J. Mantilla)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لشبونة: تحرك الآن!

    "تحرك الآن" هي العبارة المكتوبة على هذه اللافتة التي رفعها هذان المتظاهران في العاصمة البرتغالية لشبونة. لم تتم الموافقة على المظاهرة، لكن الشرطة سمحت للمشاركين بالمسيرة. في البرتغال أيضا، هناك دائما عنف من قبل الشرطة ضد السود. وعندما تظاهر المئات بشكل عفوي بعد حادث مشابه في يناير/ كانون الثاني 2019، ردت الشرطة فأطلقت عليهم الرصاص المطاطي.

  • Black-Live-Matter-Proteste in Mexiko-Stadt (picture-alliance/Zumapress)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    مكسيكو سيتي: ليس فلويد فقط وإنما لوبيز أيضا

    في المكسيك، لم يثر مقتل جورج فلويد الغضب في البلاد فحسب، بل لفت الأنظار لمصير عامل البناء جيوفاني لوبيز أيضا، الذي تم القبض عليه في مايو/ أيار في ولاية خاليسكو الغربية لعدم ارتدائه كمامة واقية. ويبدو أنه مات من عنف الشرطة. ويتزايد غضب المتظاهرين المكسيكيين منذ ظهور شريط فيديو قبل أيام قليلة عن عملية قبض الشرطة على لوبيز.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sydney (picture-alliance/NurPhoto/I. Khan)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    سيدني: لا للعنصرية ضد السكان الأصليين

    بدأت المسيرة في سيدني بمراسم دخان تقليدية. ولم يكن التضامن الصريح لما لا يقل عن 20 ألف مشارك مع جورج فلويد فقط، ولكن أيضا مع الأستراليين من السكان الأصليين (أبورجيون)، الذين كانوا أيضا ضحايا لعنف الشرطة العنصري. وطالب المتظاهرون بعدم السماح مرة أخرى بمقتل أي شخص منهم في حجز الشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Pretotia (picture-alliance/AP Photo/T. Hadebe)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    بريتوريا: بقبضة مرفوعة مثل مانديلا

    القبضة المرفوعة في الهواء هي رمز لحركة # BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) لكن الرمز أقدم بكثير؛ فعندما أطلق نظام الفصل العنصري سراح المقاتل من أجل الحرية، نيلسون مانديلا، من السجن في فبراير/ شباط 1990، رفع قبضته في طريقه إلى الحرية، مثلما فعلت هذه المحتجة في بريتوريا الآن. لا يزال البيض يتمتعون بامتيازات في جنوب أفريقيا. إعداد: دافيد إيل/ ص.ش


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من سيدني إلى برلين.. صرخة ضد العنصرية في أنحاء العالم

من أستراليا إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، تتواصل المظاهرات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد في منيابولس. وتحرك عشرات الآلاف في مظاهرات في برلين ومدن ألمانية أخرى غير عابئين بمخاطر كورونا. (06.06.2020)  

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نددت الأمم المتحدة بـ"إساءة معاملة الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية من طرف قوات الأمن" وكلفت باعداد تقرير في هذا الصدد، مستبعدة الإشارة إلى الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب منظمات غير حكومية. (19.06.2020)  

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