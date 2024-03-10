مظاهرات لنشطاء البيئة ضد خطط توسيع شركة تيسلا في ألمانيا

مسيرات احتجاجية ضد شركة تيسلا في منطقة غرونهايده قرب برلين والمعروفة بغاباتها وبحيراتها الخلابة. ومنتصف الأسبوع انقطعت الكهرباء عن الشركة وعشرات المنازل القريبة من موقعها بسبب إضرام النيران في كابل الإمداد.

ينظم المئات من نشطاء البيئة اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024)، مظاهرات احتجاجية ضد توسيع مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية.

وكان قد تم تعليق الإنتاج في المصنع الثلاثاء الماضي، بعد اندلاع حريق متعمد في كابل لإمداد الكهرباء أعلنت مجموعة "فولكانو غروب" اليسارية المتطرفة مسؤولتها عنه في بيان إقرار، قيمته الشرطة المحلية على أنه صحيح. وتسبب الهجوم في انقطاع الكهرباء عن مبنى الشركة وفي عدد من المناطق المحيطة بها، وتتوقع السلطات أن يستمر انقطاع الكهرباء لعدة أيام قبل عودتها.

غير أن منظمي الاحتجاجات يؤكدون أن لا علاقة لهم بذلك، وأن هدفهم يكمن في مطالبة المسؤولين في بلدة غرونهايده حيث تتواجد شركة تيسلا، وهي منطقة تضم غابات وبحريات، الالتزام بنتائج استطلاع غير ملزم أجري الشهر الماضي.

ومن خلال هذا الاستبيان صوتت غالبية السكان ضد خطة للتوسع التي تعتزم الشركة تنفيذها، وذلك بمعدل 3499 صوتاً مقابل 1882. وشارك في الاستطلاع 5400 شخص.

حريق يوقف إنتاج مصنع تسلا في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وطُلب من السكان المشاركة في استطلاع بشأن خطط تسلا لتوسيع المصنع، الذي تبلغ مساحته 300 هيكتار في بلدة غرونهايده من خلال إضافة مستودع شحن ومخازن وحضانة ملحقة بالشركة على مساحة 170 هيكتار إضافية. كما يشعرالمعنيون بشؤون البيئة بالقلق إزاء الضغط الذي يمثله المصنع على إمدادات المياه المحلية وخطورة تلوثها.

وحسب مجموعة " تيرن اوف تسلا تاب" ( أغلقوا صنبور تسلا) المنظمة فموعد انطلاق المسيرات الاحتجاجية حدد عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في محطة القطار بالقرب من المصنع وسوف ينتهى في قاعة بلدية بلدة غرونهايده.

وترفض تسلا مزاعم تسببها في ضرر بيئي، وتقول إنها ماضية في تنفيذ خطط التوسع على الرغم من المعارضة المحلية.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)