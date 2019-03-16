 مظاهرات في عدة مدن ألمانية ضد العنصرية واليمين المتطرف | أخبار | DW | 16.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مظاهرات في عدة مدن ألمانية ضد العنصرية واليمين المتطرف

تحت شعار "مسيرة ضد العنصرية"، خرج آلاف الأشخاص في عدد من المدن الألمانية للتظاهر في وجه العنصرية والتطرف. كما وقف المتظاهرون في برلين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا.

مشاهدة الفيديو 01:36

تنامي التطرف العنصري المعادي للإسلام في نيوزيلندا

تظاهر الآلاف في عدة مدن ألمانية السبت (16آذار/ مارس 2019) ضد العنصرية والأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية. ووقف المتظاهرون دقيقة صمت تحية لأرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

وتجمع اليوم في العاصمة برلين وحدها وفقا لمعلومات المنظمين حوالي 2500 شخص، ولم يصدر عن الشرطة أي إحصاء في هذا الشأن. وانطلقت مظاهرة أطلق عليها "مسيرة ضد العنصرية" نظمها اتحاد "الوقوف في وجه العنصرية" عبر شوارع المدينة.

مختارات

لكمات في الوجه وشتائم عنصرية من كل نوع، إضافة إلى محاولة الطعن بحقنة مليئة بالدم، كانت هذه أهم مشاهد اعتداء عنصري تعرضت له ثلاث فتيات في برلين. (10.02.2019)

تهديدات وشتائم بشعة تصل شارلوته كنوبلاوخ الرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا بعد انتقادها حزب البديل الشعبوي في كلمتها أمام برلمان ولاية بافاريا. وكنوبلاوخ ترد بأن "خطر حزب البديل على الديمقراطية صار واضحا". (24.01.2019)

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "العنصرية ليست بديلا"، "جدات ضد اليمين"، و "لا مكان للنازيين". وقع على الدعوة لهذه المظاهرة كل من الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمركز الإسلامي الألماني في برلين.

ودعم عمدة برلين ميشائيل مولر، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي المظاهرة وقال "إن مهمتنا وواجبنا كأشخاص ديمقراطيين أن نواجه الكراهية والتحريض في كل وقت وكل مكان".

كما شهدت مدن كولونيا وأيزنآخ وكيمنيتس وفرانكفورت مظاهرات مماثلة ضد العنصرية. ودعا رئيس اتحاد شباب الاشتراكيين كيفين كونرت في كيمنيتس السبت إلى مزيد من الشجاعة في مكافحة العنصرية والتحريض اليميني. وقال كونرت: "لا يصح أن نتصرف بصورة عادية في تعاملنا مع العنصريات والعنصريين".

كما تظاهر مئات الأتراك السبت في إسطنبول تنديدا بالاعتداء على مسجدي نيوزيلندا حيث أدوا صلاة الغائب على الضحايا الذين سقطوا برصاص شخص أسترالي يميني متطرف.

مشاهدة الفيديو 02:21

حداد شعبي في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية

في غضون ذلك أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي ارتفعت إلى 50 شخصا، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين في الهجوم لا تزال حالتهما حرجة. وقالت الشرطة إن عدد المصابين قد وصل كذلك إلى 50 شخصا، منهم 36 شخصا يرقدون في المستشفى.

ويعد هذا الاعتداء الأسوأ ضد مسلمين في الغرب وأثار الحزن والهلع حول العالم.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، ي ب د، أ ف ب)

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تنامي التطرف العنصري المعادي للإسلام في نيوزيلندا  

حداد شعبي في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية  

مواضيع ذات صلة

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Brenton Tarrant

منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا "عنصري أبيض" سحرته الفاشية 16.03.2019

ينتظر النيوزيلنديون المصدومون المزيد من الإجابات بعد هجوم إرهابي استهدف مسجدين وأسفر عن مقتل 49 مسلما. وفيما امتنعت الشرطة عن تقديم المزيد حول دوافع منفذ الهجوم، تباهى الأخير بأنه "عنصري" و"فاشي". فمن هو هذا الإرهابي؟

Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Angela Merkel, Mevluede Genc, Armin Laschet und Mevlut Cavusoglu

في ذكرى هجوم زولينغن العنصري ميركل تتوعد اليمين المتطرف 29.05.2018

تحيي برلين وأنقرة اليوم ذكرى أحد أسوأ الاعتداءات العنصرية في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وقع قبل 25 عاما، وقد وعدت المستشارة أنغيلا ميركل بهذه المناسبة، بمواجهة اليمين بكل حزم.

Brandanschlag auf Auto von Ferat Kocak

هل وصل إرهاب اليمين إلى وسط برلين؟ 10.04.2018

سيارات محترقة وكتابات غرافيتي يمينية متطرفة ونوافذ مكسرة، منذ أشهر تنشر سلسلة من الاعتداءات الهلع بين الناس في حي نويكولن ببرلين، أما الآثار الموجودة فتقود إلى أوساط الحزب القومي الألماني المتطرف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  