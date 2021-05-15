مظاهرات في ألمانيا وبريطانيا ودول عربية بسبب التصعيد في الشرق الأوسط

شهدت مدن ألمانية مظاهرات شارك في كل منها مئات من الأشخاص تضامناً مع الفلسطينيين. تأتي هذه المظاهرات تزامناً مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. كما تأتي تزامناً مع "ذكرى النكبة"، التي يحيي الفلسطينيون ذكراها في الخامس عشر من أيار/ مايو من كل عام للتذكير بتشريد وطرد مئات الآلاف منهم في أعقاب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تجمع فيها نحو 120 شخصاً، حسب بيانات الشرطة الألمانية، في ساحة "هيرمان بلاتز" وساروا حتى مبنى بلدية المدينة في نويكولن، ووصفت الشرطة الموكب بأنه سلمي. وطالب المتظاهرون بـ"الحرية لفلسطين" وذكّروا بـ"يوم النكبة".

وفي مدينة هامبورغ، حمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات وخريطة فلسطين. كما حملوا أعلاماً فلسطينية. وتجمع ما يتراوح بين 400 إلى 500 شخص، وفقاً لتقديرات الشرطة، في منطقة أوستنزن، وقال متحدث باسم الشرطة إن الأجواء هناك كانت شديدة الانفعال. وأضاف المتحدث أن الموقف تصاعد عندما ظهر بعض الأشخاص ومعهم أعلام إسرائيل، وقد فرقت الشرطة التجمع.

كما تجمع في لايبزيغ، بحسب بيانات الشرطة في المدينة، ما يصل إلى 500 شخص في مظاهرة "مؤيدة لفلسطين". في المقابل، كانت هناك مظاهرة مضادة "مؤيدة لإسرائيل" شارك فيها ما يصل إلى 200 شخص، وفقاً لتقديرات الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن الأجواء كانت ساخنة في البداية وحدث تراشق لفظي بين بعض المتظاهرين، لكنه أضاف أن الموقف لم يتصاعد وعاد للهدوء.

مظاهرة في لندن

وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهر الآلاف احتجاجاً على القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة. ونظم المظاهرة في حديقة هايد بارك بقلب لندن منظمات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، مثل "أصدقاء الأقصى" و"حملة التضامن مع فلسطين" و"أوقفوا تحالف الحرب" و"الرابطة الإسلامية لبريطانيا".

ورفع العديد من المشاركين أعلاماً فلسطينية ولافتات عليها "حرروا فلسطين". وطالب متحدث باسم المتظاهرين الحكومة البريطانية بالوقف الفوري لدعمها العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل. وشارك في الاحتجاج الرئيس السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، وكان من بين المتحدثين إلى المظاهرة.

الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين

وكانت كتلة حزب العمال البريطاني المعارض علقت عضوية كوربين بعد أنّ وجدت هيئة رقابية حكومية أنّ الحزب ارتكب خرقاً "لا يمكن تبريره" لقواعد المساواة لشكاوى متعلقة بمعاداة السامية خلال رئاسة كوربين للحزب (2015 - 2020).

وكان كوربين اُتُّهِم في الماضي بأن له توجهات معادية للسامية بسبب ما تصوره متهموه من أنه يدعم الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب. لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل دائم.

حشود في العراق ولبنان

وفي العراق، تظاهر الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد ومدن أخرى دعماً للفلسطينيين. ورفع آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد، التي شهدت التجمع الأكبر، الأعلام الفلسطينية والعراقية وصور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وكذلك في مدن البصرة والناصرية والديوانية جنوباً.

ونفذ عدد من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين وقفات تضامنية مع فلسطين في بلدة العديسة الحدودية مع إسرائيل، وبلدة كفر كلا ومنطقة الحمامص، كما نفّذ آخرون وقفة في بلدة مروحين الحدودية. وتجمع مئات من الناشطين والعائلات اللبنانية والفلسطينية القادمة من مختلف المناطق اللبنانية والمناطق الحدودية الجنوبية مع إسرائيل، بمشاركة جمعيات شبابية وحركات سياسية كالحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة الشعب، ونفّذوا وقفة تضامنية في بلدة العديسة الحدودية لتأكيد دعمهم للفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني. كما رفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام حزب الله وأعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي.

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ف.ي/ ي.أ (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)