مظاهرات شبابية حاشدة حول العالم من أجل حماية المناخ

هدف واحد يجمع اليوم الجمعة (20 أيلول/ سبتمبر 2019) مئات الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات في قرابة 2600 مدينة من مدن العالم في خمس قارات في تظاهرات احتجاجية من أجل حماية المناخ في إطار حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وبدأت احتجاجات الشباب والتلاميذ في جزر سليمان في أقصى جنوب شرق الكرة الأرضية لتصل سريعا مدن أستراليا، حيث شارك قرابة ثلاثمائة ألف إنسان في احتجاجات الجمعة من أجل مستقبل افضل فيما يخص حماية المناخ. وكانت أكبر تظاهرة في أستراليا تلك التي شهدتها سيدني وبريزبان ومبلبورن.

ولكن إضراب المدارس في يوم الجمعة يشمل مناطق نائية وبعيدة عن أضواء العالم الراهنة مثلا في سواحل جزر سليمان، حيث تجمع الآلاف من التلاميذ والطلاب والناس للتعبير عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر ما يعرض الكثير من المدن الساحلية والجزر إلى الغرق بشكل دائم.

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كما شهدت مدن عديدة في تايلاند والهند واندونيسيا احتجاجات صاخبة ضد التغيير المناخي والكوارث الطبيعية التي تزداد حجما وقوة عاما بعد عام. ويطالب المحتجون الساسة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور المستمر منذ سنوات. وإجمالا تشمل حملة الاحتجاجات نحو 160 بلدا من بلدان القارات الخمس.

وفي العاصمة الألمانية برلين انطلقت صباح اليوم الجمعة مسيرة بالدراجات في إطار فعاليات الاحتجاج المطالبة بحماية أفضل للمناخ. ومن بين المجموعات التي دعت إلى مسيرة الدراجات الاحتجاجية، مجموعة "إنده غيلينده" التي تطالب بوقف فوري لاستخدام الفحم في توليد الطاقة.

ومن المنتظر أن يشارك آلاف الأفراد في برلين في فعاليات الأسبوع الاحتجاجي العالمي لمطالبة الأوساط السياسية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المناخ. ويتوقع منظمو الفعاليات أن يشارك نحو 10 آلاف فرد في أكبر مظاهرة متوقعة، والتي ستنطلق ظهر اليوم أمام بوابة براندنبورغ التاريخية. بحسب بيانات حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، فإنه من المخطط تنظيم أكثر من 530 مظاهرة على مستوى ألمانيا اليوم.

جانب من مسيرة الدراجات التي انطلقت في برلين في إطار فعاليات الاحتجاج للمطالبة بحماية أفضل للمناخ

ومن المخطط أيضا انطلاق موكب احتجاجي من القوارب، كما سيشارك رجال أعمال وأطباء في فعاليات احتجاجية عقب ظهر اليوم. وقد تجمهر بالفعل أمام سور ديوان المستشارية في برلين مجموعة مكونة من حوالي 40 فردا، أغلبهم من الشباب، حاملين لافتة كبيرة مكتوب عليها "هل تعود مستشارة المناخ؟"، مرددين شعارات من بينها: "نحن هنا، صوتنا مرتفع، لأنكم تسرقون مستقبلنا".

في غضون ذلك، يواصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم سعيهم نحو التوصل لاتفاق بشأن وضع استراتيجية لحماية المناخ. ومن المنتظر الإعلان عن استراتيجية المناخ للرأي العام بعد ظهر اليوم عقب انعقاد اجتماع آخر لمجلس الوزراء المصغر المعني بوضع الاستراتيجية.

وإلى ذلك تشهد معظم المدن الأوروبية الجمعة حملات احتجاجية من أجل حماية المناخ، فيما ينتظر أن تختم فعالية الجمعة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يجتمع آلاف الأمريكيين أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بموقف أكثر حزما فيما يخص ملف التغيير المناخي حول العالم. وستقود التلميذة السويدية غريتا تونبرغ صاحبة مبادرة إضراب يوم الجمعة من أجل المناخ مظاهرة نيويورك وذلك قبيل بدء أعمال مؤتمر المناخ الأممي في المدينة العملاقة نيويورك.

ح.ع.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)