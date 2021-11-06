مظاهرات حول العالم للضغط على القادة في قمة المناخ بغلاسكو

تحدّى عشرات آلاف المتظاهرين من أجل المناخ السبت (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في غلاسكو، المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ ومركز التعبئة العالمية، لمطالبة القادة السياسيين باتخاذ خطوات في مواجهة التغيّر المناخي الذي يهدّد البشرية.



وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ"العدالة المناخية" واتخاذ تدابير فورية من أجل الشعوب، لا سيما في بلدان الجنوب الأكثر فقراً، المتضررة أصلاً بالاحترار المناخي لكوكب الأرض الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة البشرية.

وقالت متظاهرة نروجية اسمها جيني (22 عاماً) جاءت إلى غلاسكو: "إنه مستقبلنا ومستقبلي ومستقبل أولادي"، معتبرةً أنه "من المهمّ" أن "يناضل" ناشطو الدول الغنية من أجل ناشطي الدول الفقيرة الذين لا يملك بعضهم "الوسائل للإقامة لهذه الفترة الطويلة" في اسكتلندا. وقالت الشرطة الاسكتلندية إنها تتوقع عدداً قد يصل إلى خمسين ألف شخص سيتظاهرون في شوارع غلاسكو.

وبدأت المسيرة بعد الظهر في مكان قريب من مركز المؤتمرات الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة ويعقد فيه منذ أسبوع مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26) المهم لمستقبل البشرية.

وعبّر الممثل البريطاني إدريس إلبا الذي كان موجوداً في مركز المؤتمر، عن "تضامنه" مع المتظاهرين الموجودين في الخارج. وقال: "التغيّر المناخي موجود وحقيقي فعلاً وسينتهي بنا الأمر بدفع ثمنه"، وأضاف: "لقد نجحنا في تدمير جزء من كوكبنا بشكل لا رجوع عنه".

الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ اتهمت مؤتمر المناخ في غلاسكو بأنه "احتفال للثرثرة"

ولخّصت الناشطة الأوغندية من أجل العدالة المناخية فانيسا ناكاتي الظلم المناخي بالتذكير بأن إفريقيا تتحمل مسؤولية 3 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، لكن في أوغندا والدول المجاورة يتسبب التغيّر المناخي بجفاف وفيضانات كارثية وانزلاقات أرضية مميتة.

مظاهرات في مختلف أنحاء العالم

وفي سيدني وملبورن، تنكّر متظاهرون بما يُشبه الفحم أو بشكل رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون المدافع الأبرز عن استخدام الفحم، حاملين شعارات يعتبرون فيها أن مؤتمر "كوب 26" هو "مهزلة" وأن موريسون "عارٌ مُطلق". وفي كوريا الجنوبية، تظاهر نحو 500 شخص في شوارع العاصمة سيول للمطالبة بمساعدة فورية للمجتمعات الأكثر تضرراً من تبعات الاحترار المناخي.

وتجمّع ألف شخص على الأقل في لندن أمام بنك إنكلترا، رافعين شعارات قصيرة ولافتة بينها: "كن جدّاً صالحاً" و"تغيّر منهجي وليس مناخي" و"ليس هناك كوكب بديل" و"لا تختاروا الانقراض" و"المريخ سيء، فلننقذ الأرض". وفي باريس، تظاهر مئات الأشخاص ورفعوا لافتة أمام مقرّ بلدية العاصمة الفرنسية كُتب عليها "إذا لم تتحركوا في كوب26 سنموت في 2050".

مشاهدة الفيديو 25:52 كوب 26 في غلاسكو.. دعوات عاجلة لمزيد من حماية المناخ

وكان آلاف الشباب تظاهروا الجمعة في غلاسكو في نهاية الأسبوع الأول من مؤتمر "كوب 26" الذي يستمر أسبوعين. وقالت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبيرغ في هذه المناسبة "ليس سراً أن مؤتمر كوب26 يشكل فشلاً". ووصفت مؤتمر الأطراف الـ26 بأنه "احتفال (...) للثرثرة" بعد التزامات خطوط بعضها غير واضحة في بعض الأحيان، من قبل مجموعات من البلدان لمكافحة إزالة الغابات أو تقليل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي أو وضع حد للوقود الأحفوري.

ودعا الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا مايكل مان إلى مزيد من الحذر بشأن محادثات المناخ التي تقودها الأمم المتحدة. وغرّد مان: "بالكاد بدأ مؤتمر كوب 26، والناشطون الذين أعلنوا موت (القمّة) يجعلون مديري شركات الوقود الأحفوري يقفزون من الفرح".

ورهانات المؤتمر كبيرة في أجواء جائحة عالمية أضعفت البلدان الفقيرة المعرضة فعلياً لتأثير تغيرات المناخ. ويناقش نحو مئتي وفد خصوصاً ما ينص عليه اتفاق باريس حول إبقاء الاحترار العالمي دون الدرجتين مئويتين وإذا أمكن عند 1,5 درجة مئوية.



م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)