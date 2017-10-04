 مظاهرات حاشدة بألمانيا ضد تشديد أوروبي لقواعد النشر في الانترنت | أخبار | DW | 23.03.2019

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أخبار

مظاهرات حاشدة بألمانيا ضد تشديد أوروبي لقواعد النشر في الانترنت

شهدت مدن ألمانيا الكبرى وكذلك دول أوروبية أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص احتجاجا على تعديلات يعتزم الاتحاد الاوروبي إقرارها بشأن حقوق الملكية للنشر في الإنترنت. وطالب المتظاهرون "ليبق الانترنت كما هو".

Berlin Proteste gegen EU-Urheberrechtsreform (Reuters/H. Hanschke)

تظاهر عشرات الآلاف في ألمانيا اليوم السبت (23 مارس/ آذار 2019) احتجاجا على خطط إصلاح حقوق الملكية والتضييق المحتمل على التعامل مع شبكة الإنترنت، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراءها. ونظمت إجمالا مظاهرات في 40 مدينة ألمانية، كما كانت هناك مظاهرات السبت أيضا في فرنسا والنمسا ودول أخرى في شرق أوروبا والدول الاسكندنافية دعت إليها حملة "انقذ الإنترنت".

وكانت مظاهرة تم تنظيمها في مدينة ميونيخ واحدة من أكبر الفعاليات التي جرت اليوم، حيث قالت الشرطة إن 40 ألف شخص تظاهروا هناك تحت شعار "أنقذ شبكتك للإنترنت". وحمل المتظاهرون ومعظمهم من الشباب لافتات كتب عليها: "لا تفسدوا شبكة الإنترنت"، و"ليبق الإنترنت كما هو".

وقال منظمو مظاهرة مدينة كولونيا إن عدد المشاركين فيها زاد عن 10 آلاف شخص بينما قالت الشرطة إن عددهم بلغ في بداية المظاهرة حوالي 4500، وقالت الشرطة إن مظاهرة انطلقت في دوسلدورف شارك فيها 4000 متظاهر، وفي هامبورغ انطلقت مظاهرة أخرى شارك فيها 6000 شخص، كما شارك 3200 شخص في مظاهرة بمدينة هانوفر.

Köln Proteste gegen Uploadfilter (DW/Jan D. Walter)

نحو 10 آلاف شخص تظاهروا في كولونيا ضد عزم الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد النشر في الانترنت

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واحتشد في ميدان بوتسدام في العاصمة برلين عدة آلاف ليمروا أمام مركز موقع ويكيبيديا الألماني متجهين إلى بوابة براندنبورغ الشهيرة. وحمل المتظاهرون الشباب لافتات تحمل شعارات من نوع "لا يظن أحد أنه سيؤسس رقابة"، و"أنقذوا الإنترنت".

ويسعى البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل إلى البت في شأن إصلاح قواعد حقوق الملكية الفكرية، التي يسعون من خلالها إلى مواءمة الحقوق القديمة بمتغيرات عصر الإنترنت. وينتقد المعارضون المادة رقم 13 من خطة الإصلاح التي صارت في النسخة الحالية من نص القانون هي المادة 17، والتي تنص على أن تتحقق منصات الإنترنت مثل يوتيوب أولا من حقوق حماية الملكية الفكرية لمضمون ما تعرضه فيها قبل رفعه إلى الجمهور، والتثبت من أنه ليس به محتويات محمية فكريا.

ويرى كثير من المنتقدين أن هذا غير ممكن إلا من خلال مرشحات إلكترونية تحمل في طياتها خطورة أن يتم تنحية مواد أكثر من الضروري.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

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    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

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    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

  • Internetnutzung in Deutschland

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

  • Frau Café Laptop Internet Berlin

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

  • Surfen Internet Strand

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي


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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

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