 مظاهرات جديدة في ألمانيا تأييدا لعمليات إنقاذ اللاجئين | معلومات للاجئين | DW | 21.07.2018

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معلومات للاجئين

مظاهرات جديدة في ألمانيا تأييدا لعمليات إنقاذ اللاجئين

خرجت مظاهرات جديدة في ألمانيا تضامنا مع عمليات الإنقاذ البحري للاجئين، التي تقوم بها سفن خاصة تابعة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وشهدت دوسلدورف ومدن أخرى مظاهرات دعما لتأمين طرق هروب اللاجئين عبر البحر إلى أوروبا.

Mittelmeer Seenotrettung NGO Proactiva Open Arms (Reuters/J. Medina)

"الجسر البحري يخلق موانئ أكثر أمانا"، تحت هذا الشعار خرجت مظاهرة اليوم السبت (21 يوليو/ تموز 2018) في شوارع قلب مدينة دوسلدورف الألمانية شارك فيها مئات المتظاهرين السلميين، من أجل المطالبة بجعل طرق الهروب إلى أوروبا آمنة بالنسبة للاجئين. وارتدى كثير من المشاركين في المظاهرة ملابس صفراء اللون، مثل ملابس رجال الإنقاذ البحري.

ومن بين ما طالب به المتظاهرون، السماح للقوارب الخاصة بإنقاذ اللاجئين في البحر والتوجه إلى الموانئ الأوربية دون أن يكونوا معرضين للعقاب. وإضافة إلى ذلك طالب المتظاهرون في دوسلدورف باستقبال لائق إنسانيا للاجئين. وانتقدت متحدثة في ختام المظاهرة، رفض السلطات قيام قوارب إنقاذ (خاصة) بمساعدة اللاجئين ووصفتها بأنها "تقاعس عن تقديم مساعدة واجبة"، وقالت: "يجب على أوروبا ألا تخون قيم التضامن والكرامة الإنسانية".

وكان اتحاد مكون من عدد من الأحزاب والمنظمات والنقابات العمالية إضافة إلى "اتحاد دوسلدورف تقاوم" اليمين المتطرف، قد دعوا إلى تلك المظاهرة.

Mittelmeer Seenotrettung NGO Proactiva Open Arms (Reuters/J. Medina)

سفينة إنقاذ بحري تابعة لمنظمة برو أكتيفا أوبن أرمز، غير الحكومية

مختارات

بعد أن ظلت عالقة في البحر المتوسط لعدة أيام، سُمِح لسفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية في البحر المتوسط "لايف لاين" بأن ترسو في مالطا. (26.06.2018)

جدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني موقف بلاده الرافض لاستقبال سفن إنقاذ تابعة لمنظمات خيرية عاملة في البحر المتوسط. فقبل ستة أيام رفض سالفيني منح سفينة خيرية تحمل مهاجرين تم إنقاذهم حق الرسو في موانئ بلاده. (16.06.2018)

وشهدت مدن أخرى غير دوسلدورف مظاهرات دعما لعمليات الإنقاذ البحري للاجئين، منها بيليفيلد وماينز وغيرهما. وكانت مدينة بون قد شهدت أمس الجمعة مظاهرة تحت شعار "أوقفوا الموت في البحر المتوسط"، شاركت فيها أيضا منظمات غير حكومية وهيئات كنائسية.

وكانت ألمانيا قد شهدت مظاهرات الأسابيع الماضية من أجل إعلان التضامن مع عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، كان الدافع الرئيسي لها هو الرحلة الحائرة لسفينة الإنقاذ الألمانية "لايف لاين" في البحر المتوسط في يونيو/ حزيران الماضي، عندما رفضت دول الاتحاد الأوروبي استقبال المهاجرين، الذين كانوا على متن السفينة، قبل أن ترسو في نهاية الأمر في جزيرة مالطا.

وفي نهاية يونيو/ حزيران تحفظت السلطات على سفن تابعة لمنظمة "سي واتش" الخاصة. وذكرت تقارير إعلامية الجمعة أن إيطاليا تريد على ما يبدو ألا تستقبل بعد ذلك لاجئين يتم إنقاذهم في البحر المتوسطة من قبل سفن عملة "صوفيا"، التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.

ص.ش/أ.ح (ي ب د)

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


مختارات

سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

منذ انتهاء مهمة الإنقاذ البحري المعروفة باسم "ماري نوستروم"، الأوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في مياه البحر المتوسط، تمكنت سفن تجارية وسفن النقل من إنقاذ حوالي 40 ألف مهاجر من عرض البحر. (02.05.2015)  

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