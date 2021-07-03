 مظاهرات جديدة تطالب بـ″رحيل″ عباس ـ وإسرائيل تجمد أموالا فلسطينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.07.2021

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مظاهرات جديدة تطالب بـ"رحيل" عباس ـ وإسرائيل تجمد أموالا فلسطينية

طالب مئات المتظاهرين في رام الله بـ"رحيل" الرئيس عباس. وفيما ذكرت إسرائيل أنها ستجمد أموالا من إيرادات الضرائب الفلسطينية، هاتف الرئيس الفلسطيني رئيس إسرائيل الجديد لتهنئته بتسلم منصبه وحثه على تهيئة المناخات للسلام.

مظاهرات متواصلة ضد عباس والسلطة منذ وفاة الناشط نزار بنات خلال احتجازه من قبل الأمن الفلسطيني (الصورة من مظاهرة يوم 3/7/2021)

مظاهرات متواصلة ضد عباس والسلطة منذ وفاة الناشط نزار بنات خلال احتجازه من قبل الأمن الفلسطيني (الصورة من مظاهرة يوم 3/7/2021)

تظاهر المئات وسط مدينة رام الله اليوم الأحد (11 يوليو/ تموز 2021) مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجا على وفاة ناشط خلال عملية اعتقاله نهاية الشهر الماضي. ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها "ارحل يا عباس.. احنا بدنا انتخابات" وأوراق صغيرة كتبوا عليها "ارحل".

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قام صحفيون فلسطينيون بالتظاهر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إحتجاجا على التضييق على عملهم. ويريد المتظاهرون التضامن مع زملائهم الإعلاميين المعتقلين والإحتجاج على قانون جديد، تم العمل به مؤخرا يحد من عملهم.

بعد وفاة المعارض نزار بنات في سجون السلطة الفلسطينية، شجبت فصائل فلسطينية أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان والجبهتان الشعبية والديمقراطية اليساريتان "قمع" الأجهزة الأمنية التظاهرات الشعبية في الضفة الغربية.

يقول مسؤولون فلسطينيون إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله، بينما تقول عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال"، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات فلسطينية بكشف ملابسات وفاة المعارض المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية.

أدى الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتسوغ وهو من قدامى قادة حزب العمل، قسم الولاء أمام الكنيست ليصبح الرئيس الـ 11 لإسرائيل، ليحل محل ريفلين في منصب فخري إلى حد كبير. ينتمي هرتسوغ لعائلة سياسية وهو ابن رئيس إسرائيلي سابق.

وردد المشاركون في المظاهرة خلال سيرهم في بعض شوارع المدينة، ودون سلوك الطريق المؤدي إلى مقر الرئيس الفلسطيني كما جرت العادة، "ارحل ارحل يا عباس.. يسقط يسقط حكم العسكر". وأثارت وفاة الناشط نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلا عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.

وانتهت مظاهرة اليوم، التي تم خلالها تلاوة بيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.

وفي مدينة أريحا شارك المئات في مظاهرة دعت لها حركة فتح تأييدا للرئيس عباس، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة فتح، كما شارك آلاف في مسيرة أمس نظمتها حركة فتح في رام الله تأييدا لعباس.

مشاهدة الفيديو 27:08

الناشط الفلسطيني نزار بنات.. "اغتيال" يفجر الغضب ضد السلطة

 

إسرائيل تحتجز أموالا فلسطينية

في سياق آخر، أعلنت إسرائيل الأحد أنها ستفرض إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية لدفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة. وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبأ ان اتخذت تدابير ضد إجراءات مماثلة في الماضي. وقال مكتب بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) "في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020" على شكل دفعات "إلى إرهابيين وعائلاتهم".

وأضاف "هذه الأموال سوف تجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية". وتجبي إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا إلى السلطة الفلسطينية.

 

وفي سياق متصل قال  الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ عبر موقع تويتر إن عباس اتصل به لتهنئته على أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وأضاف هرتسوج إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنباً إلى جنب".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عابس دعا الرئيس الإسرائيلي للقيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات 
للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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مسائية DW: قرار عباس تأجيل الانتخابات.. في مصلحة من؟

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