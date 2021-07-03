مظاهرات جديدة تطالب بـ"رحيل" عباس ـ وإسرائيل تجمد أموالا فلسطينية

تظاهر المئات وسط مدينة رام الله اليوم الأحد (11 يوليو/ تموز 2021) مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجا على وفاة ناشط خلال عملية اعتقاله نهاية الشهر الماضي. ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها "ارحل يا عباس.. احنا بدنا انتخابات" وأوراق صغيرة كتبوا عليها "ارحل".

وردد المشاركون في المظاهرة خلال سيرهم في بعض شوارع المدينة، ودون سلوك الطريق المؤدي إلى مقر الرئيس الفلسطيني كما جرت العادة، "ارحل ارحل يا عباس.. يسقط يسقط حكم العسكر". وأثارت وفاة الناشط نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلا عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.

وانتهت مظاهرة اليوم، التي تم خلالها تلاوة بيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.

وفي مدينة أريحا شارك المئات في مظاهرة دعت لها حركة فتح تأييدا للرئيس عباس، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة فتح، كما شارك آلاف في مسيرة أمس نظمتها حركة فتح في رام الله تأييدا لعباس.

مشاهدة الفيديو 27:08 شارك الناشط الفلسطيني نزار بنات.. "اغتيال" يفجر الغضب ضد السلطة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3vaKA الناشط الفلسطيني نزار بنات.. "اغتيال" يفجر الغضب ضد السلطة

إسرائيل تحتجز أموالا فلسطينية

في سياق آخر، أعلنت إسرائيل الأحد أنها ستفرض إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية لدفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة. وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبأ ان اتخذت تدابير ضد إجراءات مماثلة في الماضي. وقال مكتب بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) "في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020" على شكل دفعات "إلى إرهابيين وعائلاتهم".

وأضاف "هذه الأموال سوف تجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية". وتجبي إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا إلى السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل قال الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ عبر موقع تويتر إن عباس اتصل به لتهنئته على أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وأضاف هرتسوج إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنباً إلى جنب".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عابس دعا الرئيس الإسرائيلي للقيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات

للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)