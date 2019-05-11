 مظاهرات إيرانية في الذكرى الأربعين لاحتجاز موظفي السفارة الأميركية | أخبار | DW | 04.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مظاهرات إيرانية في الذكرى الأربعين لاحتجاز موظفي السفارة الأميركية

في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979 اقتحم طلبة من أنصار "الثورة الإسلامية" مقر السفارة الأميركية بطهران واحتجزوا عشرات الدبلوماسيين. ولم تنته المشكلة إلا بعد وفاة الشاه. ومازالت علاقات واشنطن مع طهران مقطوعة منذ ذلك.

Kundgebung im Iran zum 40. Jahrestag US-Botschaftsbesetzung (picture-alliance/dpa/AP/V. Salemi)

أحيت إيران الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) الذكرى الأربعين لعملية احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن عبر تجمّعات مناهضة للولايات المتحدة خرجت في عدة مدن بأنحاء البلاد. ففي طهران، احتشد الآلاف منذ الصباح الباكر أمام مبنى السفارة الأميركية سابقًا في وسط العاصمة. ورفع رجال ونساء وأطفال لافتات باللغتين الإنجليزية والفارسية كتب عليها "الموت لأميركا.." إلى جانب مجسّمات تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورُفعت كذلك لافتات تشير إلى خطاب للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد تحدّث عن أهمية عدم السماح للولايات المتحدة بإيجاد "موطئ قدم" في إيران.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لتجمّعات مشابهة خرجت في عدة مدن أخرى بينها مشهد (شمال) وأصفهان (وسط)، ثاني وثالث أكبر مدن إيران لجهة عدد السكان، إضافة إلى إيلام وبوشهر وأهواز وشيراز (جنوب) وكذلك زاهدان (جنوب شرق) وقزوين وتبريز (شمال). وأفادت وكالة "مهر" للأنباء المقرّبة من المحافظين أن "الملايين يشاركون في هذه التجمعات" في أنحاء البلاد.

يذكر أنه في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، بعد أقل من تسعة شهور على الإطاحة بآخر شاه في إيران، اقتحمت مجموعة من الطلبة من أنصار "الثورة الإسلامية" مقر السفارة الأميركية في طهران التي اعتبرها أنصار مؤسس "الجمهورية الإسلامية" آية الله الخميني "وكر تجسس".

وطالب منفذو العملية آنذاك الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لتتم محاكمته في إيران مقابل الإفراج عن الرهائن. ولم تنته الأزمة بالإفراج عن الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 إلا بعد 444 يومًا عقب وفاة الشاه في مصر. ولا تزال العلاقات بين واشنطن وطهران مقطوعة مذاك.

تدشين 30 جهاز طرد مركزي جديد

وتأتي الذكرى الأربعين لتلك الواقعة في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

ومن جانبه أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، تدشين 30 جهاز طرد مركزي جديد. ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية فإن التدشين جرى خلال زيارة تفقدية قام بها صالحي لمجمع تخصيب اليورانيوم في نطنز. وقال صالحي إن "الأجهزة الجديدة التي نقوم باختبارها هي إنتاج وطني، ولا تقل جودة عن النظير الأجنبي لها". وأضاف أن ضغوط "الأعداء جعلت البلاد تطور إمكانياتها في المجال النووي".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Mossadegh Iran Sturz

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    أشد المدافعين عن المصالح الإيرانية

    حظي رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق بشعبية وإعجاب كبير ليس فقط لدى مواطني دول العالم الثالث ولكن في الغرب أيضا وذلك لسياسته المناهضة للتبعية والاستعمار وقيامه بتأميم شركات البترول البريطانية التي كانت تعمل في إيران. ويعتبر مصدق أول رئيس وزراء إيراني منتخب ديمقراطيا في الفترة بين 1951 الى 1953 إذ أطاحت به المخابرات الأمريكية CIA.

  • Iran Ölförderung Öltank Masjid-i-Sulaiman 1909

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    بترول من أجل الإمبراطورية

    أحتكر البريطانيون منذ عام 1919 النفط الإيراني عن طريق الشركة الأنجلو- إيرانية والتي تسمى اليوم الشركة البترولية البريطانية بحيث تم توقيع عقود استفادت من ورائها بريطانيا بالملايين فيما لم تحصل إيران إلا على نسبة منخفضة.

  • Iran Ölförderung Pipeline 1919

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    ظروف عمل غير إنسانية

    تحت ظروف صعبة وغير ادمية استغل البريطانيون عمال النفط الإيرانين للعمل لصالحهم. وكان العمال يسكنون في مساكن كارثية غير صالحة للسكن أصلا. ورفض الإنجليز جميع المحاولات لتحسين أوضاع هؤلاء العمال.

  • Mossadegh Iran Sturz

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    التأميم أو الموت!

    بحلول عام 1951 نشب الصراع عندما قرر محمد مصدق تنظيم صناعة البترول، حينها استشاط البريطانيون غضبا وقاموا بسحب خبرائهم من إيران ومن ثم فرضوا حظرا إقتصاديا عليها مما جعلها على حافة الإفلاس وعرفت هذه الأزمة " بأزمة عبادان".

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    موقف أمريكي متناقض

    لجأ الإنجليز للولايات المتحدة من أجل طلب مساعدة في الملف الإيراني إلا أن الرئيس الأمريكي آنذاك ترومان رفض التدخل، وذلك رغبة في عدم إغضاب الإنجليز من ناحية ومن ناحية أخرى لتضامنه مع مصدق لإيمانه بأنه فقط حين تستطيع إيران بناء دولة قوية ستكون عائقا كبيرا أمام الاتحاد السوفيتي.

  • Iran Demos gegen USA 1951 Teheran

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    استقرار خادع

    كان للأزمة الإقتصادية الإيرانية تداعيات على العلاقة الأمريكية الإيرانية فتصاعدت التيارات المتطرفة كما زاد نشاط الحزب الشيوعي المعروف باسم "حزب توده". وطالب أنصار توده في مظاهراتهم بطرد الأمريكان والإنجليز من إيران وقطع العلاقات معهما وتوطيدها مع موسكو، إلا أن الأمريكان ظلوا مطمئنين بأن مصدق يسيطر على الأوضاع.

  • Churchill und Eisenhower 1952 Grosvenor

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    انتخابات قلبت الموازين

    عام 1951 جاء وينستون تشرشل على رأس الحكومة البريطانية وبعدها بعام واحد تم انتخاب دوايت ايزنهاور خلفا لترومان. وعلى عكس ترومان استمع ايزنهاور، الذي كانت له خبرات مع العامليات السرية في المخابرات أثناء الحرب العالمية الثانية، لتحذيرات تشرشل من خطورة قيام انقلاب شيوعي في إيران ومن ثم شرع عن طريق CIA للإطاحة بمصدق.

  • Bildergalerie Privatleben der iranischen Behörden

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    مصدق رهن الإقامة الجبرية

    توجه رجل المخابرات الأمريكية كيرميت روزفلت إلى إيران في تموز/ يوليو 1953 وأقنع الشاه بإطلاق سراح مصدق وتعيين الجنرال زاهدي في منصب رئاسة الوزراء كممثل للمصالح الغربية في البلاد. وبعد توقيع وثيقة الإفراج عن مصدق تم وضعه مباشرة رهن الإقامة الجبرية.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    فوضى منظمة

    عملت المخابرات الأمريكية على نشر الفوضى في طهران من خلال تقديم رشى للساسة ورجال الدين والصحفيين وحشد أنصار ومناهضي مصدق ضد بعضهم البعض. لم يكن من المهم للاستخبارات الأمريكية من يفوز في هذه المعركة لكن المهم كان وضع الشاه في صورة منقذ الشعب الذي يعمل مع الجيش الموالي له على إعادة النظام والهدوء للبلاد.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    الفرار إلى روما

    غادر الشاه البلاد متخوفا من إمكانية تدهور الأوضاع بعد فشل محاولات الانقلاب الأولى في الخامس عشر من آب/ أغسطس1953. وتصاعد الصراع على السلطة بإلقاء مصدق القبض على بعض الشخصيات وإعلانه مكافأة لمن يعثر على الجنرال زاهدي.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    انتصار وثقة

    بدا مصدق في الثامن عشر من آب/ أغسطس 1953 وكأنه المنتصر الواثق من نفسه ورغم أنه كان يتحسب لمؤامرة من الشاه والبريطانيين إلا أنه لم يتخيل إمكانية تورط الولايات المتحدة أيضا فيها. وفي اليوم التالي طالب مصدق أنصاره بالبقاء في منازلهم لتجنب تدهور الموقف في شوارع طهران.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    تغيير مفاجئ بيد أمريكية

    نجح رجل المخابرات الأمريكية، روزفلت مجددا في حشد الناس الذين خرجوا في التاسع عشر من آب/ أغسطس للشوارع معلنين تأييدهم للشاه. وبدأت قوات الشرطة والجيش في إطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين للشاه الذين اقتحموا وزارة الخارجية ومركز الشرطة.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    مواجهات شديدة أمام منزل مصدق

    توجهت أعداد كبيرة من البشر إلى منزل مصدق لتندلع مواجهات شديدة بين أنصاره ومعارضيه مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص. وفر مصدق من سور حديقة منزله بعد أن اقتحمه أنصار الشاه ليسلم نفسه بعد ذلك للسلطات.

  • Iran Schah Reza PAHLAVI

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    ديكتاتور بمباركة أمريكية

    عاد الشاه من روما في الثاني والعشرين من آب/ أغسطس عام 1953 ليكون بعد ذلك نظاما عسكريا ديكتاتوريا كان يحظى بتأييد واسع من الولايات المتحدة التي ساعدته في تشكيل جهاز المخابرات (سافاك) كما أن تأميم قطاع النفط عاد بنفع كبير على شركات أمريكية.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    نهاية مصدق

    بعد اعتقاله تم تقديم مصدق للمحكمة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم إطلاق سراحه في كانون الأول/ ديسمبر 1956 ليعود بعدها إلى منزله تحت رقابة من المخابرات. لم يسمح لمصدق بمغادرة قريته حتى وفاته في الخامس من آذار/ مارس 1967.

    الكاتب: توماشس لاتشان / محمد رشاد عطالله / إبتسام فوزي


مختارات

تعويضات مالية كبيرة لرهائن السفارة الأمريكية في إيران  

واشنطن: اختيار سفير إيران للأمم المتحدة "غير قابل للتنفيذ"

أعلنت واشنطن أنها أبلغت السلطات الإيرانية أن اختيارها لحميد أبو طالبي سفيرا لطهران في الأمم المتحدة شيء "غير قابل للتنفيذ"، بالنظر إلى دوره المزعوم في احتجاز رهائن أمريكيين عام 1979. (08.04.2014)  

إيران: مظاهرات في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية

احتشد الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين مرددين شعارات مناهضة لواشنطن اليوم عند مقر السفارة الأمريكية السابق في طهران في الذكرى الـ 34 لبداية أزمة الرهائن. وهي التظاهرات التي تناقض مسعى الرئيس روحاني للتقارب مع واشنطن. (04.11.2013)  

ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

في التاسع عشر من آب/ أغسطس عام 1953 قامت المخابرات الأمريكية بانقلاب على محمد مصدق، أول رئيس وزراء إيراني منتخب ديمقراطيا وأعادت الشاه إلى الحكم. وكان مصدق قد قام بتأميم شركات البترول التابعة لبريطانيا. (19.08.2013)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Beziehungen Iran Deutschland

العلاقات الألمانية الإيرانية.. تاريخ من الود والأزمات 11.05.2019

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران وصف "الشيطان الكبير" أو "الدولة المارقة"، جمعت بين ألمانيا وإيران علاقات ودية جيدة تميزت بالنشاط والحيوية والتعاطف بينهما، رغم صعوبة بعض الأوقات من تاريخ علاقات عريقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  