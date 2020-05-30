 مظاهرات أمريكا.. مئات المعتقلين وحظر التجوال في 25 مدينة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مظاهرات أمريكا.. مئات المعتقلين وحظر التجوال في 25 مدينة

لا تزال وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد تثير تداعيات خطيرة في الولايات المتحدة، إذ تم إعلان حالة الطوارئ في 25 مدينة واعتقال المئات من المتظاهرين، في وقت ندّد فيه الرئيس ترامب بما يجري.

مظاهرات تحوّلت لأعمال عنف في الولايات المتحدة

تشهد الولايات المتحدة اضطرابات خطيرة لم تعرف لها مثيلا منذ عقود

ألقت الشرطة الأمريكة القبض على ما يقرب من 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات بسبب وفاة جورج فلويد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت، لكن من المرجح أن يكون الرقم الفعلي للمعتقلين أكبر مع استمرار الاحتجاجات  ليلة السبت وصباح الأحد.

ولفظ فلويد، 46 عاماً، وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية، أنفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا يوم الاثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وتم تداول شريط فيديو يوثق للجريمة على مدار واسع، وقد ألقي القبض لاحقاً على الضابط ويواجه اتهام بجريمة قتل من الدرجة الثالثة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم عن حالة الطوارئ في لوس أنجلس، مؤكداً أنه سمح بوصول تعزيزات أمنية إلى المدينة بعد اشتداد وتيرة المظاهرات. ويقوم 2500 جندي من الحرس الوطني بدوريات في شوارع مجموعة من الولايات.

وحسب شبكة سي أن أن، فقد تمّ إعلان حظر التجوال في 25 مدينة بـ 16 ولاية، ومن أبرز هذه المدن سان فرانسيسكوو أتلانتا وشيكاغو وفيلاديليفيا وكولومبيا وناشفيل وسياتل، كما فُرض حظر تجوّل ليلي في ولاية كنتاكي.

وندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة، معتبراً أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".

وتحدث ترامب في تصريحات صحفية بمركز كينيدي الفضائي في فلوريدا عن أن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة"، لكنه أضاف أنّ ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة والعدالة، وليس الكراهية والفوضى".

احتجاجات في نيويورك

شارك الأمريكيون من أصول إفريقية بقوة في المظاهرات

وحسب شبكة سي أن أن، توجد الاحتجاجات في حوالي 30 مدينة على الأقل، ويطالب المحتجون بمحاكمة رجال الشرطة الأربعة الآخرين الذين كانوا حاضرين إبان وفاة فلويد.

وحذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بالفعل سكان مينيابوليس من أنهم يجب أن يتوقعوا المزيد من العنف، داعياً السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر "الإرهاب والدمار".

وكان ترامب قد اتهم مجموعة من المتظاهرين بأنهم "مجرمين يساريين متطرفين"، متهماً شبكة "أنتيفا" وهي مجموعة تروج للفوضى المسلحة، بالوقوف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل فلويد.

بدوره أدان المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر. وقال بايدن في بيان إن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق مدن وتدمير مجاني".
وأكد أن "العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك".
وفي لوس أنجليس، أطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع متظاهرين أضرموا النار في سيارة للشرطة، كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك.

وتعد ليلة الجمعة الماضية إحدى أسوأ ليالي الاضطرابات الأهليّة منذ عقود، إذ تمّ إحراق سيّارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها.

إ.ع/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 06:10

الولايات المتحدة الأمريكية: حي واشنطن الفقير بين كورونا والعنف

مختارات

المظاهرات تتسع وتعم مدن أمريكية عدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد

أمام البيت الأبيض وفي مدن أمريكية عدة كديترويت ونيويورك تواصلت وتوسعت المظاهرات احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس. (30.05.2020)  

مواضيع ذات صلة

USA Atlanta | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

المظاهرات تتسع وتعم مدن أمريكية عدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد 30.05.2020

أمام البيت الأبيض وفي مدن أمريكية عدة كديترويت ونيويورك تواصلت وتوسعت المظاهرات احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس.

USA Nationalgarde in Minneapolis

ترامب يهدد بنشر الجيش لوقف الاحتجاجات ضد الشرطة في منيابوليس 30.05.2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش بإمكانه التدخل سريعا لمواجهة الاحتجاجات ضد الشرطة، داعيا حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية "وتفعل ما يجب القيام به".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  