 مطالب في ألمانيا بالاعتراف بتشويه الأعضاء التناسلية كأساس للجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2023

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مطالب في ألمانيا بالاعتراف بتشويه الأعضاء التناسلية كأساس للجوء

نشرت صحيفة ألمانية تصريحات لوزيرة محلية تدعو فيها لاعتبار تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والسيدات موجباً للحصول على حق اللجوء والحماية.

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية لتكافؤ الفرص في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، أميناتا توريه، إلى الاعتراف غير المقيدبتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأساس للجوء في ألمانيا، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونغ اليوم الأربعاء (19 تموز/يوليو 2023).

مختارات

أغلق السودان إحدى الصفحات السوداء في قوانينه، بتأكيده على تجريم ختان الإناث، وهي ظاهرة عانت منها 87 في المئة من نساء السودان.

وقالت توريه للصحيفة في مقابلة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقا: "إذا أرادت الحكومة الاتحادية تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة دون قيد أو شرط، فإن هذا يعني أنه يجب الآن إيلاء

مزيد من الاهتمام لحقوق النساء والفتيات اللاجئات ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كأساس للجوء"، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النساء والفتيات على دراية أفضل بحقوقهن.

وأضافت توريه أن "مجرد حقيقة أن العديد من المتضررات لا تعرفن حقوقهن بالضبط أو لا تجرأون على معالجة القضية علانية يمكن أن يقلل من فرصهن في إجراءات اللجوء .. لذلك، يجب تدريب موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل خاص لمعالجة وضع طالبات اللجوء بحساسية".

خ.س/ح.ز (د ب أ)

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    الختان بشفرة حلاقة أحيانا !

    هذه القابلة ختنت 4 فتيات في مناسبة واحدة بمدينة ماريغات بمقاطعة بارينغو في كينيا عام 2014 . الختان في هذه المناطق مقترن ببلوغ الفتاة سن البلوغ. هنا لا يمكن أن تتزوج الفتاة ما لم يجر ختانها. ورغم المنع الرسمي لهذه الممارسة بسبب ضغط الأمم المتحدة، ما زالت تمارس في بعض المناطق.

  • Somalia Genitalverstümmelung Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ختان الفتيات منذ التاسعة في الصومال

    في الصومال، تختن الفتيات منذ سن التاسعة، في الصورة تظهر فاي محمد بعد خمسة أيام من ختانها عام 2004 . تقول للمصورة إن كل حركة حتى وإن كانت شهيقا تسبب لها آلاما لا تطاق.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    استعدادات للمناسبة وكأنها زفاف!

    نساء وأطفال من قرية بارينغو بمدينة مايغات بكينيا يتحلقون حول النار خلال ساعات الفجر الأولى بانتظار انطلاق مراسم الختان التي تشمل بضع فتيات. نحو ربع فتيات ونساء كينيا جرت لهن عمليات ختان مثل هذه.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    المقاومة مستحيلة هنا !

    يشجع أفراد قبيلة بوكوت فتياتهم على الخروج إلى مكان حفل الختان، والاستحمام لإجراء المراسم.الرافضات لهذه الممارسة لا خيار أمامهن في النهاية سوى الهرب أو الرضوخ لإرادة القبيلة وقبولهن لتشويه أعضائهن التناسلية.

  • Ägypten Sohair el-Batea (picture alliance/AP Photo)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    أطباء في مصر يفعلون ذلك أحيانا!

    في عام 2014 أجريت عملية ختان لفتاة عمرها 13 عاما بقرية درب بيكتاريس في محافظة الدقهلية بمصر. نفذ العملية طبيب رسمي ما زال يمارس عمله. سهير الباتيا التي جرى ختانها فارقت الحياة بسبب العملية. في الصورة بعض من أقارب القتيلة.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صاغرات بانتظار شفرة القابلة !

    فتيات قبيلة بوكوت يجلسن صاغرات داخل كوخ صغير بانتظار بدء مراسم الختان. أعراف القبيلة تتحدى قوانين دولة كينيا التي منعت هذه الممارسة منذ عام 2011.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    عين ناقدة تراقب تنفيذ شعائر التشويه البدني!

    على البنات أن يستجمعن شجاعتهن لمواجهة اللحظة المؤلمة الحاسمة، وخير من يدعم صمودهن بوجه العذاب الدامي أقرانهن من الأقارب والصديقات. بهذه المذبحة تكون الفتاة مشروع عروس .

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صخرة دامية هي مذبح أنوثة الفتاة !

    تتنوع طرق الختان باختلاف القابلات القائمات بها وباختلاف القبائل والمناطق، أحيانا يُزال بظر البنت بأكمله، وفي أماكن أخرى تقطع مشافر المهبل، وفي أحيان أخرى تزال كافة أجزاء اللذة ويخاط مكانها لإلغاء أيّ أحتمال تلذذ قد تشعر به الفتاة أثناء المواقعة الجنسية.

  • Irak Kurdistan Genitalverstümmelung im Norden Iraks (DW/F. Neuhof)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    قرى كردستان العراق يشيع فيها ختان الإناث

    قابلة سابقة مارست ختان الإناث في إقليم كردستان العراق. ما زال هذا التقليد متبعا في بعض القرى النائية على الحدود مع تركيا وإيران، وتفارق الحياة بسببه بعض الفتيات. لكن المدن الكردية الكبيرة لا تشهد مثل هذه الممارسات.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    طلاء الجسد باللون الأبيض

    تقاليد بعض القبائل الأفريقية تحتم أن يُطلى جسد البنت بلون أبيض. يُراعى هذا الطقس بدقة ولا تُراعى حقيقة أن البنت قد تموت بسبب النزيف أو بسبب التهاب الجرح، ولا توجد أصلا معقمات أو وسائل لوقف النزيف. في كينيا هناك دوريات شرطة جوالة، تداهم مناسبات الختان في بعض القرى وتمنعها وتعاقب منفذيها.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ضحية ستبقى تعاني مدى حياتها !

    بعد تنفيذ الختان، تُلفُ الضحايا بجلود الحيوانات ويسقن إلى أكواخهن بعد أن أصبحن عرائس جاهزات لمن يطلبهن حسب أعراف القبيلة. يشيع اعتقاد خاطئ أنّ المرأة المختونة أكثر قدرة على الإنجاب. حتى عمليات التجميل الحديثة غير قادرة على إصلاح الخراب الناتج عن الختان. إعداد: أندريا شمت/ ملهم الملائكة


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في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث: الكفاح ضده مستمر في ألمانيا أيضًا

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