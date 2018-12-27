 مطالب بتحرر مساجد الأتراك في ألمانيا من نفوذ الدولة التركية | أخبار | DW | 12.01.2019

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أخبار

مطالب بتحرر مساجد الأتراك في ألمانيا من نفوذ الدولة التركية

بعد مؤتمر مثير للجدل حول الإسلام في ألمانيا عقد في مدينة كولونيا مطلع الشهر الجاري، طالبت حكومة شمال الراين ويستفاليا اتحاد المساجد الإسلامية التركية "ديتيب" بالتحرر من التبعية للدولة التركية والخروج من نفوذها المباشر.

Deutschland Köln Tag der Offenen Moschee (DW/Julia Vergin)

بعد مؤتمر إسلامي مثير للجدل، عُقد في كولونيا مطلع العام الجديد (2019)، طالبت حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، بما فيهم المسلمين، اتحاد المساجد التركية الألماني "ديتيب" بالتحرر من التبعية للدولة التركية والابتعاد عن تأثيرها المباشر. وقال متحدث باسم حكومة شمال الراين ويستفاليا لصحيفة "غنرال أنتسايغر" في بون في عدد السبت ( 12 كانون ثان/ يناير 2019): "فقط عندما تكون هناك خطوات ملحوظة على هذا الطريق، يكون من الممكن البت في أشكال مختلفة من التعاون".

مختارات

تسعى الحكومة الألمانية ومنذ فترة ليست بالقصيرة من أجل وضع التمويل الخارجي لمساجد المسلمين في البلاد تحت الرقابة بهدف وقفه في المستقبل. ولهذا الغرض تجري برلين محادثات خصوصا في منطقة الخليج، حيث يتعدى الأمر حدود المال. (31.12.2018)

كشفت تقارير إعلامية أن برلين طلبت من دول خليجية إبلاغها مسبقا بالمساعدات والتبرعات التي تُقدم للمساجد في ألمانيا، وبأن الاستخبارات تراقب الأمر عن كثب. من ناحيته يعتزم المجلس المركزي للمسلمين مناقشة ضريبة المسجد المقترحة. (28.12.2018)

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، للصحيفة نفسها: "سيكون من المؤسف حقا إذا لم يفهم اتحاد "ديتيب" مؤشرات العصر ويعمل كل شيئ من أجل تطوير وترسيخ طائفة مسلمة ألمانية". وبالنسبة للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، حسب مزيك، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك إسلام بطابع ألماني أو أوروبي.

وتابع مزيك أنه "في تاريخ الإسلام على مدى 1400 عام كانت هناك دائما مفاهيم بطبائع مختلفة على الأقل من الناحية الحضارية ولكن أيضا من ناحية التفسيرات اللاهوتية. كما أن هناك مفاهيم مختلفة فيما يخص تأهيل أئمة المساجد". وبحسب مزيك، فإن وزارة الشؤون الدينية التركية "ديانات" تعد حاليا 400 إمام يتكلمون اللغة الألمانية في تركيا، مشيراً إلى "أننا نرغب في إعداد وتأهيل الأئمة هنا في ألمانيا".

وتعرض اتحاد "ديتيب" لانتقادات شديدة عقب التنظيم المؤتمر الإسلامي المذكور. وقد شارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن الإخوان المسلمين، كما لم يعلن "ديتيب" شيئا عن المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام وعقد في أروقة مسجده المركزي في كولونيا. وكان من بين المنظمين للمؤتمر دائرة الشؤون الدينية الحكومية التابعة للدولة التركية، ما أثار انتقادات واسعة في ألمانيا.

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا

وفي البيان الختامي رفض المشاركون في المؤتمر مطالب خاصة بأن يكون المفهوم الديني عن الإسلام متناغما مع نمط الحياة في المجتمعات الأوروبية. وخرج المؤتمر بوجهة نظر بهذا الخصوص مفادها "أن منهاجاً إسلامياً تحت مسمى "إسلام ألماني"، يتناقض مع التعاليم العامة للإسلام. 

ح.ع.ح/ص. ش ( ك.ب.أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا  

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا 27.12.2018

اقترح عدد من نواب البرلمان الألماني فرض ضريبة على مساجد المسلمين أسوة بضريبة الكنيسة للكاثوليك والإنجيليين. ويهدف الاقتراح إلى الحد من تأثير التمويل الأجنبي للمساجد في ألمانيا وتعزيز التوجه المحلي للمساجد. وتحظى الكثير من الاتحادات الاسلامية والمساجد في ألمانيا بتمويل من دول الخليج وتركيا، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للجدل ودعم تكوين مجتمعات موازية.

Sehitlik Moschee in Berlin

تقارير: برلين تسعى لتشديد الرقابة على التمويل الخليجي للمساجد 28.12.2018

كشفت تقارير إعلامية أن برلين طلبت من دول خليجية إبلاغها مسبقا بالمساعدات والتبرعات التي تُقدم للمساجد في ألمانيا، وبأن الاستخبارات تراقب الأمر عن كثب. من ناحيته يعتزم المجلس المركزي للمسلمين مناقشة ضريبة المسجد المقترحة.

Köln Moschee Imame

ألمانيا ـ انتقادات للاتحاد الإسلامي التركي بسبب الإخوان المسلمين 09.01.2019

لمحت وزارة داخلية ولاية بافاريا إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) تحت مراقبة هيئة حماية الدستور، وذلك بعد مشاركة ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في ندوة لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا.

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