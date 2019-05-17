 مطالب أوروبية عراقية لإقامة محكمة خاصة لمقاتلي داعش في العراق | سياسة واقتصاد | DW | 07.06.2019

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سياسة واقتصاد

مطالب أوروبية عراقية لإقامة محكمة خاصة لمقاتلي داعش في العراق

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم يقبعون في السجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة.

Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag | Prozess Kulbhushan Jadhav (Reuters/E. Plevier)

المنادون المتحمسون لإقامة محكمة خاصة بمجرمي تنظيم داعش يأتون من السياسة السويدية. فوزير الداخلية السويدية ميكاييل دامبيرغ مثلا يقترح بإلحاح هذا النوع من المحكمة. "لا يحق أن يفلت مجرم تابع لداعش من العقاب"، كما قال دامبيرغ خلال مؤتمر لخبراء دوليين من أوروبا الاثنين في ستوكهولم. والجمعة سيعكف وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال لقاء في لوكسمبورغ لأول مرة على الاهتمام بهذا الموضوع.

ظروف فوضوية في معسكرات

ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش تحتجز سوريا والعراق عشرات الألاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم داخل سجون ومعسكرات وفي ظروف سيئة. وتسبب لقطات متلفزة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة فزعا للمشاهد، إذ تظهر نساء منقبات يلفهن السواد مع أطفالهن، بينهن الكثير من الأيتام يقبعون تحت درجات حرارة مرتفعة، ومن الصعب النوم داخل الخيام الساخنة. ويريد السوريون والأكراد والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية. لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين، لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطيرين.

500 سجين من ألمانيا

فمن ألمانيا وحدها انضم في السنوات الأخيرة أكثر من ألف رجل وامرأة إلى ما يُسمى تنظيم داعش في سوريا والعراق. وواحد من كل خمسة لقي حتفه، وواحد من بين ثلاثة رجع إلى ألمانيا. وحوالي 500 ينتظرون وراء قضبان المعتقلات العودة إلى ألمانيا، وغالبيتهم رعايا ألمان. وسلطات الأمن الألمانية تعتبر أن نحو 20 منهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وبالتالي فإن المسؤولين السياسيين يتهربون من إعادتهم إلى ألمانيا، لاسيما وأن الملاحقة الجنائية صعبة في ألمانيا بسبب التحقيقات المعقدة لجهاز الاستخبارات الألماني في سوريا والعراق.

Syrien Flüchtlingslager al-Hol (picture-alliance/dpa/M. Alleruzzo)

معسكر احتجاز الهول في سوريا

رجال القانون لا يرون إشكالية

وتحت ظروف معينة يرى رجل القانون روبرت شولتس أنه من الممكن إقامة محكمة دولية مستقلة تعمل "حسب نموذج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". والشرط الأساسي هو بالطبع اعتماد "اتفاق قانوني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي يستبعد عقوبة الإعدام". والمحكمة، حسب شولتس يجب ان تتكون من قضاة من العراق والبلدان الأصلية لمقاتلي داعش.

من السهل ضبط الجنح

ويعتبر روبرت شولتس أن هناك فوائد كثيرة لإقامة محكمة في العراق بغية ضمان الأدلة بوتيرة أسرع والدفع بالتحقيقات إلى الأمام وجلب شهود أحسن مما هو ممكن في الخارج. وحتى الحكومة العراقية لها اهتمام كبير بمحاكمة الاسلاميين الأجانب الذين قتلوا الكثير من المواطنين العراقيين. وهناك عرض من الحكومة في بغداد لإقامة سجن جديد لألفي مقاتل من داعش يكلف 100 مليون دولار يدفعها الأوروبيون.

انتقاد من حزب اليسار

وتفيد صحيفة "دي فيلت" أن الحكومة الألمانية مستعدة للتباحث فيما يخص فكرة المحكمة الخاصة. وحتى حزب اليسار لا يرفض مبدئيا محكمة دولية. وتقول متحدثة باسم الحزب أنه يجب محاكمة مقاتلي داعش السابقين الألمان في ألمانيا باعتبار أن المحاكمة في العراق ليست إلا حلا ثانيا، وهي لا تستبعد إقامة محكمة خاصة.

أودو باور/ م.أ.م

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر دجلة الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


 

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