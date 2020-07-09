مطالبة بتعويضات.. أسرة جورج فلويد تقاضي مدينة منيابوليس

رفع أحد أمناء عائلة جورج فلويد، الذي توفي في 25 مايو/أيار الماضي بعد أن جثم شرطي من مدينة منيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا، دعوى قضائية ضد المدينة وأربعة من ضباطها في المحكمة الاتحادية أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2020) بغية الحصول على تعويضات مالية.

وأثار موت فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بوحشية الشرطة وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية وسط جائحة فيروس كورونا ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد الثلاثاء بإدارات الشرطة الأمريكية وهون من عنف الشرطة ضد المواطنين السود قائلا إن "أعدادا أكبر من أصحاب البشرة البيضاء" قتلوا أيضا على يد ضباط الشرطة.

ع.ش/ و. ب (رويترز، د ب أ)