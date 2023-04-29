مطالبات لألمانيا بعدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا

طالبت منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بحماية حقوق اللاجئين قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المقبل لوزراء داخلية دول التكتل.

ونشرت المنظمة اليوم السبت (6 مايو/آيار 2023) دعوة قالت فيها "داخل المخيمات النائية المغلقة على أطراف الاتحاد الأوروبي، لا يدور الأمر حول منح الحماية (للاجئين)".

وأضافت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة أن تخضع الباحثين عن الحماية هناك لإجراءات سريعة، ليصبح الكثيرون في نهايتها معرضين لخطر الترحيل إلى ما يعرف بـ "دولة ثالثة آمنة"، مشيرة إلى أن الخطط الحالية لمجلس وزراء داخلية التكتل لا تهتم بما إذا كان طالب الحماية سيجد في هذه "الدولة الثالثة الآمنة" فرصة حقيقية لحماية آدمية.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل سيتناول التعديل المثير للجدل منذ سنوات لنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وتعد الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والدول التي يستهدفها الكثير من طالبي اللجوء كألمانيا، في طليعة الدول الأعضاء التي لديها مصلحة كبيرة في سرعة التوصل إلى اتفاق في هذه القضية نظراً لانتخابات أوروبا التي ستجرى في العام المقبل.

وتسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بناء على تنسيق مع شركاء الائتلاف الحاكم، إلى العمل على تسجيل طالبي اللجوء على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وتحديد هوياتهم على نحو أكثر موثوقية من ذي قبل.

ومن المقترحات التي تمت مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي إلزام اللاجئين الذين ليس لديهم فرصة للحصول على حق الحماية، أو الذين لا يعانون اضطهادا سياسيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد إجراء مراجعة لوضعهم على ألا تستغرق هذه المراجعة أكثر من بضعة أسابيع بالإضافة إلى أن يتم لاحقا توزيع طالبي اللجوء المقبولين بين دول التكتل.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)