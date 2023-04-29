مطالبات لألمانيا بعدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا

طالبت منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بحماية حقوق اللاجئين قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المقبل لوزراء داخلية دول التكتل.
ونشرت المنظمة اليوم السبت (6 مايو/آيار 2023) دعوة قالت فيها "داخل المخيمات النائية المغلقة على أطراف الاتحاد الأوروبي، لا يدور الأمر حول منح الحماية (للاجئين)".
وأضافت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة أن تخضع الباحثين عن الحماية هناك لإجراءات سريعة، ليصبح الكثيرون في نهايتها معرضين لخطر الترحيل إلى ما يعرف بـ "دولة ثالثة آمنة"، مشيرة إلى أن الخطط الحالية لمجلس وزراء داخلية التكتل لا تهتم بما إذا كان طالب الحماية سيجد في هذه "الدولة الثالثة الآمنة" فرصة حقيقية لحماية آدمية.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل سيتناول التعديل المثير للجدل منذ سنوات لنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وتعد الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والدول التي يستهدفها الكثير من طالبي اللجوء كألمانيا، في طليعة الدول الأعضاء التي لديها مصلحة كبيرة في سرعة التوصل إلى اتفاق في هذه القضية نظراً لانتخابات أوروبا التي ستجرى في العام المقبل.
وتسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بناء على تنسيق مع شركاء الائتلاف الحاكم، إلى العمل على تسجيل طالبي اللجوء على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وتحديد هوياتهم على نحو أكثر موثوقية من ذي قبل.
ومن المقترحات التي تمت مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي إلزام اللاجئين الذين ليس لديهم فرصة للحصول على حق الحماية، أو الذين لا يعانون اضطهادا سياسيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد إجراء مراجعة لوضعهم على ألا تستغرق هذه المراجعة أكثر من بضعة أسابيع بالإضافة إلى أن يتم لاحقا توزيع طالبي اللجوء المقبولين بين دول التكتل.
ع.ح./ع.ج. (د ب أ)
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
إنقاذ في عرض البحر
هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
لا أمل
يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
الحياة في حقيبة سفر
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
أحدث أزمة
تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
وجهة اللاجئين.. أين؟
يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
قسوة العيش بلا مستقبل
لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
دعم ضروري من منظمات الإغاثة
ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
تعلم الاندماج
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