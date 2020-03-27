 مطالبات بحزمة مساعدات ثانية للاقتصاد الألماني وبخطة مارشال لأوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2020

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أخبار

مطالبات بحزمة مساعدات ثانية للاقتصاد الألماني وبخطة مارشال لأوروبا

طالبت هيئة صناعية رائدة في ألمانيا حكومة برلين بتقديم حزمة ثانية المساعدات للاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا المستجد. هذا فيما جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورزولا فون دير لاين، دعوتها لبرنامج مارشال لأوروبا.

تحاول الحكومة الألمانية محاصرة تداعيات كورونا على الاقتصاد

اتحاد غرف الصناعة والتجارة يطالب بمساعدات إضافية للاقتصاد الألماني

ذكر اتحاد غرف الصناعة والتجارة في بيان اليوم الأحد (5 نيسان/أبريل 2020) أن الاقتصاد الألماني يعاني من الجائحة أكثر مما كان عليه في منتصف آذار/مارس، عندما أقرت الحكومة حزمة مساعدات أولية. وقال إريك شفايتزر، رئيس الاتحاد: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ردود الفعل التسلسلية تتزايد عبر الاقتصاد .. ويعني هذا أننا يمكن أن نقيس كل يوم من جديد مدى تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الشركات."

مختارات

قرر دي جي ألماني أن يكسر قيود العزل المنزلي بسبب كورونا من خلال حفل موسيقي صاخب على الشرفات للترويح عن جيرانه، وعندما قدمت الشرطة كانت تصرفها مبعث مفاجأة للجميع. (02.04.2020)

ووفقاً لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية،  تخطط الحكومة الألمانية لتقديم برنامج تكميلي كبير يستهدف بشكل أساسي الشركات متوسطة الحجم.

وحسب المعلومات، فإن أحد تلك الإجراءات هو السماح للشركات متوسطة الحجم بالحصول على ائتمان تضمنه الدولة بنسبة 100% لفترة محدودة. وسيشهد ذلك أن تضمن الدولة ائتمانا بقرابة 300 مليار يورو. وقال شفايتزر "إن الدرع الواقي للحكومة يتضمن بالفعل أدوات جيدة من شأنها تخفيف الأزمة".

في غضون ذلك استبقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، المحادثات الحاسمة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي وجددت دعواتها من أجل الاستثمار الضخم في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه التكتل الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، وذلك في مقال رأي نشر اليوم الأحد. وكانت فون دير لاين قد اقترحت قبل عدة أيام إعادة النظر بشكل جذري في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 والتي يمكن أن تحاكي حزمة الإنعاش الهائلة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكتبت في مقال رأي بصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "نحتاج إلى خطة مارشال لأوروبا". وأضافت فون دير لاين إن ميزانية الاتحاد الأوروبي مقبولة في جميع الدول كأداة تعويض تضامني ويجب أن يجري تكييفها وفقًا للأزمة.

وبدت رئيسة المفوضية الأوروبية واثقة من أن أوروبا ستتعافى قريباً. وكتبت "أن المليارات الكثيرة التي يجب استثمارها اليوم لتجنب كارثة أكبر ستربط الأجيال". وأضافت أن هذا سيجدد أيضاً الشعور بالمجتمع داخل الدول الأوروبية في وقت الأزمات.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لدرء التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

م.أ.م/خ.س(د ب أ)

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. غير أن العزل المنزلي لا يعني بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة. (22.03.2020)  

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