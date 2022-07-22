مطار فرانكفورت يوجه طلبا خاصا لمسافريه.. ما هو؟

بعدما تلقت ضربة موجعة بسبب جائحة كورونا، بدأت حركة الطيران تستعيد حيويتها بقوة في الآونة الأخيرة، لاسيما مع فتح أغلب الدول لمجالها الجوي، ورغبة الناس في زيارة أماكن جعلت جائحة كورونا زيارتها أمراً شبه مستحيل.

ويزداد الضغط بشكل كبير على المطارات، التي تشهد منذ أسابيع تدفق أعداد كبيرة من المسافرين. ففي مطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا يتوقع أن يصل عدد المسافرين في بعض الأيام إلى نحو 200 ألف مسافر، حسب ما أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وأمام ازدياد عدد المسافرين، تزداد أيضاً احتمالية ضياع أمتعة بعض المسافرين. وفي هذا الصدد، طلب شتيفان شولت الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت (شركة نقل تدير مطار فرانكفورت)-طلب- من المسافرين عدم السفر بحقائب سوداء لتجنب فوضى الحقائب. وقال شتيفان شولت (62 عاماً) إن "الكثير من المسافرين يسافرون بحقيبة سفر سوداء، مما يجعل التعرف عليها يستغرق وقت طويلاً"، وفق ما أورده موقع شبكة "إر ت ل" الألمانية.

وأشار موقع "20 دقيقة" أنه يجب وضع علامة على حقائب السفر السوداء على غرار ملصقات أو حزام أمتعة ملون. وأضاف أنه يمكن أيضاً تمييز حقائب السفر ببيانات العنوان حتى يسهل العثور عليها في حالة الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها.

ويتجاوز عدد الحقائب المكدسة حالياً في مطار فرانكفورت أكثر من 2000 حقيبة، حيث تتواجد هذه الحقائب في قاعة خاصة. وتأمل السلطات أن يستخدم المسافرون حقائب سفر ملونة من أجل تفادي الفوضى وتخفيف العبء على العاملين في المطارات، خاصة وأن بعضها يعاني من نقص كبير في العاملين.

ر.م/