يعد مطار أورلي ثاني أكثر المطارات الفرنسية ازدحاما من حيث حركة الركاب حيث بلغ عدد الأشخاص الذين سافروا عبره في سنة 2011 ما يناهز 27 مليون راكبا. وهذا راجع لكون المطار يوفر رحلات إلى مختلف الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

يقع مطار أورلي على بعد 13 كيلومترا من العاصمة الفرنسية باريس وكان هو المطار الرئيسي في باريس قبل بناء مطار شارل ديغول. يعود إنشاء المطار إلى سنة 1932 وتم تدميره في الحرب العالمية الثانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا التي اتخذته محطة للقتال قبل أن يتم إصلاحه بعد 4 سنوات من انتهاء الحرب.