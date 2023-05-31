 مضيق ملقا الآسيوي.. "معضلة" تهدد طموحات الصين العالمية! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.05.2023

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سياسة واقتصاد

مضيق ملقا الآسيوي.. "معضلة" تهدد طموحات الصين العالمية!

تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟

سفينة صينية احتجزتها ماليزيا (29.05.2023)

المضيق محاط إما بدول محايدة مثل ماليزيا وإندونيسيا أو دول حليفة للولايات المتحدة مثل سنغافورة. في الصورة سفينة صينية احتجزتها ماليزيا

في الوقت الذي تتنامى فيه القوة الصينية اقتصاديًا وعسكريًا وتتمدد إقليميًا ودوليًا، تعترف الصين  صراحة بوجود "نقطة ضعف خطيرة" تمثل تهديدًا لطموحاتها؛ وهي مضيق ملقا الذي أطلق عليه الرئيس الصيني السابق هو جينتاو تعبير "معضلة ملقا".

مختارات

فهذا المضيق الموجود في جنوب شرق آسيا يمثل طريقًا لأغلب إمدادات الصين من الطاقة والمواد الخام، وطريقًا لأغلب صادراتها إلى الشرق الأوسط  وأوروبا. في الوقت نفسه فإنه محاط إما بدول محايدة مثل ماليزيا وإندونيسيا أو دول حليفة للولايات المتحدة مثل سنغافورة، إلى جانب سهولة إغلاقه بإمكانيات بحرية بسيطة، ما يعني حرمان الصين من أحد أهم شرايين قوتها الاقتصادية. ولهذا بدأت الصين الترويج لمبادرة الأمن العالمي التي تستهدف إقامة شراكة أمنية مع الدول المحيطة في المنطقة ما يمكن أن يقلل من تأثيرات "معضلة ملقا".

وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال المحلل الاستراتيجي في مركز نيكولاس سبايكمان الدولي للتحليل الجيوسترتيجي، هو تينغ هونغ، إن مضيق ملقا يربط بين بحر أندمان والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ وهو ما يجعله طريقًا بحريًا مهمًا لناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال، وسفن الحاويات ومختلف أنواع الشحنات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ويمر عبر هذا المضيق حوالي ربع تجارة العالم من السلع، وثلث إجمالي تجارة النفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى وهو ما يجعله ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية بعد مضيق هرمز. كما أن حوالي 80% من صادرات الصين تمر عبر هذا المضيق وهو ما يعني أن مصير الصين الاقتصادي يعتمد بشدة على استقرار الأوضاع فيه.

ويتراوح اتساع المضيق بين 65 و250 كيلومترًا وهو ما يعني قدرة الدول القريبة التي تمتلك قوة كافية على غلقه بسهولة، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا بالنسبة للصين في ضوء حقائق الأوضاع السياسية في المنطقة. فالمضيق، كما ذكر من قبل، محاط إما بدول محايدة مثل ماليزيا أو حليفة للولايات المتحدة مثل سنغافورة أو لديها توترات جيوسياسية مع الصين مثل الهند التي انضمت مؤخرًا إلى الحوار الأمني الرباعي الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم بريطانيا وأستراليا ويستهدف التصدي للنفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

قلق الصين من القوة الأمريكية حول المضيق
في الوقت نفسه فإن البحرية الأمريكية ممثلة في الأسطولين السابع والخامس اللذين يعملان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط، هي القوة الوحيدة القادرة على حماية خطوط المواصلات البحرية الممتدة من أفريقيا إلى شرق آسيا. معنى ذلك أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة كبيرة على السيطرة على مضيق ملقا وهو أمر مقلق للغاية بالنسبة لبكين، بحسب هو تينج هونج الذي ينحدر من هونغ كونغ.

ناقلة نفط في مضيق هرمز

يعد مضيق ملقا ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية بعد مضيق هرمز



في المقابل تنشط البحرية الصينية على مسافة بعيدة من المضيق. وإذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات لمتحدة أو دول المنطقة، كأن تقرر الصين غزو تايوان، فإن الأخيرة تستطيع إغلاق المضيق وهو ما سيؤدي إلى اضطراب شديد في تدفق الطاقة والمواد الخام وحركة التجارة للصين، بما يمكن أن يزيد من تكلفة مواصلة الصين السعي لتحقيق طموحاتها كقوة عظمى، أو إشعال حرب في المنطقة، ناهيك عن العواقب الخطيرة لمثل هذا التصعيد على اقتصادها.

وتعترف الصين بالعمل على تقليل آثار أي إغلاق محتمل للمضيق إلى الحدود الدنيا من خلال تنويع مصادر إمدادات الطاقة. وبدأت بكين إقامة خطوط موصلات برية دولية وإقامة شراكات في مجال الطاقة مع روسيا وباكستان وميانمار ودول عربية وآسيوية أخرى لا تميل سياسيًا إلى الولايات المتحدة، لكي تضمن استمرار حصولها على احتياجاتها من مصادر الطاقة في أوقات التذبذب.

كما رصدت الصين أموالًا باهظة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. ورغم كل تحركاتها مازال نجاح الصين الاقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع التصنيع كثيف استهلاك الطاقة، كما أنه لايزال من الصعب على جهود تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مواكبة النمو السريع في الطلب على الطاقة.

لذلك مازالت الصين تعتمد على وارداتها من الطاقة، وهي الآن أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم وثاني أكبر دولة مستهلكة له. كما تشير الدراسات إلى أنه مع زيادة الطلب على الطاقة سيزيد مستوى اعتماد الصين على النفط الأجنبي إلى أكثر من 80% عام 2030، مقابل 65% في عام .2016  معنى ذلك أنه من غير المحتمل استغناء الصين عن استيراد النفط من الدول الأخرى باستخدام الطرق البحرية في المستقبل القريب.

جهود صينية لحل المعضلة
كما أن الصين يمكن أن تواجه صعوبات جمة في إيجاد طرق بديلة لمضيق ملقا المعروف باعتباره مضيقًا ضحلًا.  فالمضايق الأخرى في المنطقة أصعب بالنسبة لحركة الملاحة بسبب قلة عمقها، أو طولها الذي يزيد تكلفة الشحن، أو حتى صعوبة استخدامها خلال فترات طويلة من العام مثل ممر القطب الشمالي في شمال روسيا والذي تغطيه الثلوج أغلب فترات العام.

انقطاع طريق الحرير بسبب الحرب

ورغم أن "معضلة ملقا" قد تمثل تهديدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للصين، فإن مبادرة الأمن العالمي يمكن أن تساعد الصين في تجنب هذا الخطر. وفي عام 2022 اقترحت الصين مبادرة الأمن العالمي أثناء انعقاد منتدى بواو الآسيوي، وطرحت ورقة بشأن مفهوم المبادرة في كانون الثاني/يناير 2023. وتعكس المبادرة تركيز الصين المتزايد على التعاون من أجل المحافظة على الأمن الدولي. كما أنها تمثل محاولة لإعطاء انطباع برغبة الصين في "مساعدة الدول الأخرى على تحقيق الاستقرار السياسي".

في الوقت نفسه شددت الصين في الورقة على  الحاجة إلى مزيد من التواصل مع مناطق مثل جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ والشرق الأوسط. وهذه المناطق تعتبر لاعبين أساسيين في مضيق ملقا. ويعني هذا أن نجاح الصين في تعزيز العلاقات الأمنية مع هذه المناطق وفقا للمبادرة، يتيح لها بناء التزامات أمنية مشتركة وإضعاف  الشراكات الأمنية للولايات المتحدة مع الدول المحيطة بالمضيق.

كما يمكن للصين فيما بعد تشكيل تكتل إقليمي مناوئ للهيمنة الأمريكية في المحيط الأمني مع دول لا ترتبط بعلاقات جيدة مع واشنطن. وهذا السيناريو يمكن أن يساعد الصين في الضغط على الولايات المتحدة وحرمانها وحلفائها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي من القدرة على غلق المضيق، وبالتالي تقليل مخاطر "معضلة ملقا".

لكن هذه الطموحات الصينية تصطدم بالتأكيد بشكوك العديد من دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بكين وهو ما يقلص فاعلية مبادرة الأمن العالمي، في تجنيب الصين "معضلة ملقا". كما أن تزايد السلوك العدواني الصيني تجاه دول المنطقة بدد ثقة بعضها في المبادرة وبخاصة تلك الدول التي لديها نزاعات حدودية برية وبحرية مع الصين مثل الفلبين.

وفي هذه الحالة يمكن أن تظهر الولايات المتحدة كشريك أمني موثوق فيه أكثر من الصين، على الأقل لأنه ليس لها  أي نزاعات حدودية يمكن أن تهدد هذه الدول. ويعني هذا في النهاية أن الصين لن تجد حلًا قريبًا لـ"معضلة ملقا"، وسيظل جزء كبير من طموحاتها تحت رحمة  استقرار مضيق ملقا وحرية الملاحة فيه.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة