مضيق باب المندب

مضيق بحري يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، المسافة بين ضفتيه 30 كم، وله أهمية إستراتيجية من خلال إطلالته على حوض البحر الأحمر الجنوبي، فيما تطل قناة السويس على شمال حوضه الشمالي.

ممر مائي دولي تستخدمه بشكل أساسي السفن التي تنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. ولليمن أفضلية السيطرة على الممر لامتلاكه جزيرة بريم، لكن الأمم المتحدة تنظم موضوع الممرات المائية الدولية وفق ما يعرف ب "باتفاقية جامايكا".