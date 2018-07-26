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مضيق باب المندب

مضيق بحري يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، المسافة بين ضفتيه 30 كم، وله أهمية إستراتيجية من خلال إطلالته على حوض البحر الأحمر الجنوبي، فيما تطل قناة السويس على شمال حوضه الشمالي.

ممر مائي دولي تستخدمه بشكل أساسي السفن التي تنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. ولليمن أفضلية السيطرة على الممر لامتلاكه جزيرة بريم، لكن الأمم المتحدة تنظم موضوع الممرات المائية الدولية وفق ما يعرف ب "باتفاقية جامايكا".

FILE PHOTO: General view of Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery and oil terminal in Saudi Arabia May 21, 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

السعودية وسلاح النفط .. فصل جديد في حرب اليمن؟ 26.07.2018

تطورات متسارعة في المشهد اليمني بدأت بمحاولة حوثية إغراق سفن قالوا إنها بوارج عسكرية سعودية. الرياض نفت بشدة قائلة إنها ناقلات نفط ضخمة، وذهبت لأبعد من ذلك، إلى اتخاذ قرار مثير بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ 26.07.2018

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم "وقفا مؤقتا" لعبور صادراتها البترولية من مضيق باب المندب بعدما هاجم الحوثيون في اليمن ناقلتي بترول. وتظهر من جديد أهمية أمن باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

اليمن .. ساحة "خلاف مصالح" بين السعودية والإمارات؟ 30.01.2018

معارك عنيفة اندلعت في اليمن بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الممثل للجنوب في الحكومة اليمنية. تتلقى قوات الجانبين دعماً من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض. كان الطرفان يوماَ ما حلفاءاً يحاربون عدواً واحداً .. "الحوثيين"، لكنها اليوم عدوان!
Bei einem Artillerieangriff am 16. Juni 1994 werden im Hafen von Aden Ölpipelines getroffen und zum Teil in Brand gesetzt. Am 20. Mai 1994 hatte die sozialistische Führung im Südjemen die Vereinigung mit dem Norden des Landes für beendet erklärt und angekündigt, einen neuen Staat mit dem Namen Jemenitische Demokratische Republik zu gründen. Es entwickelte sich ein Bürgerkrieg. Bei Kämpfen zwischen den beiden Lagern wurden Raketen und schwere Waffen eingesetzt.

تحليل: ماذا لو طالت حرب اليمن باب المندب ومنابع النفط؟ 29.03.2015

تزداد المخاوف من وصول شظايا الحرب اليمنية إلى باب المندب والمنابع النفطية السعودية. السؤال المرعب هنا، أية كوارث اقتصادية ستلحق باقتصاديات اليمن والخليج في حال اتساع دائرة الحرب إلى أبعد من حدود اليمن؟
22.3.2105 A Southern People's Resistance militant loyal to Yemen's President Abd-Rabbu Mansour Hadi mans an anti-aircraft machine gun the militia seized from the army in al-Habilin, in Yemen's southern province of Lahej March 22, 2015. Houthi fighters opposed to Yemen's president took over the central city of Taiz in an escalation of a power struggle diplomats say risks drawing in neighboring oil giant Saudi Arabia and its main regional rival Iran. Residents of Taiz, on a main road from the capital Sanaa to the country's second city of Aden, said that Houthi militias took over the city's military airport without a struggle from local authorities late on Saturday. REUTERS/Nabeel Quaiti

الحوثيون وعدن وباب المندب ـ قصة موت معلن؟ 23.03.2015

يواصل الحوثيون زحفهم نحو الجنوب بعد السيطرة على مطار تعز. ويبدو أن هدفهم الأساس السيطرة على عدن حيث يتحصن الرئيس هادي وأنصاره. في هذه الأثناء يطرح مصير مضيق باب المندب وتبعات سيطرة الحوثيين عليه على حركة الملاحة.
###HINWEIS: Bild nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Said Ali Shahri auf Youtube verwenden!!!!### Said Ali Shahri zweiter Mann von al-Qaida im Jemen

صنعاء تقول إن تهديدات القاعدة "لن تخيفها" 09.02.2010

قالت صنعاء إنها ستواصل توجيه ضربات لعناصر تنظيم القاعدة مؤكدة أن تهديدات هذا التنظيم لن ترهبها، جاء ذلك ردا على تهديد الرجل الثاني في "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بمواصلة عملياته والعمل على السيطرة على مضيق باب المندب.