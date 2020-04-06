مضاعفات كورونا- تدهور حالة جونسون ودخوله العناية المركزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأخير نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، مساء اليوم الإثنين (6 أبريل/نيسان 2020) بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأُصيب بوريس جونسون قبل عشرة أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم إدخاله مستشفى في وسط لندن، وفق ما أعلن متحدث باسمه.



وأشار المتحدث باسم جونسون أن "الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى". وأوضح في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب (...) أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة".

وأضاف أنه "منذ مساء أمس الأحد، يخضع رئيس الوزراء لرعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن نقل إليها جراء استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وبحسب مصدر حكومي فان جونسون لا يزال "بوعيه" وجاء نقله عند الساعة 18,00 ت غ "على سبيل الاحتياط تحسّباً لاحتمال أن يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي".

ورفضت الحكومة البريطانية في وقت سابق الإجابة على سؤال بشأن ما إذا جونسون قد تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي أو أنه أصيب بالالتهاب الرئوي.

ف.ي/ص.ش (رويترز/ا.ف.ب، د ب أ)

