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مصطفى الكاظمي

تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية الحالية في ظل احتجاجات شعبية وجمود سياسي وأزمة كورونا. وبعيد توليه هذا المنصب حدد لحكومته عدة أهداف من أبرزها حصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة الفساد ومواجهة تبعات كورونا.

عمل الكاظمي وهو مواليد عام 1967 في الصحافة لفترة طويلة. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عاد من المنفى وتابع مسيرته الإعلامية إلى جانب توليه إدارة "مؤسسة الذاكرة العراقية" التي تهدف إلى توثيق جرائم نظام صدام حسين. وفي عام 2016 تولى رئاسة جهاز المخابرات العراقي وتمكن بفضل ذلك من بناء علاقات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي.

Mustafa al-Kasimi, Ministerpräsident des Irak, führt eine Unterredung mit Ebrahim Raisi (nicht abgebildet), Präsident des Iran. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق ومحاولة اغتيال الكاظمي.. تصعيد أم عودة للمربع الأول؟ 08.11.2021

قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq's parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani

ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك! 14.10.2021

يعزو مراقبون فوز التيار الصدري في الانتخابات إلى فهمه "مزاج الشارع العراقي" واستفادته من سلبية الأغلبية الصامتة. ولكن لماذا خسرت قوى شيعية أخرى؟ وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وما هي حظوظ الكاظمي للبقاء في منصبه؟
A man and his donkey pass by a campaign poster for the upcoming early parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Monday, Sept. 20, 2021. In Iraq, electricity is a potent symbol of endemic corruption, rooted in the country’s sectarian power-sharing system. It’s perpetuated after each election cycle: Once results are tallied, politicians jockey for appointments in a flurry of negotiations based on the number of seats won. (AP Photo/Hadi Mizban)

أول انتخابات بالعراق بعد الحراك.. ما الذي يمكن أن تحمله؟ 09.10.2021

بعد عامين على احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر، يختار العراقيون برلمانا جديدا، فهل يكون مختلفا؟ ولمن يمنح العراقيون أصواتهم، بعيدا عن "دكاكين" توزيع الثروة والسلطة بين أحزاب وكتل سياسية ترى في "الديمقراطية وسيلة لها"؟

Iraqi forces backed by the Hashed Al-Shaabi (Popular Mobilization units) advance towards the town of Tal Afar, west of Mosul, after the Iraqi government announced the beginning of the operation to retake it from the control of the Islamic State (IS) group on August 22, 2017. Iraqi forces recaptured from the Islamic State group the first two districts of jihadist bastion Tal Afar, as the Pentagon chief visited Baghdad in a show of support. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

اتفاق الانسحاب الأمريكي من العراق.. مجرد "مسرحية دبلوماسية"؟ 29.07.2021

رغم اتفاق واشنطن وبغداد على انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ورغم المطالب بطرد هذه القوات وتصويت البرلمان العراقي على ذلك، إلا أن مراقبين يرون أن مختلف الأطراف ـ بما في ذلك إيران ـ لا تريد الانسحاب الكامل، فكيف ذلك؟
17.08.2020, Irak, Bagdad: Mustafa Al-Kadhimi, Ministerpräsident des Irak, spricht während eines Interviews mit «The Associated Press». Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

العراق- هل يبدأ الكاظمي حملته الانتخابية من واشنطن؟ 24.07.2021

في الوقت الذي يعاني فيه العراق من ضغوط داخلية ووضع أمني هش قبيل انتخابات نيابية مبكرة، يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، آملاً في الحصول على موعد رسمي لجدول زمني للانسحاب الأمريكي من البلاد.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 25: Iraqi demonstrators gather at Tahrer square in Baghdad, Iraq on October 25, 2020, to mark the first anniversary of a massive anti-government movement demanding the ouster of the entire ruling class accused of corruption. Thousands of Iraqis headed to the capital Baghdad's iconic Tahrir Square and the Green Zone, where authorities sit, to mark the first anniversary of an ongoing revolt against the country's stagnant political class. Protesters were trying drop the wall to cross the Sinak Bridge towards the Green Zone. (Photo by Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images)

الكاظمي "فشل" في حماية نشطاء "ثورة" ركب قطارها إلى السلطة 10.05.2021

في العراق وفي غضون 24 ساعة كتم هجومٌ صوت ناشط وجرح هجوم آخر صحافيا، ما أحدث صدمة بين مؤيدي "ثورة تشرين" التي خسرت عددا كبيرا من ناشطيها. الأصوات تعالت بالاتهامات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقاعس عن حماية رموز الحراك.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

"الخوف من سياسة بايدن".. كلمة سر محادثات إيران والسعودية!  27.04.2021

بعد احتدام الجدل حول سيادة العراق والمصالح الإيرانية فيه، اتفق ضيوف مسائية DW عربية على أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض هو دافع رئيسي لكل الأطراف الإقليمية للتفاوض المباشر والتحاور فيما بينها. 

مسائية DW: اقتصاد العراق المتعثر... قنبلة موقوتة؟ 05.02.2021

الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 01: Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Secretary General of the Gulf Cooperation Council (GCC), Nayef Al-Hajraf hold a joint press conference after their meeting in Baghdad, Iraq on February 01, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟ 01.02.2021

لقاءات متوالية بأعلى المستويات، اتفاقات تعاون اقتصادي، إعادة فتح معابر حدودية، خطط للربط الكهربائي. بعض أوجه الحيوية التي تدب منذ فترة بأوصال العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق فهل تخرج طهران من بغداد خالية الوفاض؟
dpatopbilder - 25.10.2020, Irak, Bagdad: Demonstranten schwenken bei einem Marsch anlässlich des ersten Jahrestags der massiven Anti-Regierungsbewegung, die die Absetzung der gesamten der Korruption beschuldigten herrschenden Klasse fordert, die irakische Nationalfahne. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: هل يتجاوز العراق أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخه؟ 16.11.2020

دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟
FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi is pictured at the prime minister's office in Baghdad, Iraq, June 4, 2020. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. To match Special Report IRAQ-IRAN/MOSUL

النفوذ الإيراني.. أكبر تحد لزيارة الكاظمي الأولى لواشنطن! 18.08.2020

تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأولى لواشنطن في توقيت حساس، كما تُبنى عليها الكثير من الآمال، خصوصا في ملف التصدي للميليشيات المدعومة إيرانيا. فهل ينجح في ذلك؟ وماذا يمكن أن تقدم له واشنطن في هذه القضية؟
Hisham Alhashimi, ermordeter irakischer Historiker Nur zur Berichterstattung 6. Juli 2020! https://www.facebook.com/photo/?fbid=2038033532915528&set=a.165316560187244 © privat

اغتيال الهاشمي.. اتهامات لعدة أطراف وضربة لوضع عراقي هش 07.07.2020

صدمة كبيرة في العراق باغتيال الأكاديمي هشام الهاشمي الذي عُرف باتزانه وابتعاده عن المعارك الإعلامية. لكن تعمقه في دراسة الجماعات المسلحة، ومنها الفصائل ذات النفوذ السياسي، فتح الباب أمام تكهنات باحتمال ضلوع أطراف سياسية.
Iraq's President Barham Salih instrcuts newly appointed Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq April 9, 2020. The Presidency of the Republic of Iraq Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

طهران تعقد آمالا كبيرة على رئيس الوزراء العراقي الجديد 23.04.2020

بعد شهور من الأخذ والرد بات للعراق رئيس وزراء جديد اسمه مصطفى الكاظمي. هذا التعيين تتم متابعته باهتمام كبير في الجارة إيران، والسبب امتلاك النظام الإيراني لشبكة واسعة من المصالح في العراق.
Iraq's President Barham Salih instrcuts newly appointed Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq April 9, 2020. The Presidency of the Republic of Iraq Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

رئيس الوزراء العراقي المكلف.. من الصحافة إلى دهاليز المخابرات 09.04.2020

بعد محاولتين فاشلتين، تم تكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، فيما يرى مراقبون أن تكليفه ناجم عن توافق غير منسق بين واشنطن وطهران والرياض. فما هي فرصه في تغيير سياسي في العراق؟