منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم حسني مبارك، تشهد مصر تغيرات سياسية واجتماعية مستمرة. نتابع أحدث التطورات السياسية والاقتصادية التي تجتاح البلاد كما نتعرف على تداعياتها على الأوضاع الاجتماعية والمشهد الثقافي في البلاد.

ولا ترجع مكانة مصر في العالم العربي فقط إلى تعداد سكانها الكبير مقارنة ببقية الدول العربية، بل ولمساهمتها في حركة النهضة العربية والتاريخ العربي الحديث.