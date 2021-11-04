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مصر

منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم حسني مبارك، تشهد مصر تغيرات سياسية واجتماعية مستمرة. نتابع أحدث التطورات السياسية والاقتصادية التي تجتاح البلاد كما نتعرف على تداعياتها على الأوضاع الاجتماعية والمشهد الثقافي في البلاد.

ولا ترجع مكانة مصر في العالم العربي فقط إلى تعداد سكانها الكبير مقارنة ببقية الدول العربية، بل ولمساهمتها في حركة النهضة العربية والتاريخ العربي الحديث.

KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

العالم العربي.. المجتمع المدني ضحية العسكر والانقسامات! 04.11.2021

بعد عامين من المشاركة انقلب عسكر السودان على المدنيين. لماذا لا يزال تنفيذ انقلاب عسكري سهلا في العالم العربي؟ هل بسبب ضعف المنظمات المدنية والأحزاب مقابل العسكر؟ ما دور تناحر وانقسام الأحزاب والمجتمع المدني في ذلك؟

A camel stands next to an installation by Italian artist Lorenzo Quinn, entitled Together, facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021. Art D'Égypte launched its 4th annual exhibition entitled Forever Is Now 2021, the first international art exhibition to take place at the Giza Pyramids and the surrounding Giza Plateau. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة 04.11.2021

"الأبد هو الآن" معرض فني دولي يُنظم في منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة، التي تعود لـ 4500 عام وتعد إحدى عجائب المصريين القدماء. المعرض يعد الأول من نوعه، حيث قام فنانون بعرض أعمال فنية في رمال الصحراء.
20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat (C) leaves the courtroom in Cairo as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟ 01.11.2021

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

انقلاب السودان .. تحالف البرهان وحميدتي ودعم إقليمي مُتَسَتِّر! 27.10.2021

تجاوز البرهان وحميدتي خلافات كثيرة وهما اليوم يد واحدة في الانقلاب، لكن تحركهما ليس في معزل عن لعبة شطرنج إقليمية لدول تفضل الأنظمة العسكرية على نجاح أيّ تجربة ديمقراطية. فهل يتجاوز السودان أكبر تحدٍ منذ إسقاط البشير؟
June 28, 2018 - Cairo, Cairo, Egypt - Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi delivers a speech to marking 30th Revolution of June in Cairo, Egypt on June 30, 2018 |

بعد نحو أربع سنوات ونصف من فرضها.. السيسي يلغي حالة الطوارئ 25.10.2021

قال الرئيس المصري إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ ربيع 2017 بعد تفجيرين في كنيستين. ورغم إلغاء الطورائ ستبقى محاكم أمن الدولة قائمة، بحسب صحيفة مصرية.

Kyriakos Mitsotakis (M), Ministerpräsident von Griechenland, Nicos Anastasiades (l), Präsident von Zypern, und Abdel Fattah al-Sisi, Präsident von Ägypten, schütteln sich vor ihrem gemeinsamen Treffen die Hände. Athen ist Gastgeber des neunten trilateralen Gipfels zwischen den drei Ländern. +++ dpa-Bildfunk +++

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية 19.10.2021

دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 
#FreedomofSpeech Bloggers at risk – a campaign for awareness and asylum

إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً إلى محكمة استثنائية 16.10.2021

أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.
At 7:41 PM on 25 January, dozens of Italian squares will be held in torchlight in memory of Giulio Regeni, whose disappearance took place in 2016 in Egypt, near the Cairo capital. Present at the event the President of the Chamber of Deputies Laura Boldrini. (Photo by Michele Amoruso/Pacific Press)

قضية ريجيني.. تعليق محاكمة ضباط مصريين غيابيا في إيطاليا 14.10.2021

تعود القضية لعام 2016 حين عثر في القاهرة على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المصرية. القضاء الإيطالي بدأ بمحاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا، بيد أنه تم تعليق المحاكمة، والسبب؟

Nach dem maschinellen Befüllen der kleinen Saft-Tetrapacks in einem hermetisch abgeschirmten Glasschrank werden die Tüten auf Förderbändern zum Verpacken in Gebinde transportiert, aufgenommen am 07.02.2016. Der Juhayna-Konzern wurde 1983 gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der regional player in den Segmenten Saftgetränke und Milchprodukte. Das Unternehmen exportiert in die umliegenden Länder sowie nach Europa und die USA und versorgt den heimischen Markt mit seinen Produkten. Seit den Anfängen setzte das Unternehmen auf modernste Technologien, die heutigen Produktionsanlagen stehen europäischen Konzernen in nichts nach, z.T. deutsches Management führt die einzelnen Teilbereiche nach modernsten Kriterien, was Juhayna zu einem Musterunternehmen in der ägyptischen Produktionslandschaft macht. Foto: Matthias Tödt

مصر ـ اتهامات لـ"جهينة" بتمويل الإرهاب ومخاوف من اعتقال انتقامي 30.09.2021

صعدت السلطات المصرية ضد مؤسس شركة جهينة واتهمته بتمويل الإرهاب، وذلك في بيان جديد، بينما تؤكد العفو الدولية أن الواقعة تتعلق برفض صفوان ثابت ابتزاز مسؤولين كبار ولذلك عوقب بالقبض عليه واتهامه وفق قانون الإرهاب.
Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, left, speaks with Tunisia's President Kais Saied before the opening session at the Summit on the Financing of African Economies Tuesday, May 18, 2021 in Paris. More than twenty heads of state and government from Africa are holding talks in Paris with heads of international organizations on how to revive the economy of the continent, deeply impacted by the consequences of the COVID-19 pandemic. (Photo by Ludovic Marin, Pool via AP)

وجهة نظر: الثورة المضادة على أعتاب نجاح آخر.. من تونس هذه المرة! 25.09.2021

كانت تونس وعلى مدار عشر سنوات البلد الأنموذج للثورة والدولة الوحيدة التي شهدت ديمقراطية فاعلة، لكن ذلك على المحك اليوم، كما يرى راينر هيرمان، خبير الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه التالي.
ARCHIV - 12.12.2016, Schleswig-Holstein, Kiel: Besatzungsmitglieder stehen auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems bei der Übergabe eines neuen U-Bootes an die Marine der Arabischen Republik Ägypten auf dem Boot S-41 der Klasse 209/1400. Die Bundesregierung hat dem Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems die Lieferung eines U-Boots an Ägypten und von vier Kriegsschiffen an Israel genehmigt. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

أغلب صادرات الأسلحة الألمانية لمصر والسعودية وتركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة 24.09.2021

اعتبرت نائبة حزب اليسار بالبرلمان الألماني سيفيم داغدلين أن "الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للرأي العام". وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع تصدير أسلحة أن أكبر مستوردي السلاح متورطون في صراعات بالشرق الأوسط.
A girl carries a national flag while riding in a car as people gather in Tahrir square to celebrate an extension of the Suez Canal, in Cairo, Egypt, August 6, 2015. Egypt will open an expansion to the Suez Canal to great fanfare on Thursday, the centrepiece of President Abdel Fattah al-Sisi's plans to revitalise the country's economy after years of damaging political turmoil. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

"فتوى" توريث البنات.. خطوة نحو المساواة في الميراث بمصر؟ 22.09.2021

الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟
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وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي 21.09.2021

مصر تنعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي تقلد مناصب رفيعة، أبرزها حكم مصر الفعلي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير، قبل أن يقيله الرئيس الراحل محمد مرسي.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر والسودان تدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي 16.09.2021

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.
Egyptian prominent activist Alaa Abdel Fattah stands outside the police institute in Cairo's Tora prison after he was denied entrance to attend his trial on June 11, 2014. An Egyptian court sentenced in absentia Fattah to 15 years in jail on charges of participating in an illegal protest, his lawyer told AFP. Twenty-four other activists were also sentenced, in absentia, to 15 years in jail each on the same charges. AFP PHOTO/STRSTR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

مصر- "إساءة معاملة السجناء" تعود للواجهة بسبب علاء عبد الفتاح 16.09.2021

تصاعد الجدل مجددا عما وصف بأنه انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان خاصة داخل السجون المصرية وتحديداً بحق من يصنفهم الأمن المصري بأنهم معارضون سياسيون، وذلك بعد تصريح الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح اعتزامه الانتحار.
25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

في زمن طالبان ـ أفول الإسلام السياسي في المغرب وتونس؟ 16.09.2021

من المفارقات أن يتزامن اكتساح حركة طالبان لأفغانستان مع تراجع الإسلام السياسي في شمال إفريقيا وبالتحديد تونس والمغرب، بعد اختبار إسلاميي "العدالة والتنمية" و"النهضة" محك الديموقراطية في نظامين سياسيين مختلفين.
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