مصر- مقتل 3 جنود ومدني و15 مسلحاً في هجوم بشمال سيناء

قُتل ثلاثة جنود مصريين ومدني اليوم الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2019) في هجوم لمسلحين متطرفين على نقطة تفتيش أمنية في محافظة شمال سيناء المضطربة.

وأصيب أربعة جنود آخرين إثر الهجوم الذي استهدف كمين تفاحة في مدينة بئر العبد، وفق ما صرح به مصدر أمني رسمي.

وأضاف المصدر أن 15 مسلحاً من منفذي الهجوم قتلوا بطائرات حربية مصرية.

وجاء الهجوم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات الأمن المصرية بكثافة في العاصمة القاهرة ومدن أخرى وسط دعوات للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له.

ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ)