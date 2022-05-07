مصر.. مقتل 11 جندياً إثر "هجوم إرهابي" غرب سيناء

قُتل 11 جندياً مصرياً إثر تصديهم لهجوم شنّته "عناصر إرهابية" على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان اليوم السبت (السابع من أيار/مايو 2022).



وأفاد البيان الذي نشره غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على فيسبوك أن "مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد". وأضاف البيان: "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".

وأفادت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام أن الهجوم "الإرهابي" الذي تم إحباطه وقع في منطقة شرق قناة السويس.

ويعد هذا الهجوم على أفراد القوات المسلحة المصرية واقعة نادرة الحدوث على الأقل خلال العامين الماضيين. ونهاية نيسان/أبريل 2020، تعرض بعض عناصر الجيش لهجوم في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أسفر عن سقوط عشرة مجندين بين قتيل وجريح، وتبناه لاحقاً تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتواجه مصر منذ سنوات تصاعداً في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، خصوصاً بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث استهدفت تلك العناصر السياح والأقباط إلى جانب قوات الأمن.

وكان آخر هجوم استهدف السائحين في أيار/مايو 2019، حين أُصيب 17 شخصاً على الأقلّ بينهم سيّاح من جنوب إفريقيا في انفجار استهدف حافلةً كانت تقلّهم قرب منطقة أهرامات الجيزة في غرب العاصمة المصرية.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون أو كما يسميهم العسكريون "تكفيريين". كما سقط خلال هذه الحملة عشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)