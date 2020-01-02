مصر ـ ردود فعل غاضبة بسبب واقعة تحرش جماعي بـ"فتاة المنصورة"

واقعة جديدة شهدتها احتفالات رأس السنة في مدينة المنصورة شمال مصر، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيدة يحيط بها في أحد المقاطع جمع صاخب من الشباب، قيل إنه "تحرش جماعي" بالسيدة المذكورة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظياً وجسدياً بالسيدة، وسط صراخها وتدافع كبير للناس. كما تبين من الفيديو وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالسيدة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة المكان.

وعقب انتشار الفيديو، أعلنت السلطات المصرية أنها تحقق في الواقعة، وفق ما ذكر موقع "بوابة الأهرام. ونقل مواقع إعلامي مصرية، من بينها الأهرام والوطن، عن مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية عدم تلقي أي بلاغات بحدوث تحرش جماعي بالمنصورة في رأس السنة، وبأن الجهات تحقق في الحادثة وتسعى للوصول للفتاة التي ظرهت في الفيديو.

يذكر أن مصر كانت قد شددت عقوبة التحرش الجنسي عام 2014 ليصبح السجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه (حوالي 300 و600 يورو).

ي.أ/ ع.ج.م