 مصر غاضبة.. تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج! | أخبار | DW | 28.11.2019

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أخبار

مصر غاضبة.. تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج!

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة السراج. ورغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل حول المذكرتين فإن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

Türkei Istanbul | Libyens Premierminister al-Sarraj in Istanbul bei Erdogan (picture-alliance/dpa/Turkish Presidency/M. Kamaci)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا، "لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج أمس الأربعاء. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته اليوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".

إدانة مصرية

مصر بدورها أدانت توقيع السراج على مذكرتيّ تفاهم مع تركيا، قائلة في بيان ".. إن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط".

مختارات

بعد زيارته إلى تركيا، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ليبيا في زيارة مفاجئة، في مستهل جولة تقوده إلى عواصم عربية بشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يناقش ماس مع المسوؤلين الليبيين تحضيرات مؤتمر برلين حول ليبيا. (27.10.2019)

بشكل واضح وصريح، أعلن الرئيس التركي أردوغان عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ويشمل ذلك الدعم العسكري الذي قد يغير من موازين القوى على الأرض. ما الذي دفع اردوغان لذلك؟ وما هي النتائج المتوقعة لهذا الدعم؟ (30.04.2019)

وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة ما وصفته بـ"النهج السلبي"، الذي يأتي في توقيت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة الليبية. يشار أن ألمانيا تنوي استضافة مؤتمر حول ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

كما رفضت اليونان الإعلان التركي ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين
التركي والليبي.
يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي مهد قبل أسبوعين الطريق لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه تعتبرها قبرص، العضو في التكتل، جزءا من مياها الاقتصادية الخالصة حيث يعتقد خبراء أن احتياطيات الغاز تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 23:21

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